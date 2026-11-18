Nhắc đến trang phục mùa lạnh, nhiều người thường nghĩ ngay đến bảng màu Maillard với các sắc nâu chocolate, cà phê, caramel hay nâu hạt dẻ. Những gam màu này tạo cảm giác ấm áp, trầm lắng, đặc biệt phù hợp với áo khoác dạ, áo len và blazer. Tuy nhiên, khi diện nhiều sắc nâu trong cùng một bộ đồ, tổng thể đôi lúc dễ trở nên hơi nặng nề.

Một chút xanh dương có thể làm thay đổi cảm giác ấy. Trong bức ảnh gợi ý phối đồ, sắc xanh xuất hiện xuyên suốt qua sơ mi, áo len, quần jeans và phụ kiện, giúp những bộ trang phục tông nâu có thêm độ sáng. Sự kết hợp giữa sắc nâu ấm và xanh mát mắt mang đến vẻ cổ điển nhưng vẫn trẻ trung, gần gũi với cách ăn mặc hằng ngày.

Sơ mi xanh và blazer nâu: Hai món cơ bản tạo nên bộ đồ có gu

Một trong những cách dễ áp dụng nhất là mặc sơ mi xanh nhạt bên trong blazer nâu. Phần cổ áo, hàng cúc và tay áo xanh tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp chiếc blazer dáng rộng trông nhẹ nhàng hơn.

Khi đi cùng quần jeans xanh, bộ đồ có sự kết nối về màu sắc mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Blazer giữ lại nét chỉn chu, còn chất liệu denim mang đến cảm giác thoải mái. Chị em có thể chọn quần jeans ống đứng hoặc ống rộng vừa phải, kết hợp thắt lưng da nâu để tổng thể gọn gàng hơn.

Với môi trường công sở, sơ vin sơ mi sẽ tạo vẻ ngăn nắp. Khi đi cà phê hoặc dạo phố, có thể để buông vạt áo, mở một vài cúc cổ và xắn nhẹ tay áo để bộ đồ tự nhiên hơn.

Áo len nâu mặc ngoài sơ mi xanh: Đẹp từ những chi tiết nhỏ

Không nhất thiết phải để sắc xanh chiếm diện tích lớn. Trong một bản phối ở góc dưới bức ảnh, chiếc sơ mi xanh chỉ lộ ra ở cổ tay và gấu áo bên dưới lớp áo len nâu sẫm. Những khoảng xanh nhỏ ấy đủ giúp bộ đồ có thêm lớp lang và bớt đơn điệu.

Cách mặc này phù hợp với người thích sự kín đáo, tối giản. Áo len cổ tròn, phom hơi rộng sẽ dễ phối cùng sơ mi hơn kiểu áo quá ôm sát. Phần gấu sơ mi nên lộ vừa phải, tránh quá dài khiến tỷ lệ trang phục thiếu cân đối.

Kết hợp thêm quần nâu cùng tông, chị em đã có một bộ đồ hài hòa. Giày thể thao dáng gọn mang đến nét năng động, trong khi loafer sẽ phù hợp nếu muốn tăng vẻ thanh lịch.

Áo khoác nâu và quần jeans: Công thức quen thuộc vẫn có sức hút

Những chiếc áo khoác nâu dáng dài xuất hiện nhiều trong ảnh, được kết hợp với quần jeans xanh nhạt hoặc xanh vừa. Đây là công thức dễ mặc bởi bản thân denim đã giúp cân bằng cảm giác đứng dáng, có phần trang trọng của áo khoác dạ.

Với áo khoác dài và rộng, trang phục bên trong nên tương đối gọn. Một chiếc sơ mi xanh, áo len mỏng hay áo cổ lọ đều có thể tạo nền phù hợp. Quần jeans nên có chiều dài vừa với đôi giày, hạn chế phần gấu dồn quá nhiều làm tổng thể trông luộm thuộm.

Chất liệu cũng góp phần tạo sức hút: Bề mặt dạ mềm, len nổi vân hay da có độ bóng nhẹ khi đặt cạnh denim sẽ khiến bộ đồ thú vị hơn, dù bảng màu khá tiết chế.

Thử sắc xanh từ một món phụ kiện

Nếu chưa quen mặc sơ mi hoặc áo len xanh, chị em có thể bắt đầu bằng mũ lưỡi trai hay khăn choàng xanh nhạt. Trong ảnh, những món phụ kiện này nổi bật trên nền áo khoác nâu chocolate nhưng vẫn giữ được sự dịu mắt.

Để dễ phối, hãy ưu tiên xanh da trời nhạt, xanh phấn hoặc xanh denim. Túi xách, thắt lưng và giày có thể tiếp tục sử dụng các sắc nâu, đen hay be để bộ đồ có sự liền mạch.

Điểm hấp dẫn của nâu và xanh dương nằm ở tính ứng dụng: Một bên tạo chiều sâu, một bên đem lại độ sáng. Chỉ từ chiếc áo khoác nâu và món đồ xanh có sẵn trong tủ, chị em đã có thể làm mới diện mạo mùa lạnh mà không cần mua sắm quá nhiều.