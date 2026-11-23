Ai từng xem Câu chuyện hoa hồng có lẽ vẫn nhớ Chu Châu trong vai Khương Tuyết Quỳnh, sếp của nhân vật do Lưu Diệc Phi thủ vai. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng có cách mặc áo khoác dài rất dễ nhận ra. Cùng một chiếc váy đen, Chu Châu có thể mặc với áo khoác trắng kem để trông mềm mại hoặc đổi sang áo xám hai hàng khuy cho vẻ ngoài sắc sảo hơn. Với áo khoác nâu, nữ diễn viên lại có hai cách phối rất khác nhau, một bộ đủ thoải mái để ra sân bay, một bộ có thể mặc đi ăn tối.

1. Áo khoác màu camel phối quần jeans xanh

Trong 1 lần xuất hiện ở sân bay, Chu Châu mặc áo khoác dài màu camel, dáng vai rơi, phối với quần jeans xanh ống suông. Chiếc áo có đường cắt đơn giản, phần vai buông nhẹ và bề mặt len tạo cảm giác ấm áp. Màu camel chiếm diện tích lớn nhất, còn xanh denim làm dịu sắc nâu ấm và đem lại vẻ thoải mái cho chiếc áo dài. Đây cũng là lý do bộ đồ vẫn trông tự nhiên ở sân bay dù chiếc áo có phom khá rộng.

Túi trắng ngà vân cá sấu là điểm sáng dễ thấy nhất. Màu túi đủ khác màu áo để hai món hiện rõ khi đặt cạnh nhau, đồng thời vẫn giữ được vẻ dịu của cả bộ. Đôi giày bệt đen chỉ chiếm một phần nhỏ dưới gấu quần. Vì thế, nhìn tổng thể vẫn thấy rõ ba màu chính là camel, xanh denim và trắng ngà. Sắc đen ở chân giúp phần gấu quần và giày trông gọn hơn, nhất là khi cả áo khoác lẫn quần đều có dáng dài.

2. Áo khoác trắng sữa phối váy đen

Ở bộ thứ hai, Chu Châu dùng áo khoác trắng sữa làm mảng sáng chính và mặc bên trong một chiếc váy đen liền thân. Khi áo khoác mở, phần váy đen hiện ra thành một đường dọc, giúp dáng trông thanh thoát hơn. Màu trắng sữa có độ dịu vừa đủ để phần sáng và tối vẫn phân biệt rõ mà tổng thể giữ được vẻ nhẹ nhàng. Bản thân chiếc váy đen cũng tạo một nền liền mạch cho chiếc áo khoác dài.

Chiếc túi tròn nhỏ màu be hạnh nhân nằm gần tông áo khoác. Màu be giúp chuyển nhẹ giữa hai mảng trắng và đen, còn dáng tròn của túi thêm một nét mềm vào những đường dọc của áo và váy. Đây cũng là ví dụ về cách mặc đen trắng ở tuổi trung niên. Một mảng đen liền thân có thể làm dáng trông gọn, trong khi sắc trắng sữa ở lớp ngoài giữ cho diện mạo sáng và trang nhã.

3. Áo khoác nâu cacao phối váy hoa nhí

Chiếc áo khoác nâu cacao trong bộ thứ ba đậm màu hơn chiếc áo camel ở sân bay. Bề mặt len lì làm sắc nâu trông sâu và gợi nét cổ điển. Bên trong, Chu Châu mặc một chiếc váy hoa nhí nền tối. Cô chỉ để một phần váy hé dưới gấu áo, vừa đủ để nhìn ra họa tiết. Vì phần hoa xuất hiện trên diện tích nhỏ, bộ đồ vẫn giữ được tông trầm của chiếc áo khoác.

Chiếc túi xách cũng màu nâu, với sắc độ hơi khác áo. Hai món đặt cạnh nhau tạo ra độ đậm nhạt trong cùng một tông. Boots đen cao cổ tiếp nối phần nền tối của chiếc váy, giúp đoạn từ gấu áo xuống chân trông liền mạch. Bộ này chủ yếu dùng hai nhóm màu nâu và đen. Cảm giác có nhiều lớp đến từ bề mặt len, họa tiết hoa nhỏ và chênh lệch sắc độ giữa áo với túi.

4. Áo khoác xám nhạt phối váy đen

Chu Châu trở lại với váy đen liền thân trong bộ cuối, lần này đi cùng áo khoác xám nhạt hai hàng khuy. Áo có phom chữ H, đường thân thẳng và chất vải đứng dáng. Sắc xám nhạt chiếm phần lớn diện tích, còn màu đen của váy tạo một đường tối chạy dọc ở giữa. So với vẻ mềm mại của áo trắng sữa, nét gọn và dứt khoát ở bộ này đến từ phom áo rõ hơn và cách bố trí hai hàng khuy.

Đôi giày cao gót mũi nhọn bằng da đen bóng là chi tiết đáng chú ý. Nó nhắc lại màu của chiếc váy nhưng bắt sáng rõ hơn trên nền vải lì. Nhờ vậy, mắt vẫn có một điểm dừng dù cả bộ chỉ dùng xám và đen. Khi bảng màu đã gọn, những chi tiết dễ bị lướt qua như phom áo, đường gấu váy hay độ bóng của đôi giày đều hiện rõ hơn.