5 items các BTV thời trang sẽ không bao giờ mua ở Zara, xem mà rút được bao kinh nghiệm shopping đắt giá

Với mẫu mã trendy, chất lượng ổn và giá cả trong tầm với, Zara luôn thu hút một lượng lớn các chị em đến shopping để hoàn thiện phong cách; và ngay cả các biên tập viên thời trang – những người luôn nhanh nhạy với mọi xu hướng cũng phải lòng thương hiệu này. Thế nhưng, giữa bạt ngàn các sản phẩm của Zara, không phải tất thảy đều hợp ý các biên tập viên đến từ chuyên trang Who What Wear. Dưới đây là những món đồ các biên tập viên chia sẻ rằng họ sẽ không bao giờ mua từ thương hiệu đình đám này và chị em hãy tham khảo thử xem, biết đâu lại giúp ích được rất nhiều cho công cuộc mua sắm.

1. Quần dài

Tổng biên tập Hannah Almassi của Who What Wear chia sẻ: "Tôi không mua quần dài tại Zara, chúng chưa bao giờ vừa vặn với tôi. Size quần của tôi là 12 và nếu chiếc quần ấy không có độ co giãn, đặc biệt là ở phần cạp quần, tôi sẽ không thể mua nó. Mặc dù tôi khá thích kiểu dáng của những chiếc quần tại Zara nhưng để bản thân không cảm thấy cụt hứng, tôi vừa mới dừng việc thử chúng khi shopping tại đây rồi".

"Và thay vì mua quần, tôi sẽ mua chân váy, đặc biệt là những món vừa vặn ở vòng eo và hơi xòe rộng ở phần thân dưới. Chân váy tại Zara có vẻ phù hợp với thân hình đồng hồ cát của tôi".

2. Phụ kiện

"Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đã dành rất nhiều tiền để mua những món phụ kiện từ Zara như khuyên tai cỡ đại, phụ kiện tóc hay vòng cổ lồng lộn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình nên đầu tư vào những món trang sức chất lượng, tinh giản hơn để có thể diện từ năm này qua năm khác. Vì thế, tôi cố gắng tránh mua những món phụ kiện theo xu hướng", theo BTV Emma Spedding.

Không mua phụ kiện tại Zara, nàng biên tập viên Emma Spedding ưu ái mua áo blouse, chân váy họa tiết và blazer đến từ thương hiệu này hơn.

3. Đồ denim

"Mọi người nói rất nhiều về chuyện đồ denim ở Zara tốt thế nào nhưng vì một vài lý do, tôi không bao giờ mua chúng. Có lẽ vì tôi là một tín đồ trung thành của đồ jeans tại Topshop. Tôi biết size của mình và phong cách nào hợp với bản thân. Tuy nhiên, tôi khá hài lòng với đồ vải organza của Zara đợt này, chúng độc lạ, hiện đại và cũng rất xinh xắn, nữ tính. Tôi thích diện chúng để tăng thêm sự nổi bật cho những set đồ giản đơn", theo BTV Joy Montgomery.

4. Đồ bơi

"Thật lòng mà nói, rất hiếm có item khiến tôi không mua ở Zara; thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến là đồ bơi. Tôi sở hữu vòng 1 khá lớn, bởi vậy đồ bơi của Zara hoàn toàn không phù hợp vì nó thiếu khả năng nâng đỡ", BTV Maxine Eggenberger chia sẻ.

Nói về món đồ muốn mua ở Zara, nàng BTV chia sẻ rằng cô không thể cưỡng lại được những chiếc áo cardigan đến từ hãng. Cô không chỉ có sẵn vài chiếc trong tủ đồ mà còn "ghim" một vài "em" tại giỏ hàng điện tử nữa.

5. Túi xách đeo hằng ngày

"Tôi không mua những chiếc túi xách dùng hằng ngày tại Zara. Thay vào đó, tôi sẽ chọn những chiếc túi xách hợp trend, loại có thể diện trong những chuyến du lịch hay cuối tuần", BTV Michelle Scanga cho hay.

