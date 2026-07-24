Mấy ngày nắng nóng gay gắt thế này, chăm con đúng là một "cuộc chiến". Thấy con nóng nực, mồ hôi đầm đìa là lòng mẹ nào cũng ruột gan như lửa đốt. Thế nhưng, nhiều khi chính những thói quen giúp con giải nhiệt của chúng ta lại đang vô tình làm hại hệ miễn dịch của bé, thậm chí làm bé chậm phát triển chiều cao.

Mẹ nào đang vô tình vướng phải 4 sai lầm thường gặp dưới đây thì sửa ngay nhé, đừng để "thương con thành hại con"!

1. Cho con ăn kem, uống nước đá, trà sữa thả ga

Trời nắng gắt, thấy con thèm đồ lạnh thì mẹ nào chả nỡ lòng mua cho cây kem hay ly trà sữa. Nhưng các mẹ ơi, bụng dạ trẻ con mỏng mảnh lắm!

Khi ăn uống đồ lạnh liên tục, các mạch máu ở dạ dày và ruột của bé bị co thắt đột ngột, enzym tiêu hóa giảm hẳn hoạt động. Hậu quả là con rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng, hoặc nặng hơn là viêm họng, viêm amidan .

Mẹ nhớ nhé: Đường ruột chính là "trụ sở" của 70% hệ miễn dịch. Đường ruột có khỏe thì con mới ít ốm vặt.

Chưa kể, kem hay trà sữa chứa rất nhiều đường. Nạp quá nhiều đường sẽ làm khả năng diệt khuẩn của bạch cầu suy giảm hẳn, đã thế lại còn cản trở cơ thể hấp thụ canxi . Bụng dạ thì lạnh lẽo, đêm nằm ngủ không ngon giấc, ăn uống không vào... bảo sao con mãi chẳng tăng chiều cao!

2. Bật điều hòa xối thẳng vào người con

Nắng nóng thế này không bật điều hòa thì làm sao chịu nổi, nhưng bật thế nào mới đúng thì nhiều mẹ lại quên mất:

Treo điều hòa sát giường rồi chĩa thẳng luồng gió vào bé: Đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm! Gió lạnh thổi liên tục sẽ làm khô niêm mạc mũi, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập. Bé nào có cơ địa dị ứng, viêm da hay hen suyễn thì bệnh rất dễ bùng phát trở lại.

Nguy cơ tồi tệ hơn: Mùa hè năm nào các bác sĩ cũng tiếp nhận nhiều ca trẻ bị méo miệng, lệch mặt (liệt dây thần kinh số 7) chỉ vì thói quen đi nắng về hoặc đi đá bóng về là đứng hứng gió điều hòa.

Mẹo nhỏ cho mẹ: Nếu phòng nhỏ, điều hòa bắt buộc phải chĩa về hướng giường, mẹ hãy mua thêm một cái tấm chắn gió điều hòa (giá vài chục k trên mạng thôi), hoặc bật điều hòa ở phòng ngoài rồi mở cửa cho hơi mát lan vào phòng ngủ nhé.

3. Nhốt con trong nhà cả ngày, bắt "trốn nắng"

Sợ con ra ngoài bị nắng gắt hỏng da hay say nắng, nhiều mẹ chọn cách cho con ở lỳ trong phòng điều hòa suốt từ sáng đến tối, hết xem tivi lại bấm điện thoại.

Ở trong nhà liên tục, không vận động, không đổ mồ hôi tự nhiên sẽ khiến cơ thể bé bị suy giảm sức đề kháng. Quan trọng nhất là thiếu ánh nắng mặt trời khiến con bị thiếu Vitamin D nghiêm trọng . Không có Vitamin D thì dù mẹ có nhồi nhét bao nhiêu canxi hay uống sữa ngoại đắt tiền, cơ thể con cũng không hấp thụ được, chiều cao cứ thế giậm chân tại chỗ.

Lời khuyên: Hãy tranh thủ khoảng thời gian nắng nhẹ lúc sáng sớm hoặc tầm chiều muộn (sau 5h30) cho con ra sân chạy nhảy, tắm nắng. Vừa giúp xương chắc khỏe, vừa tăng sức đề kháng tự nhiên tốt nhất!

4. Con cứ ra mồ hôi là lôi đi tắm, xài sữa tắm tẩy rửa mạnh

Trẻ con hiếu động, mồ hôi nhễ nhại là chuyện bình thường. Nhưng nhiều mẹ có thói quen hễ thấy mồ hôi là lôi con đi tắm, lại còn thích dùng các loại sữa tắm tắm thật sạch, diệt khuẩn mạnh vì sợ con "bẩn".

Làn da của trẻ nhỏ rất mỏng, luôn có một lớp màng lipid tự nhiên bảo vệ da khỏi vi khuẩn. Việc tắm quá nhiều lần trong ngày hoặc dùng xà phòng tẩy rửa mạnh sẽ đánh mất lớp màng bảo vệ này . Da con sẽ bị khô, dễ bị ngứa ngáy, nổi rôm sảy, eczema... khiến con trằn trọc không ngủ nổi.

Lời nhắn gửi

Nắng nóng nuôi con, cái gì "quá" cũng không tốt:

Điều hòa bật vừa phải (khoảng 27 - 28°C), không thổi thẳng vào người.

Kem ăn vừa miếng cho vui, không uống nước đá thay nước lọc.

Trốn nắng ban trưa, nhưng nhớ ra ngoài vận động lúc chiều mát.

Chăm con đúng cách là giữ mọi thứ ở mức vừa đủ và khoa học , mẹ nhé!

Nguồn: Tổng hợp