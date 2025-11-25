5 kem chống nắng ngăn chặn ánh sáng xanh, bảo vệ da từ trong nhà ra ngoài trời

Ánh sáng xanh, hay còn gọi là HEV (High Energy Visible) light, được phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, và TV. Chuyên gia da liễu đã chỉ ra rằng ánh sáng xanh có thể làm hình thành nếp nhăn và khiến da không đều màu, từ đó góp phần gây lão hóa sớm. Điều đáng chú ý là ánh sáng xanh không chỉ đến từ các thiết bị điện tử mà còn có trong ánh nắng mặt trời, và chúng ta vẫn phải đối mặt với tác động của nó ngay cả khi ở trong nhà, khi dành phần lớn thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử.

Dưới đây là 5 sản phẩm kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng xanh, đồng thời bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại khác như tia UV và ô nhiễm.

EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

EltaMD UV Clear SPF 46 là một trong những sản phẩm kem chống nắng được yêu thích bởi các chuyên gia da liễu nhờ khả năng bảo vệ tuyệt vời khỏi tia UVA và UVB, đồng thời không để lại vệt trắng trên da. Đặc biệt, với thành phần kẽm oxit, sản phẩm này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Ngoài ra, kem chống nắng này còn chứa niacinamide, axit hyaluronic và axit lactic, là các thành phần lý tưởng giúp làm dịu làn da dễ bị mụn, rosacea, hay tăng sắc tố. Nếu bạn sở hữu làn da dễ bị kích ứng hoặc có vấn đề về mụn, đây là một lựa chọn lý tưởng.

Dermalogica Invisible Physical Defense SPF 30

Dermalogica Invisible Physical Defense SPF 30 là một sản phẩm chống nắng khoáng chất có chứa kẽm oxit không nano, giúp bảo vệ da khỏi cả tia UV và ánh sáng xanh. Ưu điểm của sản phẩm này là công thức không để lại vệt trắng và dễ thẩm thấu vào da. Chất kem của sản phẩm tạo lớp bảo vệ trong suốt, giúp bạn thoải mái sử dụng mà không lo da bị bết dính hay khô rít. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm một sản phẩm nhẹ nhàng, tự nhiên mà vẫn hiệu quả.

La Roche-Posay Anthelios Sunscreen SPF 50

Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios SPF 50 là một trong những lọ kem chống nắng vật lý phổ biến, được khuyên dùng bởi các chuyên gia. Với công thức nhẹ nhàng và khô thoáng, sản phẩm này thấm nhanh vào da mà không để lại cảm giác nhờn dính. Sản phẩm còn chứa các thành phần chống oxy hóa như vitamin E và chiết xuất lá senna alata, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Ngoài ra, nước khoáng giúp làm dịu da nhạy cảm, và silica có tác dụng kiềm dầu, giúp da luôn khô thoáng và mịn màng suốt cả ngày.

Supergoop! Glowscreen SPF 40

Supergoop! Glowscreen SPF 40 là một sản phẩm chống nắng hóa học kết hợp khả năng bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh với chiết xuất hạt cacao giàu chất chống oxy hóa. Bên cạnh việc chống tia UV, sản phẩm còn giúp làm sáng da nhờ vào sự kết hợp của niacinamide và vitamin C, mang đến một làn da đều màu và rạng rỡ theo thời gian. Công thức kem còn tạo lớp nền sáng mịn, giúp lớp trang điểm thêm bền màu hoặc có thể dùng riêng để tạo hiệu ứng da bóng khỏe, tự nhiên. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích lớp finish căng bóng.

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50 là một sản phẩm chống nắng vật lý có độ che phủ cao, có thể thay thế lớp nền trang điểm. Kem chống nắng này có công thức thay đổi màu sắc khi thoa lên da, mang lại khả năng che phủ hoàn hảo và tạo lớp nền mịn lì, phù hợp cho mọi loại da. Với thành phần niacinamide và bisabolol, sản phẩm còn có tác dụng làm dịu da, giảm tình trạng kích ứng và tăng cường độ ẩm nhờ chiết xuất nấm tuyết. Đây là một sự lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một sản phẩm chống nắng đa năng, vừa bảo vệ da khỏi tia UV và ánh sáng xanh, lại vừa giúp nâng tone và che khuyết điểm hiệu quả.

