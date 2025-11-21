5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc chất lượng: Dùng vào mùa đông rất hợp vì mềm da, bảo vệ tốt

Khi bước vào mùa đông, làn da không chỉ dễ bị khô mà còn trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động từ môi trường. Nhiều người nghĩ rằng mùa đông không cần chống nắng, nhưng tia UVA vẫn hiện diện quanh năm và có thể âm thầm gây lão hóa, xỉn màu da. Vì thế, một tuýp kem chống nắng có khả năng dưỡng ẩm luôn là "vật bất ly thân" trong những ngày hanh khô. Nếu bạn đang tìm kiếm những lựa chọn nhẹ nhàng, êm ái mà vẫn đủ mạnh để bảo vệ làn da, 5 sản phẩm đến từ Hàn Quốc dưới đây sẽ là gợi ý lý tưởng.

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+ PA++++

Nếu bạn thích cảm giác da được "uống nước" ngay khi thoa kem chống nắng, Round Lab Birch Juice chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Với chiết xuất nhựa cây bạch dương giàu khoáng chất và axit amin tự nhiên, sản phẩm tạo nên một màng ẩm mỏng nhẹ giúp xoa dịu làn da khô căng trong mùa lạnh. Hyaluronic Acid được bổ sung khiến kết cấu kem gần như tan vào da chỉ sau vài giây, để lại cảm giác ẩm mượt, tươi mát thay vì nhờn rít.

Round Lab Birch Juice còn sử dụng hệ màng lọc chống nắng hiện đại, bảo vệ da trước cả tia UVA lẫn UVB. Nhờ kết cấu tinh chất lỏng nhẹ, sản phẩm phù hợp với mọi loại da – kể cả da nhạy cảm hay đang bong nhẹ do thời tiết. Dùng làm lớp lót trang điểm buổi sáng cũng rất ổn vì kem giúp da căng mọng mà không làm dày bề mặt.

Nơi mua: Round Lab Official Store

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++

Đúng như tên gọi, đây là "tinh chất chống nắng" chứ không phải kem chống nắng truyền thống. Kết cấu lỏng nhẹ, mướt mát mang lại cảm giác như bạn đang thoa một lớp serum dưỡng hơn là một sản phẩm bảo vệ da. Điều này khiến Skin1004 Hyalu-Cica trở thành lựa chọn tuyệt vời cho ai ngại cảm giác bí bách hoặc nặng mặt.

Công thức chống nắng sử dụng các màng lọc hóa học thế hệ mới, cho khả năng bảo vệ bền vững trước tia UVA/UVB. Điểm mạnh khác đến từ chiết xuất rau má – thành phần vốn nổi tiếng trong việc làm dịu và phục hồi da nhạy cảm. Ba dạng hyaluronic acid giúp bổ sung độ ẩm đa tầng, còn niacinamide và vitamin E hỗ trợ làm sáng, tăng độ đàn hồi cho da. Sản phẩm tạo nên lớp finish mềm mại, không vón hay để lại màng trắng, phù hợp dùng hằng ngày, đặc biệt trong thời điểm da dễ khô và mệt mỏi.

Dr.Jart+ Every Sun Day Mild Sun SPF40 PA+++

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem chống nắng dịu nhẹ, đủ êm để dùng cho cả da nhạy cảm, Dr.Jart+ Mild Sun là cái tên rất đáng tham khảo. Vì sử dụng màng lọc vật lý, sản phẩm hoạt động bằng cách tạo lớp khiên phản xạ tia UV ngay trên bề mặt da. Cảm giác khi thoa lại vô cùng nhẹ nhàng, không bết dính, không gây bí lỗ chân lông.

Kết cấu dạng kem mịn, mềm, dễ tán đều. Điều khiến người dùng yêu thích ở sản phẩm này là độ lành tính và sự nhẹ bẫng trên da, rất phù hợp cho những ngày lạnh khi bạn không muốn làn da phải "chịu đựng" quá nhiều lớp dưỡng. Đây là lựa chọn êm ái cho cả làn da đang kích ứng hoặc cần được chăm sóc tối giản.

Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Kem chống nắng của Beauty of Joseon đã trở thành "ngôi sao mạng xã hội" nhờ kết cấu mềm mại như kem dưỡng, tạo cảm giác thoải mái ngay từ lần đầu tiên thoa lên da. Công thức chứa 30% chiết xuất gạo cùng men vi sinh từ ngũ cốc giúp làm dịu, dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào da, vô cùng hợp với không khí khô lạnh của mùa đông.

Kem thấm nhanh, để lại làn da bóng nhẹ tự nhiên, không hề bết dính. Không gây vệt trắng, không làm xỉn tone da và cũng không gây cảm giác nặng mặt khi dùng dưới lớp trang điểm. Đây là tuýp kem chống nắng bạn sẽ rất muốn dùng mỗi ngày vì độ dễ chịu và khả năng dưỡng ẩm vượt trội.

Nơi mua: Watsons

Cell Fusion C Brightening Tone Up Sunscreen 100 SPF50+ PA++++

Những ai yêu thích hiệu ứng da sáng nhẹ, hồng hào tự nhiên sẽ không thể bỏ qua Cell Fusion C Tone Up. Đây là kem chống nắng nâng tone, giúp đều màu da nhờ niacinamide, glutathione và vitamin C, những thành phần thường thấy trong sản phẩm dưỡng sáng.

Chất kem mềm, mịn, dễ tán và tạo lớp hiệu ứng "da khỏe" ngay lập tức mà không khiến gương mặt trắng bệch. Bên cạnh khả năng bảo vệ mạnh mẽ, sản phẩm còn mang đến cảm giác khô thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm nhất định, rất phù hợp để sử dụng trong những ngày hanh khô, khi bạn muốn tiết kiệm bước trang điểm mà da vẫn rạng rỡ.

Nơi mua: Cell Fusion C Official Store

Ảnh: Sưu tầm