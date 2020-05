5 dòng kem chống nắng giá chỉ từ 170k, giúp nâng tông mà vẫn trị mụn hay trị thâm cực đỉnh

Thời tiết nắng nóng, việc trang điểm hay tạo lớp nền đôi khi lại làm da bí bách, dễ đổ dầu, một lớp kem chống nắng vẫn có khả năng nâng tông giúp da mịn màng đều màu trước nắng hè thực sự là một sản phẩm cần kíp đối với các chị em, nhất là với làn da thâm sạm hay lấm tấm vết tích không đều màu. Việc chọn đúng một dòng kem chống nắng vừa bảo vệ da tối ưu khỏi tia UV vừa giúp nâng tông da nhẹ nhàng sẽ giúp bạn không tốn thời gian vào việc make up mà vẫn đủ lung linh rạng ngời.

1. Cell Fusion C Toning Sunscreen 100: Giá gốc khoảng 250.000 VNĐ/ 35ml

Nổi như cồn suốt thời gian qua chính là tuýp kem chống nắng màu hồng siêu xinh Cell Fusion C Toning Sunscreen 100, dòng kem đến từ Hàn Quốc này không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn có công dụng bảo vệ da miễn chê đúng kiểu "tốt gỗ, tốt cả nước sơn".

Sản phẩm được khen nức nở vì chất kem mềm mịn, nâng tông da nhẹ nhàng hợp cả với làn da nhạy cảm, dùng vào mùa hè luôn cho cảm giác khô thoáng, nhẹ nhàng. Kem nâng tông nhẹ, đủ sức che khuyến điểm thâm mụn, tàn nhang li ti trên da, làn da ửng hồng chứ không trắng bệch.

Chất kem có màu hồng nhạt, thấm cực nhanh, giúp da sáng mịn, bóng nhẹ chứ không trắng bệch như nhiều dòng nâng tông khác.

Thành phần kem có thêm Vitamin E giúp da sáng mịn, cải thiện tình trạng da xỉn màu, Niacianamide trị mụn và Arbutin ức chế sự hình thành của melanin nên đây cũng là dòng kem chống nắng kết hợp công năng chống lão hóa, dưỡng trắng và trị mụn dành cho các nàng đang gặp vấn đề về da.



Kem chống nắng Cell Fusion C Toning Sunscreen 100 nâng nhẹ tông da, tạo độ ửng hồng căng bóng tự nhiên cho da trong mùa hè nắng gắt.

Nhược điểm duy nhất là da sẽ bóng nhẹ, nếu bạn nào không quen thì sẽ có cảm giác da không thật khi dùng tuýp kem này.

2. La Roche Posay Tone-Up Light SPF 50+ PA++++ UVB + UVA: Giá khoảng 535.000 VNĐ/30ml

La Roche Posay luôn là thương hiệu dược mỹ phẩm mang đến cho các nàng những dòng kem chống nắng uy tín và chất lượng, phù hợp từng nhu cầu da của mỗi người.

Ứng dụng công nghệ màng lọc UV hiện đại của Pháp Uvidea Tone-Up Light SPF50+ PA++++ UVB + UVA là tấm áo giáp vững vàng bảo vệ da vẹn toàn cả tia UVA, UVB và sự ô nhiễm không khí.

Thành phần chống oxy hóa như chiết xuất Hoa mẫu đơn, Detoxyl, Venuceane, Vitamin E tác động vào cấu trúc da, dưỡng da trắng da từ bên trong, ức chế sự hình thành của melanin ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm của da như thâm sạm, tàn nhang, nám da...



La Roche Posay Tone-Up Light không chứa hương liệu, không paraben, không gây bết dính, không để lại vệt trắng, lâu trôi khi sử dụng dưới nước và không gây mụn trứng cá.

3. Innisfree Tone Up No Sebum Suncreen SPF35PA+++: Giá khoảng 300.000 VNĐ/ 50ml

Innisfree Tone Up No Sebum Suncreen SPF35PA+++ là phiên bản cải tiến từ kem chống nắng Innisfree No Sebum nổi danh trước đó của nhà Innisfree.

Chống nắng Innisfree Tone Up màu hồng là kem chống nắng vật lý chống nắng ở dạng "No sebum" không gây bóng dầu nhờn rít khi sử dụng, thích hợp cho những cô nàng có làn da dầu và hỗn hợp thiên dầu và dùng trong mùa hè nắng nóng oi bức.



Thành phần Zinc Oxide & Titanium Dioxide trong kem chống nắng bảo vệ da dưới tác hại của tia UVA/UVB, hạn chế tình trạng cháy nắng gây sạm nám và đứt gãy sợi collagen khiến da nhanh lão hóa. Chiết xuất dầu hạt hoa hướng dương, trà xanh, xương rồng… giúp dưỡng ẩm kịp thời khi làn da phải tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài.

4. Naruko Tea Tree Anti – Acne Sunscreen SPF50+++: Giá khoảng 220.000 VNĐ/ 30ml

Nếu các bạn đã quá quen với các dòng trị mụn của Naruko thì hãng còn có thêm sản phẩm kem chống nắng trị mụn dành riêng cho mùa hè với công dụng khiến người dùng phải ngạc nhiên.

Naruko Tea Tree Anti – Acne Sunscreen nắng tích hợp ưu điểm của chống nắng vật lý và hóa học, khả năng chống tia UV tốt mà lại còn không gây bóng da.

Thành phần chứa 0,2% Salicylic Acid kiểm soát dầu thừa cũng như ngăn chặn bị tắc lỗ chân lông, kem dạng lỏng, siêu nhẹ không bị nặng mặt hay bí da. Tinh chất bạc hà Menthol sẽ cho bạn cảm giác man mát sảng khoái trên da khi mới thoa kem, nhanh chóng làm dịu oi bức của ngày hè

Tea Tree Anti-Acne Sunscreen SPF50+++ có tông màu da tự nhiên che đi khuyết điểm nhẹ nhàng cùng dạng sữa lỏng dễ dàng tán ra, giúp làn da đều màu hơn cũng như khuyết điểm được che khéo léo.

Kem có một nhược điểm, không dùng cho mắt môi, nên khi bôi kem bạn chú ý tránh những vùng da này.

5. Apieu Madecassoside Sun Cream SPF39++: Giá khoảng 170.000 VNĐ

Kem chống Apieu Madecassoside Sun Cream SPF39++ là best seller của Madecassoside. Với những thành phần siêu lành tính, nàng nào da nhạy cảm, da đang bị mụn... muốn tìm một tuýp kem chống nắng dịu da thì đây là lựa chọn tối ưu.

Đây là tuýp kem chống nắng thuần vật lí, thành phần chứa đến 40% nước rau má và tinh chất rau má giúp làm dịu da mụn và tái tạo da mới nhanh và hiệu quả nên Apieu Madecassoside Sun Cream luôn được khuyên dùng cho da mụn.

Nhược điểm duy nhất là Apieu Madecassoside Sun Cream sẽ gây vệt trắng trên da khi dùng, còn lại thành phần rau má hỗ trợ chống nắng, trị mụn, dưỡng ẩm và chống lão hóa cực kỳ ưu việt.