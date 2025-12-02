Cao chưa tới 1m60 nhưng Lê Hà Trúc vẫn hack dáng siêu đỉnh khi đi giày bệt, tất cả là nhờ 4 kiểu trang phục

Lê Hà Trúc là một trong những influencer có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô mang đến nguồn cảm hứng làm đẹp, phong cách sống và cả thời trang. Style của Lê Hà Trúc xoay quanh những món đồ rất quen thuộc, nhưng được kết hợp khéo léo nên luôn ghi điểm ngọt ngào, trẻ trung và không kém phần sang trọng.

Đặc biệt, Lê Hà Trúc rất ưa chuộng những đôi giày bệt. Ngay cả khi sở hữu chiều cao chưa đến 1m60, Lê Hà Trúc vẫn biết cách tôn dáng tối ưu với những đôi giày thấp, tất cả gói gọn trong 4 kiểu trang phục sau đây:

Áo lửng và chân váy dài

Chân váy dài chính là biểu tượng của sự nữ tính, duyên dáng. Điều thú vị là chọn chân váy càng dài, chị em càng dễ ghi điểm sang trọng, tinh tế. Tuy nhiên, những chiếc chân váy dài qua mắt cá chân có thể "dìm" chiều cao, đặc biệt là khi người mặc đi giày bệt. Bí kíp của Lê Hà Trúc là kết hợp chân váy dài với áo lửng ngang hông, từ đó đảm bảo độ thanh thoát, cao ráo cho vóc dáng.

Lê Hà Trúc dành sự ưu tiên cho chân váy lụa màu trung tính hay chân váy trắng, dáng chữ A. Đây đều là những kiểu chân váy dễ phối đồ, phù hợp với mọi độ tuổi và ghi trọn điểm sang xịn mịn. Bằng cách hoàn thiện outfit bằng một đôi giày búp bê hai tông màu, set đồ của Lê Hà Trúc gây ấn tượng ở nét ngọt ngào nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng.

Quần short

Quần short cơ bản hay quần short giả chân váy là đặc trưng của mùa hè, và item này cũng dễ dàng ứng dụng khi bước sang mùa đông nếu được kết hợp khéo léo. Lê Hà Trúc diện quần short với áo blouse màu pastel để ghi điểm ngọt ngào, hay áo tank top cho vẻ ngoài năng động, cá tính.

Trong những ngày lạnh, chị em có thể tham khảo set quần ngắn kết hợp với sơ mi và khoác ngoài trench coat ấm áp, thanh lịch. Để hoàn thiện set quần ngắn đẹp từ hè sang đông, Lê Hà Trúc gợi ý một số kiểu giày như sneaker trắng, giày búp bê màu trung tính. Nhờ quần short, bộ trang phục của Lê Hà Trúc giúp tôn lên đôi chân thon thả, đồng thời "ăn gian" chiều cao tối ưu mà không cần giày cao gót.

Quần ống đứng

Quần ống rộng cũng có thể kết hợp được với giày bệt nhưng quần ống đứng dường như là lựa chọn lý tưởng hơn. Những chiếc quần ống đứng gọn gàng sẽ tạo cảm giác chân thon thả, từ đó hack dáng khi nhìn cả tổng thể.

Lựa chọn được Lê Hà Trúc ưu tiên nhất chính là quần jeans ống đứng. Item này hack tuổi xuất sắc nhưng vẫn đảm bảo cho người mặc nét thanh lịch, trang nhã. Sự kết hợp giữa quần jeans ống đứng và áo crop top + cardigan, hay áo hai dây giúp Lê Hà Trúc có được những bộ cánh quyến rũ, thời thượng, còn độ tinh tế thì không thể phủ nhận.

Váy liền/chân váy dài trên mắt cá chân

Váy vóc dài trên mắt cá chân chính là một lựa chọn tốt cho việc hack dáng. Chiều dài hợp lý này sẽ để lại một khoảng hở nhất định, tạo cảm giác thanh thoát hơn cho đôi chân. Từ đó, ngay cả khi đi những đôi giày bệt như giày búp bê hay loafer, vóc dáng của người mặc vẫn có được sự chỉn chu, cao ráo.

Lê Hà Trúc gợi ý một loạt công thức phối đồ không quá cầu kỳ, nhưng siêu hút mắt và sang trọng từ váy dài trên mắt cá chân. Yêu thích sự ngọt ngào, chị em hãy ghim ngay combo áo nỉ tông màu hồng đỏ + chân váy hồng pastel + giày búp bê ánh bạc cho mùa lễ hội. Gợi ý sang trọng, kiêu sa hơn là combo váy đen + blazer và loafer, hay áo len cổ cao, chân váy họa tiết khoác ngoài áo dạ dáng dài.

Ảnh: Instagram của nhân vật