7 triệu một lọ kem chống nắng: Điều kì diệu gì khiến dân tình cứ bỏ tiền ra mua?

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm chống nắng sang trọng không chỉ bảo vệ da khỏi ánh nắng mà còn mang tinh thần "chăm dưỡng hàng đầu", thì Valmont Restoring Perfection SPF 50 PA++++ chính là cái tên đáng chú ý. Thương hiệu Thụy Sĩ Valmont vốn được biết đến với công nghệ cao cấp, và Restoring Perfection - dòng chống nắng cao cấp nhất của hãng hiện tại đang nằm ở phân khúc ultra-luxury có giá tham khảo 224 CHF (khoảng 7,3 triệu đồng) cho bản 30 ml , bản nhỏ 15 ml giá 115 CHF (khoảng 3,7 triệu đồng).

Trung bình các review đến từ Việt Nam đánh giá cao kem chống nắng Valmont Restoring Perfection (Nguồn @thuyen_huynh).



Jade Trần và Huỳnh Đăng Thông là các beauty blogger lăng xê tác dụng của Valmont Restoring Perfection SPF 50 (Nguồn @giangchannn, @huynhdangthong).

Về phần bao bì, không hề cố "làm sang" bằng bao bì sang trọng, Valmont vẫn chọn cách lạnh lùng đặt sản phẩm trong một lọ trắng ngà tinh giản.

Điểm đắt giá trong bảng thành phần của sản phẩm này không chỉ là lớp chống tia UVA/UVB với SPF 50 và PA++++ mà còn bổ sung phức hợp Triple DNA, RNA liposome và Silicon D2 - các thành phần phục hồi và tăng độ đàn hồi, dưỡng ẩm sâu đến từng tế bào.

Sản phẩm có kết cấu nhẹ, nâng tone.

Trên các diễn đàn skincare quốc tế, người dùng đánh giá rằng texture của Valmont rất "luxury", thẩm thấu tốt, không để lại vệt trắng. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng tỷ lệ chi phí/ hiệu quả chưa hẳn vượt trội so với kỳ vọng khi đã bỏ số tiền rất lớn.

Hiệu quả về sản phẩm vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng tất cả đều có một điểm chung là "xót ví".

- Tôi từng dùng kem mắt của Valmont… Tôi thích kết cấu và mùi hương của hãng, nhưng có lẽ còn tùy vào nhu cầu của mỗi người.

- Tôi đã có dịp dùng thử… Kết cấu rất nhẹ và dưỡng ẩm tốt. Cuối cùng tôi đã mua luôn sản phẩm này.

- Là một người da khô, tôi thích cảm giác dưỡng ẩm khi dùng nó, không vón kem, không để lại vệt trắng.

- Finish của Valmont Restoring Perfection SPF50 được ví như một lớp nền trong veo nịnh da đến siêu thực, glow và nâng tone trắng sáng, tự nhiên.

Kem chống nắng Valmont thường được biết đến tại Việt Nam là một trong những loại kem chống nắng đắt đỏ nhất thế giới.

Tóm lại, nếu bạn là người yêu thích skincare "đẳng cấp" và sẵn sàng đầu tư cho làn da một bước chống nắng cao hơn mức bình thường không chỉ để bảo vệ mà còn để nuôi dưỡng, thì Valmont Restoring Perfection SPF 50 PA++++ là lựa chọn xứng tầm. Nhưng nếu mục tiêu là tìm kiếm kem chống nắng hàng ngày với mức giá hợp lý hơn thì có thể cân nhắc lại vì mức đầu tư rất lớn, và hiệu quả có thể không "khủng" hơn nhiều so với các sản phẩm premium khác.