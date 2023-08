5 chai serum dưới 600.000 VNĐ được đánh giá 5 sao trên Amazon, đáp ứng đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ

Serum là một trong những sản phẩm dưỡng da cần thiết nhất cho làn da. Trên thị trường có rất nhiều loại serum với những công dụng và thành phần khác nhau. Đặc biệt, mức giá của serum cũng vô cùng đa dạng. Bạn không cần phải chi quá nhiều tiền mới có thể sở hữu được các sản phẩm xịn mịn, mang lại hiệu quả cho làn da. Thực tế cho thấy, có vô số sản phẩm tinh chất giúp người dùng xử lý được các vấn đề của bản thân. Trên nền tảng Amazon, có đến 6 sản phẩm serum giá không quá 28 USD (khoảng 600.000 VNĐ) nhận được nhiều đáng giá tích cực của người dùng. Cùng điểm danh qua 5 cái tên đó ngay dưới đây.

CeraVe Resurfacing Retinol Serum

Retinol được coi là ''thần dược'' chống lão hoá, vì vậy nhiều người cho rằng những loại mỹ phẩm chứa thành phần này thường có giá cao ngút trời. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình 1 tuýp serum chứa retinol xịn mịn với giá bán khoảng 500.000 VNĐ. Đó chính là CeraVe Resurfacing Retinol Serum. Em này được các chuyên gia da liễu đáng giá là sản phẩm retinol lý tưởng dành cho những làn da xỉn màu, không đều màu và có nhiều thâm mụn. Trên Amazon, em nó nhận được 76% đánh giá 5 sao của đông đảo khách hàng.

Một khách hàng ở độ tuổi trung niên từng dùng CeraVe Resurfacing Retinol Serum nhận xét: ''Da của tôi là da hỗn hợp, dễ bị mụn và lỗ chân lông to. Tôi thích sản phẩm này vì nó hỗ trợ làm se lỗ chân lông và làm sáng da. Tôi có thể thấy các đốm đen mờ đi, điều đó khiến tôi rất hài lòng. Đây là một sản phẩm bổ sung tích cực, giá cả phải chăng cho quy trình chăm sóc da chống lão hóa. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy sự khác biệt trên cổ của mình, nơi có rất nhiều sự đổi màu ở hai bên."

Nơi mua: Lazada Giá: 520.000 VNĐ

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Hyaluronic Acid Serum



Ngoài việc cung cấp độ ẩm, chai serum dưỡng da mặt phổ biến của thương hiệu Neutrogena còn không chứa dầu, không gây mụn và nhẹ nhàng tuyệt vời ngay cả với những loại da nhạy cảm nhất. Nó được thiết kế với công thức giúp khóa hydrat hóa nhằm giúp làm mịn và sáng da. Hơn 77% người dùng từng mua sản phẩm này đã đánh giá 5 sao nhờ hiệu quả mà em nó mang lại. Một người dùng cho biết, bác sĩ da liễu đã khuyên họ không nên trả giá quá cao cho một vài sản phẩm trên thị trường. Thay vào đó có thể chọn Neutrogena Hydro Boost Hydrating Hyaluronic Acid Serum. ''Và qủa thực, loại huyết thanh này đã chăm sóc làn da khô của tôi và cân bằng các vùng da dầu. Nó không nhờn chút nào. Điều này huyết thanh là một sản phẩm tuyệt vời."

Nơi mua: Lazada Giá: 435.000 VNĐ

TruSkin Vitamin C Serum

Nếu bạn đang tìm một chai serum Vitamin C giá rẻ cùng công dụng ấn tượng thì TruSkin Vitamin C Serum là lựa chọn phù hợp. Chai serum này nhận về 68% người đánh giá 5 sao nhờ thành phần ấn tượng gồm Vit C, E, axit hyaluronic và chất chống oxy hoá. Sau khi sử dụng sản phẩm, nhiều người dùng khen ngợi khả năng hỗ trợ làm sáng da của em này. Không cần trang điểm làn da của họ vẫn vô cùng đều màu, mịn màng và giảm thiểu đáng kể các vết thâm khó chịu.

Nơi mua: Seun Giá: 550.000 VNĐ

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Với dòng serum Vitamin C, CeraVe lại tiếp tục ghi điểm cùng 1 sản phẩm nhận về hơn 68% đánh giá 5 sao. Theo nhiều người dùng, loại huyết thanh của thương hiệu này có chứa 2 thành phần quen thuộc là vitamin C và axit hyaluronic mang lại hiệu quả ấn tượng trong việc làm sáng và dưỡng ẩm. Ngoài ra, em nó cũng phù hợp với những làn da nhạy cảm, có mụn đỏ. Kết cấu mịn mềm giúp thẩm thấu nhanh và không để lại cảm giác nhớp dính khó chịu. Nhiều người dùng bị mụn và mẩn đỏ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt khi làn da của họ trở nên khoẻ mạnh và đều màu hơn sau khoảng 2 tuần sử dụng chai serum này của CeraVe.

Nơi mua: CeraVe Giá: 310.000 VNĐ

Cosmedica Skincare Pure Hyaluronic Acid Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những loại serum chứa axit hyaluronic tinh khiết tốt nhất trên Amazon, thì có hơn 70% đánh giá 5 sao gợi ý sản phẩm Cosmedica Skincare Pure Hyaluronic Acid Serum. Đây là dòng serum tự nhiên và hữu cơ, nó cũng thuần chay, không chứa chất độc hại và paraben.

Một khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm này cho biết: "Sau khoảng 4 ngày sử dụng, làn da của tôi như ''ngậm nước'', căng mọng và sáng lên. Tôi rất hài lòng với huyết thanh axit hyaluronic này và sẽ đặc biệt giới thiệu nó cho bất kỳ ai đang tìm kiếm loại serum chứa Hyaluronic Acid.''

Nơi mua: Cosmedica Skincare Giá khoảng: 350.000 VNĐ

Theo Who What Wear