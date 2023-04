4 kiểu áo chống chỉ định cho nàng tay to, vai thô

Bắp tay to và vai thô là khuyết điểm khiến nhiều chị em thường gặp bế tắc trong việc chọn lựa trang phục hè. Để che điểm yếu cơ thể thì dưới đây là 4 kiểu áo hè mà những nàng tay to tuyệt đối không nên mặc. Thay vào đó, nàng hoàn toàn có thể chọn những kiểu dáng tương tự nhưng có thiết kế tinh tế hơn nhằm tôn dáng khéo léo.

1. Áo hai dây quai mảnh

Mùa hè là thời điểm mà chị em thi nhau diện những mẫu áo hai dây mát mẻ và gợi cảm. Tuy nhiên, thiết kế quai mảnh là kiểu dáng mà những nàng tay to nên tránh xa ngay và luôn, nếu không muốn bị dìm dáng một cách tệ hại. Yên tâm là nàng vẫn có thể tự tin diện kiểu áo sexy này, chỉ cần thay thế kiểu dáng quai mảnh sang bản to cổ vuông. Thiết kế này sẽ giúp bờ vai của nàng trông cân đối hơn, đặc biệt là dáng quai bản to sẽ che được phần mỡ vùng dưới cánh tay, giúp nàng trông thon gọn vài phần.

2. Áo tay bay

Diện áo tay bay sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài vô cùng điệu đà và xinh xắn. Nhưng nếu sở hữu bắp to “quá khổ” thì món đồ này sẽ mang đến tác dụng ngược, khiến nàng lộ khuyết điểm kém duyên. Vậy nên lời khuyên cho chị em tay to vai thô đó là hãy “bye bye" thiết kế tay bay. Nếu nàng chuộng phom dáng điệu đà bồng bềnh của thiết kế này thì có thể kết thân với sơ mi tay phồng - item vừa có điểm nhấn nổi bật vừa có khả năng che bắp tay hiệu quả.

3. Áo ba lỗ

Áo ba lỗ hoặc áo croptop không tay là những item đa dạng kiểu dáng, nếu lựa chọn và phối đồ không khéo có thể sẽ khiến nàng mất điểm trong mắt người đối diện. Đơn cử như các mẫu áo ba lỗ được khoét từ đỉnh vai xuống sẽ tạo cảm giác rõ ràng ở phần thân và phần bắp tay, khiến khuyết điểm vai to lộ rõ hơn bao giờ hết.

Muốn diện áo ba lỗ đẹp chuẩn mực thì nàng nên ưu tiên các thiết kế tròn và khoét sâu vào trong. Đồng thời có thể chọn áo cổ chữ V hoặc cổ polo để tạo điểm nhấn, giúp người đối diện bớt chú ý vào phần bắp tay. Gợi ý thêm 1 tips diện áo ba lỗ đó là nàng có thể mix thêm áo khoác mỏng ở ngoài, cách phối này sẽ giúp che khuyết điểm hoàn hảo.

4. Áo phom ôm sát cánh tay

Những kiểu áo mỏng nhẹ, có phom ôm sát body là các item được các tín đồ thời trang cực kỳ ưa chuộng. Nhưng với các cô nàng sở hữu bắp tay to, nàng cần khéo léo hơn trong khâu chọn lựa bởi thiết kế ôm sát cánh tay rất dễ làm lộ khuyết điểm vai thô. Chị em hãy kết thân với các kiểu dáng như: cổ vuông, tay phồng, tay lỡ,... để vừa tôn dáng vừa trông có gu. Diện đồ tối màu cũng là 1 cách ăn gian vẻ ngoài mà nàng có thể áp dụng, bởi các trang phục có tông trầm và tối sẽ giúp cơ thể nhìn thon gọn hơn nhiều.