5 mặt nạ collagen giúp da căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả

Collagen đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự đàn hồi, săn chắc và tươi trẻ của làn da. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, quá trình sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu chậm lại, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, da chảy xệ. Để đối phó với vấn đề này, việc bổ sung collagen từ bên ngoài là giải pháp hiệu quả mà chị em nên áp dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 sản phẩm mặt nạ collagen ưu việt, không chỉ giúp da căng bóng mà còn ngăn chặn quá trình lão hóa một cách hiệu quả.



1. Laneige Bouncy & Firm Sleeping Mask

Laneige Bouncy & Firm Sleeping Mask cung cấp dưỡng chất, giúp hồi phục sức sống, làm săn chắc làn da, tạo hàng rào bảo vệ và duy trì độ ẩm suốt đêm, mang đến làn da tươi sáng, mịn màng cho làn da mệt mỏi. Thành phần sản phẩm chứa phức hợp hoa mẫu đơn, Collagen và Peptide cải thiện làn da từ bên trong, mang đến sức sống và độ hồng hào cho làn da vào mỗi sáng thức dậy.

Nơi mua: Laneige

2. Medicube Collagen Night Wrapping Cream

Sản phẩm có cơ chế hoạt động là tạo ra một màng collagen mỏng trên bề mặt da, giúp ngăn chặn sự lão hoá, thâm hụt collagen ngay cả trong giấc ngủ. Bạn sẽ thoa sản phẩm vào buổi tối, sáng ngủ dậy, bạn cần lột nhẹ nhàng, lớp màng sẽ được tách ra để lại làn da căng mướt như vừa chăm sóc tại spa. Thành phần sản phẩm chiết xuất từ thân cây Agave Americana và collagen giúp làm mờ nếp nhăn, khiến da mịn màng, căng mọng hơn rõ rệt bằng mắt thường. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có khả năng tái sinh da, cải thiện độ đàn hồi da và giúp cho da luôn rạng rỡ, đều màu.

Nơi mua: Medicube

3. MEDIPEEL Red Lacto Collagen Wrapping Mask

Sản phẩm sẽ chăm sóc làn da, giúp phục hồi độ đàn hồi cho làn da do lỗ chân lông to. Sản phẩm có các công dụng chính bao gồm cải thiện lỗ chân lông to, tăng cường độ đàn hồi và chống lão hóa. Thành phần em nó chứa collagen phân tử cực nhỏ, sẽ đi sâu vào làn da, giúp cải thiện các vấn đề lão hóa, lỗ chân lông to từ bên trong.

Nơi mua: MEDIPEEL

4. Mediheal Collagen Essential Mask

Mặt nạ giấy của Mediheal là giải pháp tiết kiệm, tiện lợi giúp bạn chống lão hóa cho làn da. Sản phẩm cung cấp dưỡng chất và collagen hỗ trợ làm mờ vết nhăn, duy trì độ đàn hồi cho da; ngăn ngừa quá trình lão hóa; cung cấp ẩm và vitamin giúp da sáng khỏe.

Nơi mua: Mediheal

5. Tegoder GF FC mask

Mặt nạ kích thích tái tạo da GF-FC Revitalising Mask TDC có thành phần là những yếu tố tăng trưởng tập trung sử dụng công nghệ chiết xuất sinh học và giàu thành phần acetyl, glutamine, axit folic lên men (vitamin B9), vitamin E, có khả năng sửa chữa và tái tạo tế bào cao. Sản phẩm sẽ kích thích các hoạt động chuyển hóa ở da, tăng khả năng tổng hợp các yếu tố cần thiết, mang lại hiệu quả phục hồi độ săn chắc, đàn hồi, giữ ẩm của da.