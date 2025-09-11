6 trang phục phụ nữ Pháp chê mạnh: Mặc lên kém sang, visual đẹp mấy cũng không gánh nổi

Khi nhắc đến phụ nữ Pháp, hình ảnh thường hiện lên là phong cách tối giản, thanh lịch và đầy tinh tế. Họ không chạy theo xu hướng nhất thời, cũng không đặt nặng việc phô trương. Thay vào đó, cách ăn mặc luôn toát lên sự chọn lọc và tinh thần "ít mà chất". Chính vì vậy, có một số kiểu trang phục gần như vắng bóng trong tủ đồ của các quý cô Pháp - điển hình là 6 món dưới đây.

1. Trang phục phủ kín logo

Trào lưu logomania vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các nhà mốt liên tục lồng ghép logo thương hiệu như 1 cách tạo điểm nhấn trên áo khoác, túi xách hay giày cao gót. Trong khi đó, phụ nữ Pháp lại chọn cách đứng ngoài xu hướng này. Họ đề cao sự tinh tế và thường tiết chế logo trong trang phục. Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc logo hoàn toàn vắng bóng, mà chúng sẽ xuất hiện khéo léo, vừa đủ để gợi nhắc đến đẳng cấp thương hiệu mà không lấn át tổng thể.

2. Quần áo vải kém chất lượng

Với các quý cô người Pháp, chất liệu là yếu tố cốt lõi khi diện trang phục. Một chiếc váy được làm từ chất vải tốt, đường may gọn gàng luôn được đánh giá cao hơn những chiếc váy nhìn tưởng đẹp, tưởng trend nhưng đường may ẩu. Khi chọn mua trang phục, phụ nữ Pháp luôn sẵn sàng đầu tư cho chất liệu thay vì chạy theo xu hướng hay tên tuổi thương hiệu.

3. Quần nỉ và legging

Dù mang lại sự thoải mái và tiện lợi, sweatpants hay legging vẫn hiếm khi được phụ nữ Pháp mặc để dạo phố. Lý do rất rõ ràng: chúng khó tạo được vẻ ngoài thanh lịch. Thay vào đó, khi muốn ăn vận thoải mái, phụ nữ Pháp sẽ ưu tiên những lựa chọn casual nhưng tinh tế hơn, chẳng hạn như quần jeans ống suông hoặc váy midi nhẹ nhàng - vừa gọn gàng, vừa giữ được nét chỉn chu cho vẻ ngoài.

4. Quần jeans đính hạt, ánh kim lấp lánh

Xu hướng Y2K đưa những chiếc quần jeans đính hạt, ánh kim trở lại mạnh mẽ, nhưng phụ nữ Pháp lại thường nói không với kiểu dáng này. Dù rất yêu thích jeans, họ không để bản thân cuốn vào vòng xoáy "mốt đang hot", mà luôn hướng đến những thiết kế cơ bản, dễ mặc lâu dài. Chính vì vậy, các dáng jeans trơn, ống suông hay ống thẳng với gam màu xanh denim hoặc đen trung tính mới là lựa chọn thường thấy trong phong cách của họ.

5. Trang phục nguyên cây màu chói

Những bộ trang phục nguyên cây đỏ rực hay xanh neon hiếm khi xuất hiện trên đường phố Paris. Phụ nữ Pháp thường tránh mặc cả cây màu chói vì khó phối hợp và dễ lỗi mốt. Họ không ngại dùng màu sắc nhưng biết tiết chế, chỉ điểm xuyết ở phụ kiện hoặc một món đồ nhỏ để tạo điểm nhấn vừa đủ cho diện mạo.

6. Quần áo không vừa vặn

Một nguyên tắc gần như bất di bất dịch trong phong cách của phụ nữ Pháp chính là chọn trang phục vừa vặn với cơ thể. Quần áo quá chật hay quá rộng đều dễ làm mất đi sự thanh thoát vốn có. Nếu diện oversize, họ luôn biết cách cân bằng bởi một item ôm gọn để tạo tỉ lệ hài hòa. Chính sự vừa vặn này giúp tổng thể trông tự nhiên, tinh tế mà vẫn toát lên phong thái sang trọng.