5 kem chống nắng "made in Vietnam" hợp mùa thu: Vừa chống nắng vừa dưỡng ẩm cho da mềm mịn

Nhiều người cho rằng sang thu, khi thời tiết dịu hơn và nắng không còn gay gắt thì có thể bỏ qua kem chống nắng. Thực tế, tia UVA - tác nhân chính gây lão hóa, nám và nếp nhăn - vẫn hoạt động mạnh quanh năm, kể cả trong những ngày nhiều mây hay ngồi trong nhà gần cửa sổ. Vì vậy, chống nắng vẫn là bước chăm sóc da quan trọng nhất nếu muốn duy trì làn da khỏe đẹp lâu dài.

Tuy nhiên, mùa thu cũng là thời điểm làn da bắt đầu khô hơn do độ ẩm không khí giảm. Vì thế, thay vì những loại kem chống nắng có khả năng kiềm dầu mạnh, bạn nên ưu tiên các sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, bổ sung thành phần dưỡng ẩm để da luôn mềm mại, căng mịn suốt cả ngày. Nếu yêu thích mỹ phẩm Việt, dưới đây là 5 kem chống nắng "made in Vietnam" rất đáng để trải nghiệm.

1. Kem Chống Nắng Tươi Skinlosophy SPF50+ PA++++

Kem chống nắng Skinlosophy sở hữu kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh nên rất phù hợp với thời tiết mùa thu. Sản phẩm có chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA và UVB, đồng thời bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp da luôn mềm mại sau nhiều giờ sử dụng. Lớp finish tự nhiên, không quá bóng cũng giúp sản phẩm phù hợp để dùng hằng ngày hoặc làm lớp lót trước khi trang điểm.

Nơi mua: Skinlosophy

2. Kem Chống Nắng Bí Đao Cocoon

Kem chống nắng Bí Đao Cocoon được nhiều người yêu thích nhờ khả năng bảo vệ da kết hợp chăm sóc làn da dầu và hỗn hợp. Công thức chứa các thành phần có nguồn gốc thực vật giúp làm dịu da, hỗ trợ kiểm soát dầu ở mức vừa phải nhưng vẫn duy trì độ ẩm cần thiết, không gây cảm giác khô căng khi thời tiết chuyển sang thu. Chất kem dễ tán, không để lại vệt trắng và mang lại cảm giác khá nhẹ mặt.

Nơi mua: Cocoon

3. Oribe Radiant Day Derma Shield Sun Cream SPF50+/PA++++

Oribe Radiant Day Derma Shield không chỉ là kem chống nắng mà còn hoạt động như một sản phẩm dưỡng da ban ngày. Kết cấu kem mịn, khả năng nâng tông nhẹ giúp làn da sáng khỏe tự nhiên mà không bị trắng bệch. Bên cạnh khả năng chống nắng phổ rộng SPF50+/PA++++, sản phẩm còn bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp da giữ được độ mềm mịn trong suốt cả ngày, rất phù hợp với những người muốn tối giản chu trình skincare vào buổi sáng.

Nơi mua: Oribe

4. Kem chống nắng Zakka Hyglow Protection

Zakka Hyglow Protection là lựa chọn phù hợp với những làn da thiếu nước hoặc dễ khô khi thời tiết chuyển mùa. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng da căng bóng khỏe tự nhiên mà không gây bết dính. Công thức chống nắng phổ rộng kết hợp cùng các thành phần cấp ẩm giúp hạn chế tình trạng mất nước trong ngày, đồng thời tạo lớp nền mịn đẹp để tiếp tục các bước trang điểm nếu cần.

Nơi mua: Zakka

5. Kem chống nắng Hây Hây Cỏ Mềm SPF40 PA++

Kem chống nắng Hây Hây Cỏ Mềm hướng đến những người yêu thích mỹ phẩm thiên nhiên với công thức dịu nhẹ và dễ sử dụng hằng ngày. Chỉ số SPF40 PA++ đủ đáp ứng nhu cầu chống nắng khi làm việc trong văn phòng hoặc di chuyển trong thời gian ngắn. Chất kem mềm, dễ tán, không gây nặng mặt và bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp làn da luôn mềm mại, phù hợp với thời tiết mát mẻ của mùa thu.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để chuyển sang những loại kem chống nắng có khả năng dưỡng ẩm tốt hơn nhằm hạn chế tình trạng da khô ráp khi thời tiết thay đổi. Skinlosophy SPF50+ PA++++, Kem chống nắng Bí Đao Cocoon, Oribe Radiant Day Derma Shield, Zakka Hyglow Protection và Hây Hây Cỏ Mềm SPF40 PA++ đều là những lựa chọn "made in Vietnam" đáng cân nhắc nhờ khả năng chống nắng ổn định, kết cấu dễ chịu và phù hợp để sử dụng hằng ngày. Chỉ cần duy trì thói quen chống nắng đều đặn, bạn sẽ bảo vệ được làn da trước lão hóa sớm và giữ được vẻ căng mịn suốt bốn mùa.