5 mẫu áo khoác "đốn tim" gái Hàn: Ấm áp, sành điệu, phối cùng quần jeans hay chân váy đều hợp

Gió lạnh vừa xuất hiện là gái xinh xứ Hàn đã lập tức bật mood fashionista với loạt áo khoác xịn sò, cá tính. Xu hướng năm nay xoay quanh vibe ấm áp nhưng phải đẹp, đơn giản nhưng phải chất, lên hình là auto nhận điểm 10. Từ áo khoác da lộn retro đang hot rần rần, áo da làm mưa làm gió đến những em áo lông siêu mềm mượt… tất cả tạo nên một mùa đông thời thượng mà ai mê mặc đẹp cũng không thể bỏ lỡ.

1. Áo khoác da lộn

Da lộn đang phủ sóng khắp Hàn Quốc mùa này, đặc biệt là dáng bomber trông khá retro nhưng lại rất cuốn. Chất liệu da lộn tạo độ mềm mại và độ ấm thị giác, giúp tổng thể nữ tính nhưng không bị sến.

Màu nâu vẫn là gam hot nhất, từ tone caramel, hạt dẻ đến cacao đều tôn da, lại tạo vibe mùa đông "aesthetic" cực xịn. Áo da lộn tone nâu dễ phối đến mức nàng mặc quần sáng màu, váy liền, quần shorts hay chân váy chữ A đều đẹp. Còn muốn chuẩn style Hàn nhất thì cứ combo áo khoác da lộn dáng bomber mix váy midi đi kèm boots là "chuẩn bài".

Gợi ý nơi mua: STEEZY.VN, miho.house, Midistore, HAVII68

2. Áo khoác da

Nếu năm trước là sự lên ngôi của áo khoác da dáng biker bóng bẩy thì 2025 lại chuộng da được làm cũ với hiệu ứng mờ, nhăn và phai tự nhiên. Kiểu da này trông "bụi" hơn, rất "cool". Kiểu dáng năm nay cũng có sự khác biệt với form rộng rãi, vai đổ nhẹ, thân áo dài, hợp mix từ quần jeans đến váy lụa. Fashionista Hàn đặc biệt thích mix áo khoác da cùng chất liệu mỏng như sheer hoặc satin để tạo độ tương phản, giúp tổng thể trông mềm mại mà vẫn cá tính, chất chơi.

3. Áo khoác dạ

Áo khoác dạ tiếp tục là item đáng đầu tư mà tủ đồ nào cũng nên có. Mùa đông 2025 tập trung vào các tông màu trung tính thời thượng như xám tro, camel, ivory vừa sang vừa dễ phối theo phong cách tối giản. Form áo chia thành 2 xu hướng: dáng dài chạm gót cho vibe trưởng thành hoặc dáng ngắn boxy để giữ tỷ lệ người gọn gàng. Kết hợp cùng áo cổ lọ, denim hay chân váy dài đều đẹp, mang lại đúng tinh thần "Korean chic" rất thanh lịch. Một điểm nhấn của áo khoác dạ năm nay là cổ đứng giúp cổ của chị em trông thon hơn, lại chống gió cực tốt.

4. Áo khoác lót lông cừu

Áo khoác lót lông cừu đang phủ sóng từ brand nội địa Hàn đến các hãng lớn nhờ độ ấm áp và tính thời thượng. Lớp lông cừu bên trong mềm, dày nhưng không nặng, kết hợp với bề mặt da lộn hoặc da bóng tạo hiệu ứng retro cực cuốn. Thiết kế được ưa chuộng nhất là áo khoác lót lông cừu dáng lửng trẻ trung, lại "hack" chân cực đỉnh.

Item này dễ phối cùng boots cao cổ, váy len hoặc denim để có outfit ấm nhưng vẫn chất chơi. Bảng màu năm nay cũng nịnh mắt, với màu kem, caramel, mocha và đen - toàn những tone chuẩn vibe Hàn.

5. Áo khoác lông

Áo khoác lông năm nay cũng chiếm spotlight nhờ tính bền vững và độ mềm mướt siêu cưng. Hội gái Hàn năm nay đang chuộng mix item này theo phong cách thể thao, năng động với quần jogging, sneakers, mũ bóng chày để tổng thể trông trẻ trung hơn. Kiểu phối này tạo cảm giác vừa sang vừa street style, hợp cả đi học lẫn đi chơi. Nếu mới thử lần đầu, màu nâu vintage hoặc beige là lựa chọn an toàn.

Nguồn: beauty321