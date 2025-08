ON - Từ thất bại khi đòi gắn “ống nước” vào giày Nike, giờ sắp vượt mặt Nike tới nơi

"Kỳ lân" trực chờ vượt mặt Nike và adidas

ON hay còn gọi là On Running là một cái tên đang khiến những ông lớn ngành giày như Nike và adidas phải "toát mồ hôi" với tốc độ tăng trưởng mãnh liệt giữa thời kỳ ngành bán lẻ thời trang ở các phân khúc đều ảm đảm.

Quý I 2025, ON ghi nhận hiệu suất tài chính vượt trội, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận vượt kỳ vọng: 43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý I của hãng đạt 893 triệu USD, nhờ sản phẩm giày dép - chiếm 93,7% tổng doanh thu. Điểm nhấn lớn nhất trong năm 2025 là giá trị vốn hóa thị trường của ON đã đạt gần 20 tỷ USD tăng thêm 3 tỷ USD chỉ trong một tuần. Tốc độ tăng trưởng "thần sầu" này đã đưa ON trở thành thương hiệu giày có giá trị lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Nike và adidas.

Kết quả này là đòn giáng cho 2 gã khổng lồ kỳ cựu trong lúc cổ phiếu của Nike và adidas lần lượt giảm 15% và 8% từ đầu năm nay. Đây thậm chí còn được xem là "năm thảm họa" đối với Nike khi doanh thu của hãng giảm gần mạnh nhất trong 40 năm qua. Với 2 chiều hướng trái ngược trên, có thể coi sự vươn mình của ON là màn trả thù ngọt ngào đối với Nike. Bởi, có 1 sự thật là cách đây hơn 10 năm Nike đã từng khước từ nhà sáng lập của ON khi ông này trình bày một sáng kiến công nghệ với hãng - điều sau này đã làm nên nền tảng cho ON.

Olivier Bernhar - một trong 3 nhà sáng lập của thương hiệu khi còn là vận động viên được Nike tài trợ, đã từng đề xuất ý tưởng sử dụng các ống cao su (giống ống nước) để tạo ra hệ thống đệm cải tiến. Tuy nhiên, Nike đã từ chối ý tưởng này vì cho rằng nó không khả thi. Không nản lòng, Olivier sử dụng ý tưởng này làm nền tảng để phát triển công nghệ CloudTec, cốt lõi tạo nên thành công cho các sản phẩm giày ON sau này.

Đôi giày chạy trên mây được hậu thuẫn bởi huyền thoại tennis

ON được thành lập vào năm 2010 bởi Olivier Bernhard, David Allemann và Caspar Coppetti. Thương hiệu Thụy Sĩ này nổi tiếng với các sản phẩm giày chạy bộ và trang phục và phụ kiện thể thao, tập trung vào sự đổi mới công nghệ, hiệu suất và thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Thương hiệu định vị mình là brand thời trang thể thao cao cấp, nhắm đến các vận động viên chuyên nghiệp và những người theo đuổi lối sống năng động, với giá thành sản phẩm tương đối cao, một đôi giày ON trên website chính hãng dao động từ 140$ - 280$ (~3,6 - 7,3 triệu đồng). Tại Việt Nam, ON đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng người chơi thể thao: chạy bộ, tennis, cầu lông, pickleball...

Điểm đột phá của ON so với các đối thủ khác là độ êm ái đáng mơ ước, bắt nguồn từ khao khát tạo ra đôi giày chạy bộ mang lại cảm giác "chạy trên mây" của founder Olivier Bernhard khi ông còn là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Do không tìm được sản phẩm ưng ý trên thị trường, Olivier Bernhard đã hợp tác với một kỹ sư để phát triển công nghệ CloudTec - công nghệ đệm độc quyền của ON, sử dụng các "đám mây" (clouds) bằng cao su để hấp thụ lực tác động và tạo lực đẩy. Công nghệ này đã làm nên cuộc cách mạng trong ngành giày chạy bộ, mang lại cảm giác êm ái và phản hồi năng lượng vượt trội.

