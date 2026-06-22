Những chiếc kẹp thanh mảnh với đủ kiểu dáng từ hình oval, bản dài tối giản, đính ngọc trai cho đến chất liệu resin bóng mờ đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Điểm đặc biệt của kiểu phụ kiện này là khả năng biến một kiểu tóc đơn giản trở nên tinh tế và có chủ đích hơn chỉ trong vài giây.

Khác với những kiểu kẹp tóc cầu kỳ hay búi tóc đòi hỏi nhiều kỹ thuật, kẹp tóc ngang tập trung vào sự tối giản. Chỉ cần xoắn nhẹ phần tóc phía sau, búi thấp hoặc buộc nửa đầu rồi cố định bằng một chiếc kẹp đặt ngang sau gáy là đã đủ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Chính sự đơn giản ấy lại mang đến cảm giác rất "quiet luxury" – không phô trương nhưng vẫn toát lên nét chỉn chu.

Một trong những lý do khiến xu hướng này được yêu thích là khả năng phù hợp với nhiều độ dài tóc khác nhau. Với tóc ngắn ngang vai, chiếc kẹp ngang giúp tạo điểm nhấn cho kiểu tóc búi thấp hoặc buộc nửa đầu. Trong khi đó, những mái tóc dài có thể dễ dàng tạo kiểu xoắn Pháp, búi lỏng hoặc búi thấp rồi cố định bằng kẹp để mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.

Nhìn vào các bản phối đang được yêu thích trên mạng xã hội, có thể thấy kẹp tóc ngang thường đi cùng những gam màu trung tính như trắng kem, nâu tortoise, đen bóng, xanh olive hoặc đỏ rượu vang. Đây đều là những màu sắc dễ kết hợp với trang phục, từ áo tank top mùa hè, sơ mi oversized cho đến những chiếc váy nữ tính.

Điều thú vị là chiếc kẹp tóc nhỏ bé này còn giúp tôn lên phần cổ và bờ vai. Khi tóc được gom gọn phía sau, đường nét khuôn mặt trở nên thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng và sang trọng. Đây cũng là lý do nhiều cô gái lựa chọn kiểu tóc này khi đi làm, dự tiệc hoặc chụp ảnh.

Không cần thay đổi kiểu tóc hay đầu tư vào những phụ kiện đắt tiền, đôi khi chỉ một chiếc kẹp tóc ngang được đặt đúng vị trí cũng đủ giúp tổng thể trở nên khác biệt. Nó giống như một món trang sức dành cho mái tóc – nhỏ nhưng có khả năng nâng tầm cả diện mạo.

Mùa hè năm nay, nếu muốn làm mới phong cách mà không mất quá nhiều thời gian, hãy thử một chiếc kẹp tóc ngang. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra rằng bí quyết để trông thanh lịch hơn đôi khi lại đơn giản đến vậy.

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