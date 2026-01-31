Chị đẹp U50 Ha Ji Won có 4 kiểu tóc thu gọn mặt đến khó tin, gái Hàn khuyên nên thử

Ở tuổi 47, Ha Ji Won vẫn luôn là cái tên khiến công chúng ngưỡng mộ, không chỉ bởi diễn xuất bền bỉ mà còn vì ngoại hình đóng băng thời gian. Bên cạnh làn da săn chắc, trẻ trung, một trong những điểm khiến nữ diễn viên thường xuyên được nhắc đến chính là mái tóc dày dặn đáng kinh ngạc. Dù xuất hiện với tóc dài hay tóc ngắn, mỗi lần Ha Ji Won thay đổi kiểu tóc đều nhanh chóng trở thành mẫu tham khảo được nhiều phụ nữ Hàn Quốc mang đến salon và đặt lịch cắt theo.

Suốt nhiều năm, những kiểu tóc do stylist riêng của cô thực hiện thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội và không ít lần lọt top tìm kiếm. Trong số đó, có 4 kiểu tóc được xem là "chân ái", giúp gương mặt thon gọn và tổng thể trẻ trung hơn thấy rõ.

Kiểu tóc layer uốn Haze Perm lựa chọn được gái Hàn gọi tên nhiều nhất

Layer uốn từ lâu đã là kiểu tóc quốc dân tại Hàn Quốc, nhưng phiên bản Haze Perm của Ha Ji Won lại có sức hút riêng. Mái tóc dài vừa phải, được cắt nhiều tầng và uốn nhẹ tạo độ cong mềm mại, giúp tổng thể trở nên bồng bềnh và thanh thoát hơn hẳn. Điểm khác biệt nằm ở phần chân tóc được xử lý cực kỳ khéo, tạo hiệu ứng phồng rõ rệt như "dựng tóc", giúp khuôn mặt trông nhỏ và cân đối hơn. Đây cũng là lý do kiểu tóc này được xem là cứu tinh cho những ai có mái tóc mỏng hoặc dễ xẹp.

Ảnh @abybom_leemine

Tóc buộc thấp kiểu Pháp đơn giản mà vẫn rất "nữ thần"

Không cầu kỳ tạo kiểu, Ha Ji Won vẫn ghi điểm tuyệt đối với mái tóc buộc thấp mang hơi hướng Pháp. Tóc được buộc lơi tay, để rơi vài lọn tự nhiên quanh mặt, kết hợp cùng mái bay nhẹ giúp gương mặt trông mềm mại hơn. Chỉ cần thêm một chiếc nơ đen nhỏ, tổng thể lập tức trở nên nữ tính và lãng mạn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp cho những ngày thường, đi làm hay hẹn hò, vừa nhẹ nhàng vừa không lo bị "dừ".

Ảnh @abybom_leemine

Tóc thẳng cắt layer gọn gàng nhưng vẫn giữ được độ phồng

Ngay cả khi để tóc thẳng, Ha Ji Won cũng không chọn kiểu cắt một đường đơn giản. Phần tóc được tỉa layer tinh tế giúp giữ độ phồng ở chân tóc, tránh cảm giác bết sát da đầu. Phần thân và đuôi tóc được ép thẳng nhẹ, tạo độ bóng mượt và cảm giác chỉn chu. Kiểu tóc này mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, thanh lịch nhưng vẫn đủ mềm mại để không làm gương mặt bị cứng hay già hơn tuổi.

Ảnh @abybom_leemine

Bob tua rua tóc ngắn dành cho phụ nữ 40+ vẫn muốn trẻ trung

Ha Ji Won cũng chứng minh rằng tóc ngắn không hề "kén tuổi". Kiểu bob tua rua với phần đuôi được cắt gọn, đường nét rõ ràng nhưng vẫn giữ độ dài vừa phải ở hai bên giúp gương mặt thon gọn hơn. Kiểu tóc này mang lại cảm giác hiện đại, cá tính nhưng không quá sắc sảo, rất phù hợp với phụ nữ ngoài 40 muốn làm mới hình ảnh mà vẫn giữ được nét sang trọng, chín chắn.

Ảnh @abybom_leemine

Ở tuổi U50, Ha Ji Won không chạy theo những kiểu tóc quá phô trương, thay vào đó là những lựa chọn thông minh giúp tôn gương mặt và khí chất. Đây cũng chính là lý do các kiểu tóc của cô luôn được gái Hàn khuyên nhau cứ cắt là đẹp, bất chấp độ tuổi.



Nguồn TVBS