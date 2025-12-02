4 mẫu giày bệt khiến các mỹ nhân Việt "mê không lối thoát" từ năm này qua năm khác

Trong thế giới thời trang luôn xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, những món đồ giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều năm là điều không hề dễ. Thế nhưng với giày bệt, đặc biệt là 4 kiểu dáng kinh điển dưới đây, các mỹ nhân Việt dường như chưa bao giờ ngừng ưu ái. Các mẫu mã này luôn xuất hiện trong những tấm hình street style sành điệu và hút mắt.

Nét duyên dáng, sự tiện lợi và khả năng "ăn rơ" với mọi phong cách chính là lý do khiến những đôi giày này trở thành "chân ái" khó thay thế.

Giày búp bê

Giày búp bê luôn được xem là biểu tượng của sự nữ tính và thanh lịch. Thiết kế đơn giản, mũi tròn mềm mại và phom dáng ôm chân nhẹ nhàng khiến đôi giày này trở thành món đồ dễ phối nhất trong tủ đồ của bất kỳ quý cô nào. Các mỹ nhân Việt lựa chọn giày búp bê khi muốn tạo dựng set đồ ngọt ngào, tinh tế mà vẫn rất đời thường.

Chỉ cần một chiếc váy xòe, áo blouse hay quần jeans dáng suông, giày búp bê lập tức mang đến cảm giác dịu dàng nhưng không hề đơn điệu. Nhiều người còn ưu ái kiểu giày này vì nó đem lại sự thoải mái suốt ngày dài, rất phù hợp cho những lịch trình di chuyển dày đặc. Từ những mẫu cổ điển màu đen, be đến những phiên bản có nơ mảnh hay chất liệu da bóng, giày búp bê vẫn giữ trọn sức hút qua năm tháng.

Giày Mary Jane

Nếu giày búp bê đại diện cho sự ngọt ngào thì Mary Jane lại có dấu ấn đặc trưng bởi vẻ đẹp cổ điển xen lẫn năng động. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của Mary Jane chính là quai ngang bàn chân, đây là chi tiết khiến đôi giày trở nên nổi bật ngay cả khi kết hợp với trang phục tối giản.

Trong vài năm gần đây, giày Mary Jane trở lại mạnh mẽ, phủ sóng loạt hình street style, và mỹ nhân Việt cũng không bỏ lỡ xu hướng này. Họ biến tấu Mary Jane với váy mini, chân váy xếp ly, quần ống rộng hay thậm chí là trang phục mang hơi hướng công sở để tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa tươi mới.

Giày Mary Jane rất "thân thiện" với những ai muốn kéo dài đôi chân một cách khéo léo, bởi phần mũi giày thon gọn sẽ giúp dáng người trông nhẹ nhàng hơn, trong khi quai ngang tạo điểm nhấn duyên dáng. Dù mang hơi thở hoài cổ nhưng Mary Jane không hề lỗi thời, ngược lại, nó còn làm bật lên cá tính thời trang nhẹ nhàng, đúng chuẩn "chic".

Giày sneaker

Không một tủ đồ nào của sao Việt lại thiếu giày sneaker. Đây chính là kiểu giày bệt có tính ứng dụng cao nhất, hợp với mọi phong cách từ thể thao, cá tính đến thanh lịch, thậm chí là quyến rũ. Những mỹ nhân Việt chuộng sneaker không chỉ vì sự thoải mái mà còn bởi khả năng "trẻ hóa" outfit cực nhanh.

Một chiếc đầm đơn giản khi đi kèm sneaker bỗng trở nên hiện đại và tươi mới. Trong khi đó, quần jeans, áo thun hay áo khoác bomber chỉ cần thêm đôi sneaker trắng cơ bản là đã đủ thu hút.

Điều thú vị là sneaker ngày nay có vô số biến thể: cổ thấp, cổ cao, chunky, retro, tối giản… Điều này giúp các mỹ nhân Việt dễ dàng tạo dấu ấn riêng mà không cần phải "lên đồ" quá cầu kỳ.

Giày loafer

Không năng động như sneaker hay ngọt ngào như búp bê, loafer lại gây ấn tượng bởi khí chất thanh lịch, có phần trưởng thành hơn. Đây là kiểu giày bệt có lịch sử lâu đời, gắn liền với phong cách preppy và những bộ trang phục công sở tinh giản.

Những năm gần đây, loafer trở thành "ngôi sao" trong nhiều outfit của mỹ nhân Việt nhờ vẻ sang trọng mà không cần gót cao. Từ các phiên bản cổ điển bằng tông màu đen, nâu cho đến loafer có khóa kim loại, da bóng hay đế dày, kiểu giày này phù hợp với váy midi, quần tây, chân váy chữ A và thậm chí là quần short.

Loafer giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu hơn nhưng vẫn đủ trẻ trung để diện hằng ngày. Nhiều người còn thích loafer vì khả năng che chân cực tốt, tạo cảm giác thon gọn và tôn dáng dù không hề mang gót cao.

Ảnh: Sưu tầm