Chẳng phải đâu xa, các mẹ thời nay nuôi con nhàn hơn nhiều so với 10 năm trước

Chẳng cần ngược dòng lịch sử về thế kỷ trước, chỉ cần đặt hành trình làm mẹ hôm nay lên bàn cân so sánh với khoảng 10 năm về trước, chúng ta đã thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Không thể phủ nhận: Người phụ nữ thời nay nuôi con "nhàn" hơn rất nhiều. Sự "nhàn" ấy không tự dưng mà có, mà là thành quả của một quá trình chuyển dịch mạnh mẽ về hạ tầng thương mại, dịch vụ y tế và sự bùng nổ của nền kinh tế thông tin.

1. Hạ tầng thương mại Mẹ & Bé: Từ "sức người" sang "sức mạnh dịch vụ"

Nhìn lại một thập kỷ trước, việc chuẩn bị đồ đạc cho một đứa trẻ sơ sinh là cả một sự vất vả tay chân. Các bà mẹ phải lặn lội ra các khu chợ truyền thống, hoặc di chuyển quãng đường xa đến các tuyến phố chuyên doanh ở trung tâm tỉnh, thành phố lớn. Sự lựa chọn thời đó vừa hạn chế, vừa tốn kém thời gian và công sức. Ở thời điểm ấy, các cửa hàng M&B manh nha xuất hiện nhưng chưa nhiều và hầu như chỉ tập trung ở các thành phố trung tâm.

Bước sang thập niên này, ngành hàng M&B (Mother & Baby) đã phát triển thành một ngành công nghiệp bán lẻ quy mô lớn và phủ sóng rộng rãi.

Sự phủ sóng sâu rộng: Các chuỗi siêu thị chuyên biệt như Con Cưng, KidsPlaza, Bibo Mart… không còn là "đặc quyền" của cư dân đô thị lõi mà đã len lỏi đến từng huyện lẻ, thị trấn, các tỉnh vùng xa.

Sự tối ưu hóa trải nghiệm: Một quy trình mua sắm trọn gói (one-stop shop) giúp các gia đình có thể sắm đủ từ chiếc tã, hộp sữa cho đến từng thiết bị tiệt trùng, hâm sữa hiện đại chỉ trong một lần dừng chân.

Thương mại điện tử & Giao hàng siêu tốc: Sự kết hợp với các nền tảng số giúp việc hết tã, hết sữa giữa đêm không còn là nỗi ác mộng. Tất cả đều có thể giải quyết sau vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại.

2. Sự phát triển về Y tế: Xóa bỏ nỗi ám ảnh "xếp hàng từ rạng sáng"

Nếu có điều gì khiến các phụ huynh 10 năm trước mệt mỏi nhất, đó chính là bài toán chăm sóc sức khỏe tiền thai sản, thai kỳ, hậu sinh sản và tiêm phòng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ. Ký ức về những buổi sáng mùa đông hay cái nắng gay gắt mùa hè, cha mẹ phải bế con đi từ 4–5 giờ sáng để xếp hàng lấy số tại các trung tâm y tế dự phòng tập giờ đây đã dần trôi vào quá khứ. Khoảng năm 2013 cho đến 2014, việc tiêm chủng cho con chắc vẫn khiến các mẹ sinh con thời điểm đó nhớ như in cái cảnh chờ đến lúc được gọi lên tiêm thì con cũng đã qua mất cái lịch tiêm của mũi đó.

Sự chuyển dịch của mô hình y tế tư nhân và y tế dự phòng xã hội hóa đã mang lại một bước tiến vọt:

Hệ thống tiêm chủng dịch vụ đa điểm: Sự bùng nổ của các chuỗi dược phẩm tích hợp tiêm chủng như Long Châu, cùng các trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, đã biến việc đưa con đi tiêm từ một "cuộc vật lộn" thành một trải nghiệm nhẹ nhàng.

Cơ sở hạ tầng hiện đại & Quản trị số: Phòng tiêm máy lạnh, khu chơi cho bé, quy trình lưu trữ vắc-xin đạt chuẩn GSP, đi kèm hệ thống nhắc lịch tự động qua tin nhắn/ứng dụng.

Tư vấn y tế cận kề: Việc tiếp cận với dược sĩ, bác sĩ tư vấn hay tìm mua các loại thuốc bổ trợ, men vi sinh... diễn ra ngay tại cửa hàng thuốc uy tín đầu phố, giúp xử lý các vấn đề sức khỏe thường gặp của trẻ một cách nhanh chóng và chủ động.

3. Nền kinh tế tri thức bỉm sữa: Chuyển từ "kinh nghiệm truyền miệng" sang "khoa học kiểm chứng"

Về mặt tâm lý, áp lực lớn nhất của người làm mẹ thường đến từ sự mơ hồ và thiếu thông tin. Một thập kỷ trước, kiến thức chăm con phần lớn dựa vào kinh nghiệm từ thế hệ trước truyền lại, vốn chứa đựng không ít quan niệm đã cũ, thậm chí thiếu tính khoa học, dễ dẫn đến những xung đột muôn thuở trong gia đình.

Các mẹ có thể tiếp cận kiến thức về nuôi con trực tiếp với các bác sĩ uy tín thông qua các kênh mạng xã hội của các bác sĩ

Mạng xã hội và kỷ nguyên số đã lật ngược thế cờ đó:

Dân chủ hóa thông tin: Nhờ mạng xã hội, các diễn đàn bỉm sữa và sự xuất hiện của các bác sĩ nhi khoa, chuyên gia dinh dưỡng trên không gian mạng, các bà mẹ trẻ dễ dàng tiếp cận với các phương pháp chăm con tiên tiến (ăn dặm tự chỉ huy - BLW, Easy, rèn ngủ tự lập...).

Minh bạch hóa sản phẩm: Mẹ bỉm thời nay là những "người tiêu dùng thông thái". Trước khi chọn mua một sản phẩm, họ có cả một cộng đồng người dùng thực tế để đọc đánh giá (review), có công cụ quét mã vạch kiểm tra xuất xứ, thành phần, hạn chế tối đa rủi ro từ hàng giả, hàng nhái.

Sự chủ động về tâm lý: Khi hiểu rõ bản chất từng giai đoạn phát triển của con (các đợt sinh trưởng khủng hoảng Wonder Weeks, mọc răng, biếng ăn tâm lý...), người mẹ không còn hoảng loạn mà tiếp nhận mọi thứ với tâm thế bình thản.

Kết

Tất nhiên, làm mẹ ở bất kỳ thời đại nào cũng là một hành trình thiêng liêng nhưng đầy thử thách. Nhịp sống hiện đại đem lại sự tiện lợi nhưng cũng đi kèm những áp lực riêng về mặt tinh thần hay tài chính.

Thế nhưng, nhìn một cách khách quan, sự phát triển vượt bậc của hạ tầng dịch vụ - y tế - công nghệ trong 10 năm qua đã thành công trong việc giải phóng người phụ nữ khỏi những vất vả cả thể xác và tinh thần không đáng có. Nhàn hơn về tay chân, bớt đi những lo âu vô hình về thông tin, các bà mẹ ngày nay có thêm nhiều thời gian chất lượng để lắng nghe, đồng hành và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc lớn khôn cùng con.