4 kiểu tóc ngắn mùa hè thịnh hành nhất hiện tại, ai cắt xong cũng xinh

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những kiểu tóc ngắn vừa thời trang, vừa mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát. Không chỉ giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng, tóc ngắn còn là lựa chọn hoàn hảo để làm mới diện mạo, tôn lên đường nét khuôn mặt và thể hiện cá tính riêng. Từ phong cách thanh lịch, nữ tính đến trẻ trung, năng động, các xu hướng tóc ngắn năm nay đều hướng đến sự tự nhiên, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều độ tuổi. Dưới đây là 4 xu hướng tóc ngắn được dự đoán sẽ "gây sốt" trong mùa hè 2026.

Tóc bob

Tóc bob luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc ngắn được yêu thích nhất nhờ vẻ đẹp hiện đại và khả năng phù hợp với nhiều khuôn mặt. Trong mùa hè 2026, tóc bob được biến tấu với nhiều phiên bản như bob ngang cằm, bob chạm vai hay bob ôm nhẹ khuôn mặt, giúp tạo hiệu ứng gương mặt cân đối và thanh thoát hơn.

Điểm nổi bật của tóc bob là sự gọn gàng, dễ tạo kiểu và không mất quá nhiều thời gian chăm sóc. Chỉ cần sấy phồng nhẹ phần chân tóc hoặc uốn cụp đuôi là mái tóc đã trở nên mềm mại, bồng bềnh và cuốn hút. Với những người yêu thích phong cách cá tính, có thể kết hợp tóc bob với màu nhuộm nâu lạnh, nâu trà hoặc các gam màu be sáng để tăng thêm vẻ trẻ trung.

Tóc ngắn layer

Nếu muốn sở hữu mái tóc ngắn vừa nhẹ nhàng vừa có độ phồng tự nhiên, tóc ngắn layer là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong mùa hè năm nay. Kỹ thuật cắt tỉa thành nhiều lớp giúp mái tóc trở nên mềm mại, tạo cảm giác dày hơn mà không bị nặng nề.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của tóc layer là khả năng phù hợp với nhiều chất tóc khác nhau. Người có mái tóc mỏng sẽ cảm nhận rõ hiệu ứng bồng bềnh sau khi cắt layer, trong khi tóc dày cũng trở nên gọn gàng và dễ vào nếp hơn.

Mùa hè 2026, xu hướng layer thiên về những đường cắt tự nhiên, không quá sắc nét, giúp gương mặt trở nên trẻ trung và hài hòa. Kiểu tóc này cũng rất linh hoạt khi có thể kết hợp với mái bay, mái thưa hoặc không để mái, tùy theo phong cách mỗi người.

Tóc ngắn mái thưa

Mái thưa tiếp tục khẳng định sức hút trong mùa hè 2026 khi được kết hợp với nhiều kiểu tóc ngắn khác nhau. Phần mái được cắt mỏng, ôm nhẹ trán giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn, đồng thời tạo cảm giác trẻ trung và tươi tắn.

Tóc ngắn mái thưa đặc biệt phù hợp với những người sở hữu khuôn mặt tròn hoặc vuông vì có khả năng làm mềm các đường nét góc cạnh. Bên cạnh đó, kiểu mái này cũng giúp che khuyết điểm vùng trán cao hoặc trán rộng một cách tự nhiên.

Một ưu điểm khác là mái thưa rất dễ phối hợp với nhiều phong cách thời trang, từ nữ tính, thanh lịch cho đến năng động, cá tính. Dù kết hợp với tóc bob, tóc layer hay tóc uốn nhẹ, mái thưa đều tạo nên tổng thể hài hòa và cuốn hút.

Tóc ngắn uốn

Những lọn tóc uốn nhẹ tiếp tục trở thành điểm nhấn nổi bật trong các xu hướng tóc ngắn mùa hè 2026. Thay vì những kiểu uốn xoăn dày và cầu kỳ, năm nay các chuyên gia tạo mẫu ưu tiên kiểu uốn lơi, uốn sóng nhẹ hoặc uốn chữ C để mang lại vẻ đẹp tự nhiên.

Tóc ngắn uốn giúp mái tóc có độ bồng bềnh, tạo cảm giác gương mặt thanh thoát và nữ tính hơn. Đây cũng là giải pháp phù hợp với những người có mái tóc mỏng hoặc thiếu sức sống, bởi các lọn uốn sẽ giúp tóc trông dày và có độ chuyển động đẹp mắt.

Ngoài ra, tóc ngắn uốn còn dễ dàng kết hợp với nhiều màu nhuộm đang thịnh hành như nâu mocha, nâu socola, nâu khói hay đen tự nhiên, mang đến diện mạo trẻ trung nhưng vẫn tinh tế.