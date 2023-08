5 kem chống nắng "đắt xắt ra miếng", hiệu quả từ chống lão hóa, dưỡng ẩm cho đến chặn đứng ánh sáng xanh

Chống nắng là bước dưỡng da vô cùng quan trọng, ngay cả khi bạn không ra khỏi nhà hoặc không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Một item chống nắng cơ bản sẽ có thể mang đến những hiệu quả như: bảo vệ da tối ưu, an toàn lành tính, kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh tức thì. Song, đối với những dòng kem chống nắng ở phân khúc cao cấp, chúng còn có nhiều tính năng vượt trội khác, chẳng hạn: ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mượt, bảo vệ da khỏi bụi mịn...

Nếu có điều kiện tài chính, chị em hãy tham khảo ngay 5 gợi ý chống nắng "đắt xắt ra miếng" sau đây. Chất lượng xịn xò của chúng đảm bảo sẽ giúp nàng có một chu trình chăm da hoàn hảo, giúp làn da duy trì vẻ rạng rỡ, mịn màng và căng khoẻ.

1. The Perfect Protector

The Perfect Protector của Shiseido là sản phẩm chống nắng được các chuyên gia da liễu và beauty blogger tin dùng. Không chỉ sở hữu chỉ số SPF50+ PA++++ có tác dụng chống nắng hiệu quả, item này còn hỗ trợ giảm thiểu các hư tổn do tia UV gây nên, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa, nếp nhăn và da xỉn màu. Nhờ công nghệ đột phá Synchro Shield™ cùng bộ đôi WetForce và HeatForce đã giúp lớp màng chắn của The Perfect Protector được tăng cường sức mạnh so với các sản phẩm chống nắng thông thường, mang đến khả năng bảo vệ da mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV từ mọi góc độ.

Điểm cộng lớn của sữa chống nắng Shiseido đó là khả năng thẩm thấu cực ráo và mát, tạo cảm giác mướt mịn ngay từ lần đầu "apply" trên da mặt. Ngoài khả năng chống nắng hoàn hảo, The Perfect Protector còn sở hữu hơn 50 thành phần nuôi dưỡng da cùng công nghệ dưỡng ẩm vượt trội, giúp chị em tự tin chăm da sáng khỏe đều màu. Sản phẩm thích hợp để sử dụng hàng ngày đặc biệt là trong các hoạt động ngoài trời như bơi lội, thể thao. Không ngoa khi nói rằng The Perfect Protector chính là món mỹ phẩm đáng sắm mà chị em nên chi tiền sở hữu.

Nơi mua: Shiseido Giá gốc: 1.250.000 đồng

2. Martiderm The Originals Proteos Screen

Kem Chống Nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen có kết cấu dạng lỏng với chỉ số chống nắng SPF 50+, mang đến hiệu quả bảo vệ da và ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hoá sớm. Từ đó giúp làn da của chị em vừa được chống nắng tối ưu vừa trở nên săn chắc, mịn màng và tươi trẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ làm giảm tổn thương do tia UV gây nên như: tình trạng da mẩn đỏ, bong tróc, cháy nắng,… Ngoài công dụng chăm da khoẻ mạnh, chị em có thể sử dụng kem chống nắng MartiDerm như lớp lót trang điểm để giúp các bước makeup trở nên dễ dàng hơn.

Nơi mua: Martiderm Giá: 1.350.000 đồng

3. Clear Ultra-Light Daily Hydrating Fluid

Muốn chăm da an toàn, khỏe mạnh thì các tín da làm đẹp hãy kết thân với sản phẩm chống nắng của Paula's Choice. Item này có kết cấu lỏng dạng sữa, không gây bóng nhờn giúp bảo vệ và duy trì sự khoẻ mạnh, căng bóng cho da. Sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, kết hợp cùng công thức dưỡng ẩm nhẹ nhàng giúp da hạn chế tình trạng khô ráp và bong tróc. Nếu thuộc tuýp da dầu mụn thì Clear Ultra-Light Daily Hydrating Fluid sẽ là sản phẩm chống nắng "hợp cạ" mà chị em không nên bỏ qua.

Nơi mua: Paula's Choice Giá: 1.050.000 đồng

4. UV Expert Tone Up

Nếu là tín đồ của các dòng chống nắng nâng tông thì UV Expert Tone Up là sản phẩm rất đáng để chị em tham khảo. Kem chống nắng này sở hữu khả năng bảo vệ da toàn diện, không gây nhờn rít và không để lại vệt trắng trên da. Điểm độc đáo của sản phẩm nằm ở khả năng nâng tông tươi tắn, tự nhiên, kết hợp cùng lớp màng bảo vệ kép mang đến hiệu quả chống nắng và ngăn ngừa lão hoá vượt trội. Với chỉ số SPF50+ PA++++, UV Expert Tone Up của Lancome vừa chống nắng tối ưu vừa có khả năng thấm nhanh và khô ráo tức thì, đem lại cảm giác mướt mịn thoải mái khi sử dụng.

Nơi mua: Lancome Giá: 1.800.000 đồng

5. Heliocare Mineral Tolerance Fluid

Kem chống nắng Heliocare Mineral Tolerance Fluid có kết cấu mỏng nhẹ, giúp chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi các tia gây hại UVA/UVB. Sản phẩm không chứa cồn và parabens nên đảm bảo an toàn và lành tính cho da. Khả năng kháng nước của em này khá ổn áp nên nàng có thể thoải mái sử dụng trong các hoạt động ngoài trời. Heliocare Mineral Tolerance Fluid có khả năng chống nắng không cao so với các sản phẩm khác nên chị em cần thoa lại nhiều lần trong ngày để bảo vệ da tối ưu khỏi tác hại của môi trường.