Công nghệ CloudTec được sử dụng trong hầu hết các dòng giày của ON như Cloudstratus, Cloudflow, Cloudmonster và Cloudsurfer. Mỗi dòng giày được tối ưu hóa cho các loại hình chạy khác nhau, từ chạy đường dài, chạy tốc độ đến chạy địa hình.

Ngay cả tên thương hiệu và logo cũng bắt nguồn từ cảm giác mà công nghệ này mang lại. Caspar Coppetti - nhà đồng sáng lập hãng cho biết họ muốn một cái tên mô tả được cảm giác của sự kích hoạt, "bật công tắc" mà người chạy bộ cảm nhận được. Dấu tích trên chữ "o" cũng mang hình dáng giống như công tắc đèn kiểu cũ.

Các sản phẩm của ON được thiết kế tối giản nhưng thời thượng, phù hợp cho cả thể thao và thời trang ứng dụng hàng ngày. Điều này khuyến khích Gen Z - những người vốn yêu thích sự linh hoạt, sử dụng và chia sẻ hình ảnh sản phẩm trên Instagram, TikTok, tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến The Roger - dòng giày do tay vợt huyền thoại Roger Federer đồng thiết kế cho mục đích chơi tennis. The Roger mang lại hiệu suất thể thao tuyệt vời nhưng trong hình hài của một đôi giày thời trang đường phố. Cú bắt tay này Roger Federer không đơn giản đứng về phía ON với tư cách một đại sứ thương hiệu mà chính anh còn nắm giữ trong tay cổ phần ngày một giá trị của thương hiệu này - tất cả bắt đầu bằng sự tin tưởng.

Năm 2018, sau khi giành danh hiệu Grand Slam thứ 20, Roger Federer đứng trước ngã rẽ quan trọng khi Nike - đối tác tài trợ trang phục suốt 24 năm đã đề nghị gia hạn hợp đồng với mức giá chỉ 5 triệu USD/năm, giảm một nửa so với hợp đồng trước đó. Lý do Nike đưa ra là: "Tennis không bán giày tốt như bóng rổ." Roger Federer không hài lòng với lời đề nghị này, đã quyết định chấm dứt mối quan hệ lâu dài với Nike để tìm kiếm cơ hội mới.

Ngay sau động thái của Nike, UNIQLO - thương hiệu thời trang Nhật Bản đã nhanh chóng tiếp cận Federer với một đề nghị vượt trội: 30 triệu USD/năm, trong 10 năm, tổng cộng 300 triệu USD. Điểm đặc biệt của hợp đồng này là UNIQLO không yêu cầu Federer phải tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp và chỉ bao gồm trang phục, không bao gồm giày. Điều này có nghĩa Federer vẫn nhận được khoản tiền lớn từ UNIQLO ngay cả khi giải nghệ, miễn là anh xuất hiện trong trang phục của họ tại các sự kiện công cộng.

Và thay vì ký hợp đồng giày với một thương hiệu lớn khác, Roger Federer đã chọn con đường tự đầu tư. Anh bắt đầu quan tâm đến ON. Năm 2019, Federer chủ động đề nghị đầu tư 50 triệu USD để sở hữu 3% cổ phần của hãng. Sự thành công của ON nhanh chóng biến khoản đầu tư của Federer thành trái ngọt. Năm 2021, On Running phát hành cổ phiếu ra công chúng với định giá 11 tỷ USD. Giá trị cổ phần của Federer nhờ đó tăng vọt lên 330 triệu USD, gấp hơn 6 lần khoản đầu tư ban đầu.

Tháng 5/2024, ON “bắt tay” cùng Loewe để cho ra đời một bộ sưu tập giới hạn mang hơi thở thời trang cao cấp. Sự hợp tác này không chỉ làm mờ ranh giới giữa thời trang thể thao và luxury, mà còn thể hiện xu hướng wellness chic - phong cách sống khỏe mạnh nhưng vẫn đầy gu thẩm mỹ đang ngày càng được giới trẻ ưa chuộng.

Báo cáo kinh doanh Quý II của ON được thông báo sẽ công khai vào ngày 12/8 tới đây, dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng.