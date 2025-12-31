5 item phối với quần jeans giúp độ sang chảnh tăng thêm 10 lần

Quần jeans từ lâu đã trở thành "xương sống" trong tủ đồ của phái đẹp. Dù xu hướng thời trang có thay đổi liên tục, jeans vẫn giữ được vị thế nhờ sự linh hoạt, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, để diện quần jeans sao cho không bị đơn giản hay quá casual, việc lựa chọn item đi kèm đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Chỉ cần khéo léo kết hợp 5 item dưới đây, set đồ với quần jeans của bạn sẽ lập tức được nâng tầm sang chảnh gấp nhiều lần mà không cần quá cầu kỳ.

Áo trắng

Áo trắng là item nhã nhặn, đơn giản nhưng lại có khả năng nâng tầm outfit đáng kinh ngạc khi phối cùng quần jeans. Từ áo len trắng dáng suông, áo blouse chất liệu lụa cho đến áo thun trắng basic, tất cả đều mang đến cảm giác thanh lịch và gọn gàng. Khi kết hợp với quần jeans xanh cổ điển hoặc jeans đen, áo trắng giúp tổng thể trông sáng sủa và rất thời trang.

Để tăng thêm độ sang, bạn nên ưu tiên những thiết kế có phom dáng chỉn chu, chất liệu đứng form hoặc có chi tiết tinh tế như cổ V nhẹ, tay bồng... Chỉ cần sơ vin gọn gàng và kết hợp thêm phụ kiện đơn giản, set đồ jeans – áo trắng đã đủ để bạn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch trong nhiều hoàn cảnh.

Item màu sắc

Nếu áo trắng mang lại sự nền nã thì những item màu sắc chính là "gia vị" giúp quần jeans trở nên thời thượng hơn. Một chiếc áo len, áo khoác mỏng hoặc cardigan với gam màu nổi bật như đỏ rượu, xanh ngọc, vàng bơ hay hồng pastel sẽ tạo điểm nhấn rõ rệt cho tổng thể.

Khi phối đồ, bạn nên chọn quần jeans có màu trung tính để item màu sắc được nổi bật đúng mức mà không gây rối mắt. Sự kết hợp này không chỉ giúp outfit trông cuốn hút hơn mà còn thể hiện cá tính thời trang riêng của người mặc. Những gam màu được chọn khéo léo sẽ khiến set đồ jeans quen thuộc trở nên sang trọng và có chiều sâu hơn hẳn.

Giày da

Một đôi giày da phù hợp có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của set đồ quần jeans. Thay vì giày thể thao quá năng động, giày da như loafers, giày mũi nhọn, giày cao gót hoặc ankle boots da sẽ mang lại vẻ ngoài thanh lịch và trưởng thành hơn.

Chất liệu da luôn gắn liền với sự sang trọng, vì vậy khi kết hợp cùng quần jeans, tổng thể sẽ trở nên cân bằng giữa nét casual và tinh tế. Bạn nên chọn những đôi giày có thiết kế tối giản, màu sắc trung tính như đen, be hoặc nâu để dễ phối và không bị lỗi mốt. Chỉ cần thay đổi từ giày vải sang giày da, outfit jeans của bạn đã được "nâng cấp" rõ rệt.

Item màu nâu

Màu nâu đang ngày càng được ưa chuộng trong thời trang nhờ cảm giác ấm áp, sang trọng và rất dễ phối đồ. Khi kết hợp item màu nâu với quần jeans, bạn sẽ có ngay một outfit mang hơi hướng thời trang cao cấp mà vẫn gần gũi.

Đó có thể là áo khoác nâu, túi xách nâu, áo len mỏng hay blazer màu chocolate. Màu nâu khi đi cùng jeans xanh hoặc jeans trắng tạo nên sự hài hòa về màu sắc, mang lại vẻ ngoài chín chắn và thời thượng. Đặc biệt, những item màu nâu còn giúp tổng thể trang phục trông "đắt giá" hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Thắt lưng

Nhiều người thường bỏ qua thắt lưng khi mặc quần jeans, nhưng đây lại là phụ kiện giúp outfit trông hoàn chỉnh và sang hơn rất nhiều. Một chiếc thắt lưng da bản vừa, màu đen hoặc nâu sẽ tạo điểm nhấn tinh tế ở vòng eo, đồng thời giúp set đồ trông gọn gàng và chỉn chu hơn.

Thắt lưng không chỉ có tác dụng giữ form quần mà còn giúp định hình phong cách. Khi phối cùng áo sơ mi hoặc áo dáng ngắn, thắt lưng càng phát huy tác dụng trong việc tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác thời trang rõ rệt. Đây chính là chi tiết nhỏ nhưng có thể nâng tầm toàn bộ outfit quần jeans nếu được lựa chọn đúng cách.

Ảnh: Instagram