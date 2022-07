5 cách giúp tăng gấp đôi hiệu quả của kem chống nắng mà nhiều chị em thường bỏ qua

Ánh nắng mặt trời có tác dụng vô cùng tiêu cực tới làn da, khiến da thâm sạm, nhạy cảm, lão hóa nhanh và tăng nguy cơ ung thư da. Bởi vậy, kem chống nắng chính là vị cứu tinh giúp giảm thiểu hiệu quả những tác động từ ánh nắng và tia UV lên da. Đặc biệt trong mùa Hè khi ánh nắng gay gắt, nhiệt độ tăng cao thì các chị em cũng càng cần chú trọng bôi kem chống nắng hàng ngày. Và có đến 5 lưu ý giúp sử dụng kem chống nắng đúng cách và hiệu quả mà không phải chị em nào cũng rõ. Thuộc nằm lòng 5 tips này thì các nàng có thể khiến kem chống nắng tăng gấp đôi hiệu quả bảo vệ da.



1. Bôi đủ lượng kem chống nắng

Để kem chống nắng có thể phát huy tối đa công dụng bảo vệ da thì kem cần được bôi đủ lượng, tạo ra lớp che phủ đều và đủ dày lên toàn bộ làn da. Lượng kem chống nắng tiêu chuẩn đủ để bảo vệ da đó là 2mg/cm vuông, tức bạn cần dùng khoảng 1 đồng xu nhỏ cho toàn mặt. Nhưng thực tế, mọi người thường chỉ dùng 1/4 đến 1/2 lượng kem chống nắng cần thiết, do đó, kem chống nắng cũng bị giảm đi một nửa tác dụng, không đủ khả năng bảo vệ da. Bởi vậy, khi dùng kem chống nắng hàng ngày, bạn lưu ý luôn cần bôi đủ lượng kem cần thiết.

2. Bôi kem chống nắng 15 phút trước khi ra ngoài

Bạn nên thoa kem chống nắng ít nhất 15 phút trước khi ra ngoài. Đây là thời gian để kem chống nắng ổn định, tạo lớp màng bám chắc trên da. Trong 15 phút này, những hoạt chất như cồn, dầu và nước sẽ bay hơi bớt, để lại lớp màng chống nắng bảo vệ da. Nếu bạn ra ngoài ngay sau khi thoa kem chống nắng thì cũng đồng nghĩa với việc lớp kem chưa ổn định sẽ bị trôi, không còn đủ khả năng bảo vệ da.

3. Bôi lại kem chống nắng trong ngày

Kem chống nắng thường có tác dụng bảo vệ da trong khoảng 2 - 3 tiếng. Việc hoạt động nhiều, ra mồ hôi, thời gian tiếp xúc với ánh nắng sẽ khiến khả năng bảo vệ da của kem sẽ giảm xuống. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời cũng có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa tác động lên da. Vì vậy, dù làm trong nhà hay ngoài trời, bạn cũng đừng quên định kỳ bôi lại kem trong ngày.

4. Dùng serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng

Màn "song kiếm hợp bích" của serum vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp tăng hiệu quả bảo vệ làn da, khiến da dẻ hồng hào, căng mịn hơn.

Serum vitamin C giúp hạn chế sự hình thành melanin, làm đều màu da, xóa mờ vết thâm. Ngoài ra, serum vitamin C còn có khả năng chống oxy hóa mạnh, tăng khả năng tái tạo collagen, trung hòa sự hình thành gốc tự do – nguyên nhân gây ra các vấn đề như thâm nám, lão hóa, ung thư da.

Còn kem chống nắng lại giúp chống lại tác động tiêu cực từ tia UV, ngăn ngừa cháy nắng, ửng đỏ. Việc kết hợp serum vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp các thành phần trong cả 2 sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn, từ đó vừa giúp dưỡng trắng lại bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời toàn diện.

5. Dùng các sản phẩm trang điểm có chỉ số SPF

Bên cạnh việc thoa kem chống nắng, bạn cũng nên ưu tiên sử dụng những sản phẩm trang điểm có chứa SPF. Như đã nói, các chị em thường thoa kem chống nắng ít hơn liều lượng cần thiết, do đó, việc dùng sản phẩm trang điểm có chỉ số SPF sẽ giúp che phủ nốt những phần da chưa được thoa kem chống nắng đầy đủ; sản phẩm trang điểm có chỉ số SPF cũng giúp tăng hiệu quả bảo vệ da, giảm thiểu tác động của tia UV hiệu quả hơn.





