Phụ nữ ngoài 35 tuổi đang mê kiểu tóc ngắn Nhật Bản vì một lý do rất đơn giản

Bức ảnh trước và sau dưới đây là ví dụ điển hình cho điều đó.

Ở ảnh đầu tiên, mái tóc bob thẳng, ôm sát khuôn mặt tuy gọn gàng nhưng lại khá an toàn. Phần tóc thiếu độ phồng, đường nét khuôn mặt vì thế cũng trở nên mềm nhạt hơn, tổng thể mang cảm giác hơi nghiêm và kém nổi bật.

Nhưng chỉ sau một lần cắt tóc, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Kiểu tóc mới mang đậm tinh thần tạp chí Nhật Bản với phần mái ngắn lưa thưa, tóc được tỉa layer nhẹ và uốn cong tự nhiên ở hai bên mang tai. Những lọn tóc nhỏ được xử lý như thể "vô tình" vểnh ra ngoài nhưng thực chất lại là điểm nhấn giúp khuôn mặt trông sinh động hơn rất nhiều.

Điều thú vị là kiểu tóc này không cố gắng tạo vẻ trẻ trung bằng cách làm quá nhiều. Nó vẫn giữ được nét tối giản, tự nhiên nhưng lại tạo cảm giác có gu, có cá tính và hiện đại hơn hẳn.

So với kiểu tóc cũ, phần gò má và đường viền hàm ở kiểu tóc mới cũng được cân đối hơn. Những lọn tóc ôm quanh mặt giúp gương mặt nhìn nhỏ gọn, thanh thoát và có chiều sâu hơn. Đặc biệt, phần mái ngắn tạo hiệu ứng kéo ánh nhìn lên vùng mắt, khiến gương mặt trông sáng và có sức sống hơn.

Đây cũng là lý do những năm gần đây, các kiểu tóc ngắn Nhật Bản ngày càng được yêu thích. Khác với phong cách Hàn Quốc thường chú trọng độ phồng và sự nữ tính, tóc ngắn Nhật thiên về cảm giác tự do, tự nhiên và có chút nghệ sĩ. Càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người có gương mặt trái xoan, mặt dài hoặc mặt nhỏ. Nếu tóc mỏng, việc tỉa layer và tạo độ vểnh nhẹ ở đuôi tóc còn giúp mái tóc trông dày dặn hơn mà không cần uốn quá nhiều.

Nhiều phụ nữ sau tuổi 35 thường ngại cắt tóc ngắn vì sợ già hơn. Nhưng thực tế, điều khiến một mái tóc cộng tuổi không phải là độ dài, mà là kiểu dáng có còn phù hợp với gương mặt hay không. Một kiểu tóc được cắt đúng tỷ lệ, có chuyển động và độ mềm mại sẽ luôn giúp diện mạo trông trẻ trung, hiện đại hơn.

Nhìn màn "before - after" này mới thấy, đôi khi thay đổi lớn nhất không nằm ở việc cố trẻ lại, mà là tìm được kiểu tóc khiến mình trở nên thú vị hơn.