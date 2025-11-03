5 mẫu áo khoác đáng sắm nhất lúc này: Diện lên xinh không thể tả, phối đồ kiểu gì cũng hợp

Thời tiết chuyển lạnh chính là tín hiệu để tủ đồ của bạn "đổi mùa". Một chiếc áo khoác đẹp không chỉ giúp giữ ấm mà còn là điểm nhấn quyết định phong cách. Dù theo đuổi sự thanh lịch, năng động hay phá cách, dưới đây là 5 kiểu áo khoác mà ai cũng nên có để vừa sành điệu vừa ứng dụng cao trong mùa lạnh này.

1. Áo khoác da

Áo khoác da chưa bao giờ lỗi mốt. Dù là dáng biker bụi bặm, dáng bomber trẻ trung hay dáng croptop hiện đại, chất liệu da luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ và thời thượng. Năm 2025, các tông màu như đen bóng, nâu chocolate hoặc đỏ rượu vang lên ngôi, giúp bạn dễ dàng phối cùng quần jeans, chân váy ngắn hoặc đầm liền.

Để tránh cảm giác "nặng đô", bạn có thể chọn kiểu áo da mỏng, cắt gọn ở eo hoặc có chi tiết thắt dây nhẹ. Khi kết hợp cùng boot cổ ngắn hoặc giày thể thao trắng, bạn sẽ có ngay outfit vừa ấm vừa cực chất. Đây là món đầu tư đáng giá vì áo da càng mặc lâu lại càng lên phom, tạo vẻ vintage rất riêng mà vải thường không thể có.

2. Blazer

Nếu chỉ được chọn một kiểu áo khoác duy nhất cho mùa lạnh, blazer chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Từ công sở đến dạo phố, từ váy điệu đà đến quần jeans bụi phủi, blazer luôn mang lại nét chỉn chu mà vẫn giữ được sự phóng khoáng.

Blazer dáng rộng sẽ tiếp tục là xu hướng mùa lạnh năm nay. Bạn có thể chọn các gam trung tính như đen, be, xám, than chì để dễ phối nhiều trang phục, hoặc thử blazer kẻ để tạo điểm nhấn cổ điển. Với tiết trời se lạnh, chỉ cần mix thêm áo len cổ lọ hoặc áo sơ mi mỏng bên trong là đủ ấm mà không hề cồng kềnh. Blazer còn là vũ khí giúp định hình vóc dáng - phần vai và eo được cắt khéo léo sẽ giúp tổng thể trông cao và gọn gàng hơn, đặc biệt lý tưởng cho những ai muốn nâng cấp phong cách trưởng thành, tinh tế.

3. Áo khoác hoodie

Áo khoác hoodie là món đồ unisex cực kỳ linh hoạt. Từ những buổi đi dạo cuối tuần, cà phê sáng đến khi đi du lịch, hoodie luôn mang đến cảm giác thoải mái, tự do. Nên chọn dáng áo khoác phom rộng, chất cotton dày dặn hoặc nỉ mịn để giữ ấm tốt. Năm nay, các màu như đem trắng, xám tiêu, kem... cùng kiểu logo nhỏ tinh tế là xu hướng nổi bật. Phối áo khoác hoodie với quần ống rộng hoặc chân váy chữ A, thêm đôi sneaker trắng là đủ "chốt đơn" cho phong cách street style vừa năng động vừa trẻ trung.

4. Trench coat

Không một mùa thu - đông nào hoàn chỉnh nếu thiếu trench coat. Dáng áo dài, thắt eo, nhẹ nhàng bay trong gió luôn gợi cảm giác thanh lịch kiểu châu Âu. Trench coat phù hợp với mọi độ tuổi, mọi vóc dáng đặc biệt là những ai yêu phong cách tinh tế, cổ điển.

Màu be, nâu cát hoặc xanh olive là lựa chọn an toàn và sang trọng. Bạn có thể diện trench coat với váy liền, quần tây hay thậm chí là quần jeans. Một đôi boot cao hoặc giày loafer sẽ giúp tổng thể thêm hoàn thiện. Trench coat còn có ưu điểm là che khuyết điểm cơ thể rất tốt: phần eo thắt nhẹ tạo đường cong, tay áo dài giúp tay trông thon hơn, còn chiều dài áo giúp ăn gian chiều cao hiệu quả. Đây là item mà bạn có thể mặc đi làm, đi hẹn hò hay du lịch đều hợp.

5. Áo khoác jean cổ tàu

Nếu blazer đại diện cho sự thanh lịch, áo da cho vẻ mạnh mẽ, thì áo khoác jean cổ tàu chính là làn gió mang hơi thở trẻ trung và phá cách. Dáng áo này ngày càng được ưa chuộng mạnh trong những năm gần đây vì sự kết hợp độc đáo giữa phom denim khỏe khoắn và phần cổ tàu thanh lịch, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.

Điểm cộng của kiểu áo này là rất dễ phối đồ: bạn có thể mặc cùng áo thun trắng và quần ống rộng để có outfit casual cá tính, hoặc kết hợp với chân váy mini, giày Mary Jane cho vẻ nữ tính xen lẫn retro. Màu denim sáng và kiểu wash nhẹ là lựa chọn hot nhất hiện nay, vừa tôn da vừa tạo hiệu ứng thị giác gọn gàng. Ngoài ra, chi tiết cổ tàu giúp gương mặt trông sáng và thanh thoát hơn - rất phù hợp với các bạn có cổ ngắn hoặc vai rộng.

