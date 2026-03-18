4 item chị em nên dứt khoát từ bỏ trong mùa hè này, nếu không style sẽ tụt dốc

Mùa hè luôn là thời điểm để tủ đồ được "làm mới" với những lựa chọn nhẹ nhàng, thoáng mát và tinh tế hơn. Tuy nhiên, không phải món đồ nào từng hot cũng còn phù hợp với thời tiết oi bức và gu thẩm mỹ hiện tại. Nếu bạn vẫn đang giữ những item dưới đây trong danh sách mặc thường xuyên, có lẽ đã đến lúc cân nhắc thay đổi để trông hiện đại và thoải mái hơn.

Váy ren

Không thể phủ nhận váy ren từng là biểu tượng của sự nữ tính và sang trọng. Tuy nhiên, trong mùa hè nóng bức, chất liệu ren lại dễ khiến người mặc cảm thấy bí bách, nhất là khi lớp lót bên trong không đủ thoáng khí. Bên cạnh đó, các thiết kế ren cầu kỳ cũng dễ tạo cảm giác "nặng nề" về thị giác, không còn phù hợp với xu hướng tối giản đang lên ngôi.

Thay vì váy ren, chị em nên chuyển sang những chiếc váy làm từ chất liệu mỏng nhẹ như cotton, linen hoặc lụa pha. Những thiết kế này không chỉ giúp cơ thể "dễ thở" hơn mà còn mang lại vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại. Một chiếc váy phom suông, đường cắt gọn gàng, màu sắc nhã nhặn sẽ giúp bạn ghi điểm mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Quần lửng

Quần lửng dài ngang bắp chân từng được yêu thích nhờ sự tiện lợi và năng động. Tuy nhiên, kiểu dáng này lại vô tình "dìm" vóc dáng, khiến đôi chân trông ngắn hơn và tổng thể thiếu cân đối. Đặc biệt với những người có chiều cao khiêm tốn, đây là item dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề hơn.

Một lựa chọn thay thế hợp lý hơn chính là quần dài tới mắt cá chân. Kiểu quần này giúp tạo hiệu ứng kéo dài chân, mang lại vẻ ngoài thanh mảnh và gọn gàng hơn. Bạn có thể chọn quần ống suông hoặc ống đứng, chất liệu nhẹ, có độ rủ vừa phải để phù hợp với mùa hè. Kết hợp cùng sandal hoặc giày mũi nhọn, tổng thể trang phục sẽ trở nên hài hòa và thời trang hơn hẳn.

Áo blouse quá diêm dúa

Những chiếc áo blouse với bèo nhún, nơ lớn, tay phồng quá đà từng là "ngôi sao" trong nhiều mùa trước. Nhưng trong thời điểm hiện tại, sự tối giản và tinh tế lại được ưu tiên hơn. Áo quá nhiều chi tiết không chỉ gây rối mắt mà còn khiến người mặc trông kém sang, đặc biệt khi phối cùng các item khác cũng cầu kỳ không kém.

Giải pháp nằm ở những chiếc blouse có điểm nhấn vừa phải. Một chút nhún nhẹ ở cổ, tay bồng vừa đủ hoặc chi tiết thắt nơ nhỏ xinh sẽ giúp bạn giữ được nét nữ tính mà không bị "làm quá". Ngoài ra, các gam màu trung tính hoặc pastel cũng giúp tổng thể trở nên dịu mắt, dễ phối đồ hơn trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến đi chơi.

Chân váy đính khuy

Chân váy đính khuy phía trước từng tạo cảm giác trẻ trung và có phần vintage. Tuy nhiên, khi xu hướng thời trang ngày càng hướng tới sự tinh giản, những hàng khuy dài lại trở thành chi tiết dư thừa. Không chỉ vậy, nếu thiết kế không khéo léo, phần khuy còn dễ khiến váy bị phồng hoặc không ôm dáng như mong muốn.

Thay vào đó, chân váy trơn với thiết kế tối giản đang là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần một chiếc váy có phom dáng đẹp, đường may chỉn chu là đủ để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Bạn có thể chọn chân váy chữ A, chân váy midi hoặc dáng ôm tùy theo phong cách cá nhân. Khi kết hợp với áo đơn giản, tổng thể sẽ trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn rất nhiều.

Việc cập nhật lại tủ đồ không chỉ giúp bạn bắt kịp xu hướng mà còn mang lại cảm giác mới mẻ trong cách ăn mặc mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài item quen thuộc cũng đủ để diện mạo trở nên khác biệt rõ rệt.

