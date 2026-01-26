4 mỹ nhân Hàn để tóc ngắn tuyệt xinh, ngắm là muốn ngày mai đi cắt tóc luôn

Tóc ngắn từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của nhiều mỹ nhân Hàn Quốc, đặc biệt với những ai yêu thích vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại. Mỗi kiểu tóc ngắn lại mang đến một cảm giác khác nhau, có thể dịu dàng, thanh lịch hoặc cá tính, tùy vào cách cắt và style của người để.

4 mỹ nhân Hàn sau đây cho thấy tóc ngắn không hề kén tuổi hay phong cách, mà ngược lại còn giúp tôn lên nét riêng rất rõ của mỗi người.

Joy

Joy (Red Velvet) vốn nổi tiếng với hình ảnh nữ tính, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Khi chuyển sang kiểu tóc ngắn layer kết hợp mái thưa, cô nàng gần như "lột xác" theo hướng hiện đại hơn nhưng vẫn giữ trọn nét đáng yêu vốn có. Kiểu tóc này có độ dài ngang cằm hoặc chạm vai, được tỉa layer nhẹ nhàng để tạo độ bồng bềnh tự nhiên, không quá sắc sảo hay cá tính.

Điểm đắt giá nhất nằm ở phần mái thưa đặc trưng của Hàn Quốc, giúp gương mặt Joy trông nhỏ nhắn và mềm mại hơn. Tóc ngắn layer mái thưa đặc biệt phù hợp với những nàng có khuôn mặt tròn hoặc trái xoan, muốn hack tuổi mà không cần thay đổi phong cách trang điểm quá nhiều. Joy thường kết hợp kiểu tóc này với màu tóc nâu nhẹ, càng làm nổi bật làn da sáng và đường nét gương mặt.

Moon Chae Won

Ở tuổi 40, Moon Chae Won vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, trí thức và đầy khí chất. Kiểu tóc bob đơn giản, nhuộm nâu sô-cô-la mà cô lựa chọn chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói: đẹp không cần cầu kỳ. Mái tóc được cắt gọn gàng, ôm nhẹ phần cằm, phần chân tóc được làm phồng vừa đủ để tạo độ dày, giúp tổng thể gương mặt trông trẻ trung và có sức sống hơn.

Màu nâu sô-cô-la mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng và rất "ăn ảnh", đặc biệt phù hợp với làn da châu Á. Kiểu tóc bob của Moon Chae Won không chạy theo xu hướng quá phá cách mà tập trung vào sự tinh tế, chuẩn mực. Đây là kiểu tóc lý tưởng cho phụ nữ trưởng thành, những người muốn làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp.

Pyo Ye Jin

Pyo Ye Jin gây ấn tượng mạnh với kiểu tóc bob suôn thẳng, mang đậm tinh thần tối giản nhưng không hề nhạt nhòa. Mái tóc được cắt ngang gọn gàng, không tỉa quá nhiều layer, tập trung vào độ suôn mượt và bóng khỏe. Chính sự đơn giản này lại làm nổi bật các đường nét gương mặt, đặc biệt là ánh mắt và sống mũi thanh tú của cô.

Kiểu tóc bob suôn thẳng mang đến cảm giác thanh lịch, chỉn chu và rất phù hợp với phong cách công sở hoặc hình ảnh phụ nữ hiện đại. Pyo Ye Jin thường kết hợp kiểu tóc này với lối trang điểm nhẹ nhàng, tông nude hoặc hồng đất, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế.

Song Hye Kyo

Nhắc đến tóc ngắn mà bỏ qua Song Hye Kyo thì chắc chắn là thiếu sót lớn. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng trầm trồ khi lựa chọn kiểu tóc pixie cực ngắn, cá tính và đầy chất thời trang. Tóc pixie không phải là kiểu dễ chinh phục, bởi nó phô bày hoàn toàn gương mặt và đòi hỏi thần thái rất cao. Thế nhưng Song Hye Kyo lại biến kiểu tóc này thành "trợ thủ" đắc lực giúp cô trông vừa trẻ trung, vừa sắc sảo, lại vô cùng sang trọng.

Mái tóc pixie của Song Hye Kyo được cắt gọn gàng, phần tóc ôm sát đầu nhưng vẫn có độ phồng nhất định, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ. Kiểu tóc này giúp cô thoát khỏi hình ảnh nữ tính, dịu dàng quen thuộc để phá cách hơn. Nhìn Song Hye Kyo, nhiều người phải thừa nhận rằng tuổi tác dường như chỉ là con số, còn phong cách và thần thái mới là yếu tố quyết định vẻ đẹp lâu dài.

Ảnh: Instagram của các nhân vật