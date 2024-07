5 kem dưỡng ẩm dưới 500k giúp làm sáng da, ngừa nám

Làn da sáng mịn, đều màu là mong muốn của hầu hết chị em phụ nữ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như di truyền, khí hậu, chế độ ăn uống... da có thể bị xỉn màu, xuất hiện các vùng thâm nám, tàn nhang. Thay vì phải chi một số tiền lớn cho các sản phẩm chăm sóc da cao cấp, chị em hoàn toàn có thể tìm được những sản phẩm kem dưỡng ẩm chất lượng, giá cả phải chăng, giúp làn da trở nên sáng hồng, mịn màng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 sản phẩm kem dưỡng ẩm dưới 500k có khả năng làm sáng da, mờ thâm hiệu quả.

1. Jeju innisfree Cherry Blossom Jelly Cream

Đây là kem dưỡng dạng gel trong suốt innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream giúp dưỡng ẩm, làm sáng da với thành phần từ hoa anh đào và Betaine tự nhiên, nhẹ nhàng. Chất kem dạng gel thấm nhanh, không gây nhờn rít. Trong đó, cánh hoa anh đào Jeju được chiết xuất phương pháp ủ lạnh với nước biển lava đảo Jeju trong 3 tuần, mang đến hiệu quả dưỡng sáng tuyệt vời cho làn da. Làn da hấp thụ dưỡng chất từ những cánh hoa anh đào sẽ trở nên tươi sáng, trong veo và tràn đầy sức sống.

Nơi mua: innisfree

2. Some By Mi Yuja Niacin Anti Blemish Cream

Kem dưỡng Yuja Niacin chứa hàm lượng cao chiết xuất Yuja tươi từ thiên nhiên, thuộc họ Cam quýt Hàn Quốc, được nghiên cứu Yuja có chứa lượng vitamin C gấp 3 lần lượng vitamin C có trong Chanh, mang lại hiệu quả làm sáng da vượt trội. Đồng thời, sản phẩm dưỡng Yuja Niacin có chứa thành phần hoạt động mạnh mẽ Niacinamide, cùng các dưỡng chất cần thiết cho làn da khỏe mạnh, trắng sáng, giảm thiểu hắc sắc tố trên da.

Nơi mua: Some By Mi

3. Goodal Vita C

Kem dưỡng Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Cream bổ sung vitamin C và vitamin E giúp tăng cường khả năng giữ ẩm, cân bằng lượng dầu - nước trên bề mặt giúp làn da luôn khô thoáng, ẩm mượt. Thành phần vitamin C từ chiết xuất quýt xanh giúp kem dưỡng Goodal Green Tangerine Vita C có thể chống oxy hóa, điều hòa lượng hắc tố melanin bên dưới da, góp phần cải thiện làn da tối màu, dưỡng da sáng hơn khỏe hơn trước ánh nắng. Sản phẩm có kết cấu kem mỏng nhẹ, khả năng thẩm thấu vượt trội.

Nơi mua: Goodal

4. OLAY LUMINOUS

Kem dưỡng sử dụng phức hợp làm sáng da từ Niacinamide giúp thúc đẩy quá trình tái tạo bề mặt da, tăng sinh collagen, góp phần ngăn hắc sắc tố di chuyển lên bề mặt da, làm sáng và làm đều màu da. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Nơi mua: OLAY

5. Garnier Vitamin C Serum Cream

Kem dưỡng da dưỡng chất Vitamin C Garnier Bright Complete Vitamin C Serum Cream SPF30 50ml ban ngày với sự kết hợp của 3x Vitamin C và tinh chất quả Yuzu Nhật Bản dưỡng sáng da hiệu quả. Kem có khả năng chống nắng SPF30/PA+++ dưỡng da sáng khỏe mạnh hơn từ sau 3 ngày sử dụng, đồng thời bảo vệ da khỏi các tia có hại và các tác nhân xấu từ môi trường.