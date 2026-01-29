Không kiểu tóc ngắn nào sang bằng tóc bob: 4 biến tấu đẹp mê nên thử trong năm mới

Không quá dài để vướng víu, cũng chẳng ngắn đến mức "kén mặt", tóc bob từ lâu đã trở thành kiểu tóc thân thuộc của phái đẹp. Qua từng năm, bob liên tục được biến tấu để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau: từ thanh lịch, trẻ trung đến cá tính, thời thượng.

Nếu bạn đang muốn "đổi gió" cho diện mạo của mình, 4 kiểu tóc bob dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải cân nhắc nghiêm túc.

Tóc bob cơ bản

Tóc bob cơ bản là kiểu tóc kinh điển nhất, gần như không bao giờ lỗi mốt. Đặc trưng của kiểu tóc này là độ dài ngang cằm hoặc chạm vai, được cắt gọn gàng, ôm nhẹ lấy khuôn mặt. Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng chính sự tối giản ấy lại mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng khó cưỡng.

Kiểu tóc bob cơ bản phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt tròn và mặt trái xoan. Phần tóc ôm sát hai bên má giúp gương mặt trông gọn gàng, hài hòa hơn. Bạn có thể để tóc rẽ ngôi giữa hoặc ngôi lệch tùy theo phong cách cá nhân. Nếu yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, trưởng thành, đây là lựa chọn cực kỳ an toàn.

Một điểm cộng lớn của tóc bob cơ bản là rất dễ chăm sóc. Không cần tạo kiểu cầu kỳ mỗi ngày, chỉ cần sấy nhẹ cho tóc vào nếp là đã đủ xinh. Kiểu tóc này cũng "ăn rơ" với nhiều phong cách thời trang, từ công sở chỉn chu đến dạo phố năng động.

Tóc bob mái thưa

Tóc bob mái thưa là phiên bản ngọt ngào và trẻ trung hơn của bob truyền thống. Phần mái thưa nhẹ nhàng giúp gương mặt trở nên mềm mại, nữ tính và "hack tuổi" đáng kể. Đây là kiểu tóc được rất nhiều sao Hàn ưa chuộng và vẫn chuẩn mốt ở hiện tại.

Mái thưa có khả năng che bớt một số nhược điểm, đồng thời tạo cảm giác gương mặt nhỏ nhắn hơn. Khi kết hợp với tóc bob, tổng thể diện mạo sẽ trở nên hài hòa, dễ thương nhưng không hề "bánh bèo".

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Bạn có thể để tóc thẳng tự nhiên hoặc uốn nhẹ phần đuôi để tăng thêm độ bồng bềnh. Một chút nhuộm màu nâu lạnh, nâu sữa hay xám khói sẽ giúp kiểu tóc bob mái thưa trông hiện đại và cuốn hút hơn rất nhiều.

Tóc bob suôn thẳng

Tóc bob suôn thẳng mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng cực kỳ sang chảnh. Mái tóc được duỗi thẳng mượt, vào nếp gọn gàng tạo cảm giác chỉn chu và thời thượng. Đây là kiểu tóc thường gắn liền với hình ảnh những cô nàng cá tính, tự tin và yêu thích phong cách hiện đại.

Bob suôn thẳng rất hợp với môi trường công sở hoặc những ai muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Khi kết hợp cùng ngôi giữa, kiểu tóc này còn giúp tôn lên đường nét gương mặt, đặc biệt là sống mũi và xương hàm.

Tuy nhiên, để giữ được vẻ đẹp của tóc bob suôn thẳng, bạn cần chú ý chăm sóc tóc kỹ hơn một chút. Tóc cần được dưỡng ẩm thường xuyên để tránh khô xơ, đồng thời nên cắt tỉa định kỳ để giữ form tóc luôn gọn gàng. Chỉ cần một thỏi son nổi bật và bộ trang phục đơn giản, bạn đã đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Tóc bob xoăn

Nếu bạn muốn một diện mạo mềm mại, quyến rũ hơn thì tóc bob xoăn chính là lựa chọn lý tưởng. Những lọn xoăn nhẹ hoặc xoăn sóng nước giúp mái tóc trông dày dặn, bồng bềnh và tràn đầy sức sống. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc mỏng hoặc gương mặt góc cạnh.

Tóc bob xoăn mang đến cảm giác nữ tính nhưng vẫn rất thời trang. Bạn có thể chọn xoăn nhẹ phần đuôi để tạo sự tự nhiên, hoặc xoăn lơi toàn bộ mái tóc để tăng độ nổi bật. Kiểu tóc này cũng rất "ăn ảnh", phù hợp cho cả đi làm, đi chơi lẫn dự tiệc.

Khi kết hợp với mái bay hoặc mái thưa, tóc bob xoăn sẽ càng thêm phần cuốn hút. Một chút nhuộm màu sáng như caramel, nâu ánh vàng hay hồng khói sẽ giúp các lọn xoăn nổi bật hơn, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng bắt mắt.

Ảnh: Instagram