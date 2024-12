4 mẫu giày cao gót sang trọng, dễ phối đồ dành cho phụ nữ trung niên

Giày cao gót là món đồ không thể thiếu trong tủ giày của phái đẹp ở mọi độ tuổi. Dù không tạo cảm giác thoải mái, năng động như giày bệt, giày cao gót vẫn đáng sắm vì khả năng tôn dáng tối ưu. Giày cao gót còn nâng cấp vẻ tinh tế, sang chảnh cho tổng thể outfit. Ở tuổi ngoài trung niên, việc lựa chọn đúng giày cao gót cho tủ đồ sẽ giúp phong cách của phái đẹp trở nên khí chất, sang trọng mọi lúc mọi nơi.

Sau đây là 4 mẫu giày cao gót đáng sắm nhất cho tủ đồ của phụ nữ trung niên.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là mẫu giày đẹp vượt thời gian. Thiết kế tinh giản của giày cao gót mũi nhọn giúp phụ nữ trung niên dễ dàng kết hợp item này với mọi kiểu trang phục. Cụ thể, giày cao gót mũi nhọn "ăn nhập" hoàn hảo với các set váy nữ tính, bay bổng. Bên cạnh đó, giày cao gót mũi nhọn còn dễ dàng phối cùng set quần âu đứng dáng hay quần jeans bụi bặm.

Giày cao gót mũi nhọn có những phiên bản mang màu sắc đa dạng, trong đó, tông màu đen, nâu hay xanh navy là đáng sắm nhất nhờ sự trang nhã, sang xịn mịn.

Giày cao gót màu be

Giày cao gót mang tông màu be là món thời trang mà phụ nữ tuổi trung niên nên tham khảo. Gam màu be sẽ mang đến sự trang nhã, nữ tính cho outfit. Ngoài ra, giày cao gót màu be còn rất dễ phối đồ, giúp mang đến sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Giày cao gót màu be có thêm một công dụng nữa mà phụ nữ trung niên nên lưu tâm, đó là kéo chân thon dài, từ đó "hack" dáng cao ráo và thanh thoát. Để nâng tầm sự sành điệu cho phong cách, phụ nữ trung niên hãy tham khảo một số mẫu giày màu be thời thượng như giày mũi vuông, mũi nhọn, giày slingback hoặc sandal cao gót màu be.

Giày boots cao gót

Giày boots luôn "hot" khi bước sang mùa đông. Mẫu giày này mang đến sự ấm áp cho đôi chân. Boots cũng là lựa chọn phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi. Đối với phụ nữ trung niên, giày boots thiết kế tối giản, cao gót là đáng sắm nhất. Mẫu giày này ghi điểm ở sự tinh tế và sang trọng, từ đó nâng tầm cả bộ trang phục.

Giày boots cao gót còn mang đến hiệu quả "hack" chiều cao, giúp outfit trông cuốn hút hơn. Giày boos cao gót thích hợp để phối cùng váy liền, chân váy dài, quần jeans hoặc quần âu thanh lịch.

Sandal cao gót

Sandal cao gót không chỉ phù hợp với mùa hè, mà còn có thể diện trong những ngày đông không quá lạnh hoặc mùa xuân ấm áp. Ấn tượng về sandal cao gót là sự trẻ trung, phóng khoáng. Ngoài ra, mẫu giày này còn toát lên sự trang nhã và thanh lịch, "ăn nhập" hoàn hảo với những bộ trang phục công sở hoặc outfit đi dự tiệc.

Sandal cao gót nói chung đều có công dụng tôn dáng, trong đó kéo chân hiệu quả nhất chính là sandal cao gót quai ngang, sandal quai mảnh hoặc sandal màu be. Các mẫu sandal này còn cộng thêm điểm sang trọng, tinh tế cho bộ trang phục.

Ảnh: Sưu tầm