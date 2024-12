Những mẫu giày được sao Việt diện nhiều nhất bởi khả năng tôn dáng đỉnh cao

Giày là món thời trang giúp chị em tạo nên vẻ ngoài hài hòa, sành điệu và tôn dáng hiệu quả. Các mỹ nhân Việt hiếm khi chủ quan khi lựa chọn giày dép. Họ thường ưu tiên các mẫu giày không chỉ hợp mốt mà còn mang đến công dụng kéo dài chân, "ăn gian" chiều cao.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là kiểu giày mà mọi sao nữ Việt đều có. Kiều giày này sẽ tạo hiệu ứng đôi chân dài và thanh thoát hơn, từ đó tôn dáng tối ưu.

Ngoài ra, giày cao gót mũi nhọn này rất dễ phối đồ, các nàng có thể kết hợp với những bộ trang phục công sở thanh lịch hay đi hẹn hò, dự tiệc...

Ninh Dương Lan Ngọc yêu thích mẫu giày mũi nhọn.

Các mỹ nhân Việt không giới hạn phong cách với những đôi giày cao gót mũi nhọn tối giản, mang tông màu trung tính. Thay vào đó, họ luôn đổi mới style bằng cách lựa chọn giày cao gót mũi nhọn đính đá, giày gắn nơ để vẻ ngoài thêm nổi bật, cuốn hút.

Sandals cao gót

Các mỹ nhân Việt cũng thường xuyên chọn sandals cao gót để hoàn thiện phong cách. Những mẫu sandals được yêu thích là kiểu quai siêu mảnh, quai ngang thanh lịch hoặc nhựa trong. Đây đều là các phiên bản sandals cho hiệu quả kéo chân dài hơn.

Hồ Ngọc Hà là tín đồ của kiểu sandals cao gót.

Ngoài ra những kiểu giày sandals cao gót còn thoáng chân, đem lại cảm giác thoải mái, mát mẻ. Chị em đừng chỉ sắm sandals đế bệt, hãy bổ sung sandals cao gót cho tủ đồ để tôn dáng tối ưu.

Mẫu giày này cũng kết hợp ăn ý cùng công thức áo sơ mi và quần ống suông hay áo thun và quần jeans trẻ trung, năng động.

Giày mule

Giày mule tiếp tục nhận được sự yêu thích từ các mỹ nhân Việt như Thanh Hằng hay Phương Khánh. Đặc trưng của giày mule chính là chi tiết hở gót, giúp tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát hơn.

Thanh Hằng hay Phương Khánh rất hay chọn giày mule.

Các mỹ nhân Việt thường chọn tông màu trung tính để dễ phối đồ cho trang phục. Ngoài ra nếu muốn nổi bật, chị em có thể chọn giày mule màu pastel hay đỏ, xanh navy, xanh lá... Đây chính là kiểu giày mà chị em nên bổ sung ngay trong tủ đồ vì không chỉ giúp mặc đẹp hơn mà còn tiết kiệm.

Giày màu be

Giày màu be luôn là lựa chọn yêu thích của các sao nữ như Nhã Phương hay Tăng Thanh Hà vì kiểu giày này ghi điểm ở sự trang nhã và thanh lịch. Giày màu be cũng khá gần với màu da nên tạo cảm giác chân dài hơn, từ đó vóc dáng thêm cao ráo. Giày dép màu be có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, đồng thời tạo sự hài hòa, tinh tế cho phong cách.

Kiểu giày màu be tạo cảm giác kéo dài đôi chân.

Kiểu giày màu be phủ sóng phong cách sao Việt là giày cao gót mũi nhọn. Ngoài thiết kế giày nữ tính này, chị em còn có thể biến hóa với sandals, dép lê bản to hay giày búp bê màu be trẻ trung, ngọt ngào.

Một số lưu ý khi chọn giày cho các nàng Chọn size giày phù hợp Dù là giày cao gót hay giày bệt, giày thể thao..., để có được đôi giày êm chân, chúng ta đều cần lưu ý lựa chọn size giày phù hợp. Một đôi giày có kích cỡ phù hợp với đôi chân sẽ khiến bạn thoải mái, dễ chịu khi mang, đồng thời có thể sử dụng đôi giày đó trong nhiều dịp, đặc biệt là với giày cao gót. Lựa chọn màu giày Màu sắc của giày sẽ quyết định khá nhiều đến việc giúp các cô nàng trông cao ráo hơn. Hãy lựa chọn những đôi giày cao gót có màu trùng với màu da của cơ thể. Việc mang đôi giày cao gót tương đồng với màu da sẽ giúp các chị em có thể ăn gian chiều cao. Ngoài ra, việc chọn giày cao gót phù hợp với màu da cũng sẽ giúp các chị em dễ dàng phối đồ mặc thường ngày hoặc trở nên nổi bật khi tham dự các sự kiện quan trọng. Kiểm tra kỹ gót giày Phần gót giày với kiểu dáng, kích thước khác nhau cũng có tác động nhất định đến độ đẹp của đôi giày cũng như sự êm ái mà nó mang lại cho đôi chân. Do đó, để có một đôi giày cao gót vừa đẹp, vừa êm chân lại phù hợp với mọi dịp trong tiết trời vào thu, bạn hãy lựa chọn những đôi giày có phần gót được hoàn thiện tốt, cân bằng và chắc chắn. Mang thử giày trước khi mua Độ thoải mái, êm chân của một đôi giày chỉ có thể đánh giá thông qua trải nghiệm thực tế của chính bạn khi mang đôi giày đó trên chân của mình. Khi thử giày cao gót, hãy lưu ý đứng thẳng để trọng tâm cơ thể được dàn đều trên đôi chân, từ đó bạn có thể kiểm tra độ vững chãi, êm chân của đôi giày. Ngoài ra, bạn cũng nên thử bước đi trên đôi giày trên một quãng đường ngắn để thấy được đôi giày có thực sự phù hợp với bản thân và đem lại sự êm ái cho đôi chân hay không.

(tổng hợp)