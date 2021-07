5 bộ váy Lọ Lem kinh điển: Lily James lên đồ như bị tra tấn, Zendaya được hóa phép ngay trên thảm đỏ, bộ váy bình thường nhất lại gây sốt nhất

Ngày nhỏ xem Lọ Lem ai mà chẳng ước mình một lần được ướm mình vào bộ váy lộng lẫy của Lọ Lem đúng không? Dưới đây là 5 bộ váy Lọ Lem đời thực nổi tiếng và tạo được tiếng vang nhất. Cùng kéo xuống để chiêm ngưỡng nhé!

1. Lily James

"Bộ váy rất đẹp và tôi cảm thấy biết ơn vì mình được mặc nó, nhưng mỗi khi mặc cứ như bị tra tấn vậy. Nó quá chật ấy!" - Lily James, diễn viên đóng vai Lọ Lem, chia sẻ trong một lần phỏng vấn về chiếc váy trong mơ của biết bao cô gái.

Đứng đằng sau bộ váy hoàn mỹ này là NTK Sandy Powel, người từng 3 lần đoạt giải Thiết kế phục trang của Oscar. Cô cho biết ban đầu bộ váy Lọ Lem dự tính sẽ là màu hồng hoặc vàng, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là màu xanh trời như nguyên gốc phù hợp nhất nên đã chọn màu này.

Bộ váy cầu kỳ này tốn 270 thước vải, đính hơn 10.000 viên pha lê Swarovski và "ngốn" hơn 6 thước chỉ cho riêng mỗi lớp lót váy. Không chỉ trên váy mà tóc của Lily trong phim cũng được đính pha lê lấp lánh, trên tay áo còn được đính thêm bươm bướm. Có thể nói so với nguyên tác, bộ đầm này thực sự kỳ công và "đồ sộ" hơn rất nhiều.

2. Ariana Grande

Năm 2019, nhờ có màn giận dỗi với BTC Grammy mà chúng ta mới có dịp chiêm ngưỡng "Lọ Lem" Ariana lộng lẫy thế này đây. Bộ váy cô diện là một sáng tạo của NTK Zac Posen, được tô điểm thêm bằng vòng choker kim cương 95 carat từ Butani Jewelry. Không thuần màu xanh trời, váy của Ariana thiên về xanh ánh trắng, nên khi đi cùng với trang sức kim cương tạo nên tổng thể vô cùng hài hòa.

Lúc này, Ariana vẫn trung thành với kiểu tóc cột đuôi ngựa cao vút, nên cô đem lại cảm giác nàng công chúa kiêu kỳ, sang chảnh nhưng có vẻ gì đó rất nũng nịu, tinh nghịch.

3. Hoa hậu Ấn Độ Aishwarya Rai

Không cần phải nói nhiều, hình ảnh Aishwarya Rai sải bước trong bộ váy xanh thiên thanh xẻ ngực, được thêu đính hoa văn nổi tỉ mỉ của NTK Michael Cinco đã trở thành một trong những bộ váy kinh điển mỗi khi nhắc đến LHP Cannes.

4. Claire Danes

Nếu bạn thấy bộ váy này khá giống váy của Ariana thì bạn không lầm đâu, chúng đều là tác phẩm của NTK Zac Posen đấy. Tuy hơi lệch pha với chủ đề công nghệ của Met Gala 2016 Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology, nhưng Claire Danes vẫn trở thành tâm điểm với bộ váy thoạt nhìn rất bình thường nhưng càng ngắm càng hút mắt. Đây cũng là một trong những bộ váy kinh điển nhất trong lịch sử của sự kiện này.

Sở dĩ nó trở nên kinh điển là bởi khi bước vào bóng tối, bộ váy của Claire bắt đầu phát sáng, và khi ánh sáng đã lan tỏa hết bộ váy, chúng ta có được những khoảnh khắc kỳ diệu, ngỡ như chỉ có trong phim thế này đây. Được biết, NTK Zac Posen đã đính hơn 30 gói pin mini vào dưới váy để có thể tạo ra luồng sáng lấp lánh đẹp mắt. Và hôm đó, Claire Danes đã tỏa sáng đúng nghĩa ở mỗi nơi cô đi qua.

5. Zendaya

Cũng trên thảm đỏ của Met Gala nhưng vào năm 2019 với chủ đề Camp: Note on Fashion, Zendaya đã khiến đám đông "ố á" một phen bởi độ chịu chơi của mình. Cụ thể, nữ diễn viên đã tái hiện lại cảnh Lọ Lem được bà tiên phù phép váy áo lộng lẫy để đến buổi dạ tiệc và gặp hoàng tử. Diện mạo của cô gần như không có nhiều khác biệt so với Lọ Lem trong hoạt hình với váy tay bồng, tóc búi thấp và cài băng đô cùng màu với váy.

Spotlight đổ dồn về "bạn gái Người Nhện" khi "bà tiên đỡ đầu" (thực ra chính là stylist của cô) cầm đũa hóa phép và bộ váy của Zendaya bắt đầu phát sáng rực rỡ. Với bộ váy của NTK Tommy Hilfiger và màn hóa phép rất đầu tư, Zendaya đã truyền tải thành công chủ đề cường điệu hóa của Met Gala 2019.

Ảnh: Sưu tầm