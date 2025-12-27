Mẹ tôi không chạy theo mốt mà trung thành với quần jeans ống đứng, mặc theo 5 cách này là đủ đẹp suốt 10 năm

Trong khi thời trang luôn thay đổi từng mùa, mẹ tôi lại có một quan điểm rất đơn giản: quần jeans không cần chạy theo mốt. Bà chỉ trung thành với dáng jeans ống đứng – kiểu quần tưởng chừng cũ kỹ nhưng lại bền bỉ theo năm tháng. “Mặc đúng cách thì 10 năm sau nhìn lại vẫn thấy đẹp”, mẹ tôi nói vậy, rồi chỉ ra những nguyên tắc phối đồ mà bà đã áp dụng suốt nhiều năm, chưa bao giờ lỗi thời.

Không cần dáng quần quá rộng hay quá ôm, jeans ống đứng ghi điểm nhờ phom thẳng gọn gàng, dễ mặc, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh. Từ những buổi đi làm, dạo phố đến các dịp gặp gỡ gia đình, chỉ cần thay đổi cách phối là tổng thể đã khác hẳn. Dưới đây là 5 cách mặc quần jeans ống đứng mà mẹ tôi tin rằng: dù 5 hay 10 năm nữa, bạn vẫn có thể tự tin nhìn lại và thấy mình đã chọn đúng.

Quần jeans ống suông và áo khoác dài

Sự kết hợp giữa quần jeans ống suông và áo khoác dài luôn mang lại cảm giác thời trang rất "điện ảnh". Áo khoác dáng dài như trench coat, áo dạ mỏng hay cardigan dài giúp tạo nên những đường nét mềm mại, làm tổng thể trông cao ráo và thanh thoát hơn. Bên trong, bạn có thể mặc áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo len mỏng để giữ sự gọn gàng.

Công thức này đặc biệt phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh hoặc khi bạn muốn xây dựng hình ảnh chín chắn, trưởng thành. Một đôi giày boots cổ thấp hoặc sneakers tối giản sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện set đồ.

Quần jeans ống suông và áo họa tiết

Nếu bạn muốn trang phục bớt đơn điệu, áo họa tiết chính là lựa chọn lý tưởng để phối cùng quần jeans ống suông. Vì quần đã có dáng basic, áo họa tiết sẽ trở thành điểm nhấn chính, giúp outfit trông sinh động và có cá tính hơn. Đó có thể là áo hoa nhí, áo kẻ, chấm bi hoặc những họa tiết mang hơi hướng retro đang rất được ưa chuộng.

Khi áp dụng công thức này, nên ưu tiên quần jeans màu xanh basic hoặc xanh nhạt để không "lạc điệu" với họa tiết áo. Phụ kiện đi kèm nên được tiết chế, chọn túi xách và giày có màu trung tính để tổng thể hài hòa hơn.

Quần jeans ống suông và áo len mỏng

Áo len mỏng là item không thể thiếu trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế. Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông, set đồ mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn rất gọn gàng và hiện đại. Bạn có thể chọn áo len trơn, cổ tròn hoặc cổ chữ V, sơ vin nhẹ để tạo điểm nhấn ở vòng eo.

Cách phối này phù hợp cho cả đi làm lẫn những buổi cà phê cuối tuần. Về màu sắc, các gam trung tính như be, kem, xám, nâu nhạt sẽ giúp trang phục trông thanh lịch hơn. Một đôi giày bệt hoặc loafers đơn giản cũng đủ để tạo nên vẻ ngoài chỉn chu.

Quần jeans ống suông và áo thun dài tay

Với những ai yêu thích sự thoải mái và năng động, áo thun dài tay kết hợp cùng quần jeans ống suông là công thức dễ áp dụng nhất. Áo thun trơn, form vừa hoặc hơi rộng sẽ mang đến cảm giác trẻ trung, phù hợp với nhịp sống hằng ngày. Bạn có thể chọn áo thun trắng, đen hoặc những màu pastel nhẹ nhàng để dễ phối đồ.

Set đồ này không đòi hỏi quá nhiều phụ kiện, chỉ cần thêm một đôi sneakers và thắt lưng hoặc túi tote là đã đủ hoàn chỉnh.

Quần jeans ống suông và blazer

Nếu muốn nâng tầm phong cách, blazer chính là "bảo bối" giúp quần jeans ống suông trở nên thanh lịch hơn ngay lập tức. Sự kết hợp này tạo nên hình ảnh hiện đại, phù hợp với môi trường công sở trẻ trung hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu. Bên trong blazer, bạn có thể mặc áo thun trơn, áo hai dây hoặc sơ mi để linh hoạt theo hoàn cảnh.

Blazer dáng vừa hoặc hơi rộng sẽ hài hòa hơn với phom ống suông của quần. Về giày dép, giày mũi nhọn, loafers hoặc sneakers tối giản đều có thể sử dụng, tùy vào phong cách bạn muốn hướng đến.

Ảnh: Sưu tầm