5 mẫu giày được phụ nữ Pháp mix cùng quần jeans: Sành điệu và sang tới độ hoàn hảo

Nếu phải chọn một biểu tượng thời trang mang tính ứng dụng cao nhất, quần jeans chắc chắn xếp trong top đầu. Nó luôn xuất hiện trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, những người được coi là bậc thầy của sự tối giản tinh tế. Điều làm nên đẳng cấp của phong cách thời trang Pháp không chỉ ở những chiếc quần jeans lửng, ống suông hay dáng thẳng kinh điển, mà còn ở cách họ kết hợp giày dép.

Không rườm rà, không chạy theo xu hướng ngắn hạn, phụ nữ Pháp có bí quyết riêng để biến những mẫu giày rất đời thường trở thành điểm nhấn sang trọng. Dưới đây là 5 kiểu giày được họ chuộng nhất, vừa tôn dáng, vừa giữ được vẻ tự nhiên mà vẫn thời thượng đến khó cưỡng.

Giày boots

Giày boots là lựa chọn gần như mặc định của phụ nữ Pháp mỗi khi thời tiết trở lạnh. Với họ, bí quyết nằm ở phom dáng cổ điển: boots cổ thấp mũi nhọn, chất liệu da mềm, gót vừa phải. Khi kết hợp với quần jeans ống đứng hoặc ống suông, tổng thể trông vô cùng thanh thoát mà không mất đi sự phóng khoáng vốn có.

Phong cách Parisian thường tránh những kiểu boots quá cầu kỳ. Màu đen, nâu café hoặc burgundy là lựa chọn được ưu ái nhất. Một chiếc jeans xanh nhạt cùng boots đen da bóng vừa tạo độ tương phản sang trọng, vừa kéo dài đôi chân rõ rệt.

Giày búp bê

Không có gì ngạc nhiên khi giày búp bê xuất hiện trong danh sách này. Sau thời kỳ bùng nổ của balletcore, phụ nữ Pháp vẫn giữ được bản sắc riêng: họ chuộng những thiết kế mềm mại, tối giản, chất liệu da hoặc da lộn, mũi tròn hoặc mũi vuông thanh lịch.

Khi phối cùng quần jeans, giày búp bê mang lại vẻ nhẹ nhàng rất đặc trưng. Công thức kinh điển thường là: jeans dáng lửng + áo sơ mi trắng + giày búp bê màu nude hoặc đen. Nàng nào thích sự nổi bật tinh tế có thể chọn giày đỏ, một điểm nhấn nhỏ nhưng đủ độ long lanh, hút mắt. Giày búp bê còn khiến tổng thể outfit trông trẻ trung hơn mà không đánh mất sự tinh tế vốn có.

Giày gót vuông cổ điển

Phụ nữ Pháp không phải là tín đồ của những đôi giày gót cao chót vót. Thay vào đó, họ yêu thích những đôi giày gót vuông thấp hoặc trung bình, phần mũi giày mềm mại và tông màu trung tính. Đây là mẫu giày giúp họ vừa giữ được sự thanh lịch, vừa đảm bảo thoải mái khi bước đi.

Khi kết hợp với quần jeans, giày gót vuông cổ điển tạo hiệu ứng "lên đồ" nhẹ nhàng: chỉ cần thay đôi giày bệt bằng đôi gót 3–5cm là outfit tăng thêm vài phần sang trọng. Dáng jeans ống lửng hoặc hơi loe là "bạn đồng hành" hoàn hảo cho kiểu giày này. Dù chỉ đi uống cà phê hoặc ghé siêu thị, nhìn họ vẫn toát lên phong thái tao nhã rất tự nhiên.

Giày loafer

Trong tủ đồ của phụ nữ Pháp hiện đại, giày loafer gần như trở thành item không thể thiếu. Vừa mang chất menswear phóng khoáng, vừa đủ tinh tế để phối cùng đồ nữ tính, loafer là mẫu giày "sinh ra để đi cùng quần jeans".

Quần jeans ống thẳng kết hợp với loafer da màu đen hoặc nâu tạo nên một vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch. Để outfit sáng hơn, nhiều cô nàng chọn loafer màu kem hoặc trắng ngà, tạo độ tương phản thanh lịch với denim xanh. Phụ nữ Pháp cũng thích đi loafer cùng tất mỏng cổ thấp, thêm chút vintage mà vẫn giữ được sự gọn gàng.

Giày mũi nhọn

Nếu cần một kiểu giày có thể ngay lập tức khiến quần jeans trở nên sang hơn, đó chắc chắn là giày mũi nhọn. Dù là giày bệt hay giày cao gót, phom mũi nhọn luôn mang lại vẻ thanh thoát và thu gọn vóc dáng rất tốt.

Phụ nữ Pháp thường chọn những đôi giày mũi nhọn với gam màu trung tính: đen, beige, navy hoặc xám. Khi kết hợp cùng jeans ống suông hoặc jeans kiểu "cropped", phần cổ chân lộ nhẹ giúp tổng thể trông hiện đại và tinh tế hơn. Đây cũng là mẫu giày hoàn hảo để chuyển đổi outfit từ ban ngày sang buổi tối mà không cần thay đổi quá nhiều chi tiết.

Ảnh: Sưu tầm