Tham khảo style của các mỹ nhân Việt là biết ngay 5 mẫu áo mùa hè tuyệt đẹp, đáng có

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những thiết kế nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang. Quan sát phong cách của các mỹ nhân Việt, có thể thấy họ thường ưu tiên những kiểu áo đơn giản, dễ phối đồ và phù hợp với thời tiết nóng. Từ những buổi dạo phố, cà phê cùng bạn bè đến các chuyến du lịch biển, một số mẫu áo quen thuộc vẫn luôn được các sao nữ lựa chọn vì tính ứng dụng cao.

Nếu đang tìm cảm hứng mặc đẹp cho mùa hè, bạn có thể tham khảo 5 kiểu áo được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích:

Áo blouse trắng

Áo blouse trắng luôn là item đặc trưng trong tủ đồ mùa hè của nhiều sao nữ. Thiết kế này mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và thoáng mát. Điểm hấp dẫn của áo blouse trắng nằm ở sự đa dạng trong kiểu dáng: từ tay bồng, cổ vuông, cổ bèo cho đến dáng buộc nơ mềm mại.

Các mỹ nhân Việt thường phối áo blouse trắng với quần jeans xanh hoặc quần short để tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ tinh tế cho những buổi gặp gỡ thường ngày. Khi muốn tăng thêm vẻ dịu dàng, họ có thể kết hợp cùng chân váy midi hoặc chân váy hoa nhí. Với gam màu trắng trung tính, chiếc áo này dễ dàng hòa hợp với nhiều màu sắc và phong cách khác nhau.

Áo hai dây

Nhắc đến thời trang mùa hè, áo hai dây gần như là lựa chọn không thể thiếu. Đây cũng là kiểu áo được nhiều mỹ nhân Việt diện trong các chuyến du lịch hoặc những ngày dạo phố nắng nóng.

Ưu điểm lớn nhất của áo hai dây là sự mát mẻ và gọn gàng. Kiểu áo này giúp khoe khéo bờ vai và xương quai xanh, tạo nên vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại. Nhiều sao nữ thường chọn những thiết kế hai dây đơn giản với màu sắc trung tính như trắng, be, đen hoặc pastel để dễ phối đồ.

Áo hai dây có thể kết hợp cùng quần short, quần jeans ống rộng hoặc chân váy chữ A. Khi cần một tổng thể thanh lịch hơn, các mỹ nhân Việt thường khoác thêm áo sơ mi mỏng hoặc blazer nhẹ bên ngoài. Cách phối này vừa tạo điểm nhấn thời trang vừa giúp trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh hơn, từ đi dạo phố đến gặp gỡ bạn bè.

Áo họa tiết kẻ ngang

Họa tiết kẻ ngang là một trong những xu hướng quen thuộc của thời trang mùa hè, đặc biệt gợi cảm hứng từ phong cách biển. Nhiều mỹ nhân Việt thường lựa chọn những chiếc áo kẻ ngang khi tham gia các chuyến du lịch hoặc chụp ảnh ngoài trời.

Kiểu áo này mang đến cảm giác trẻ trung, năng động và có phần phóng khoáng. Các gam màu phổ biến thường là trắng – xanh navy, trắng – đen hoặc những tông pastel nhẹ nhàng. Khi kết hợp với quần jeans, quần short hoặc chân váy denim, tổng thể trang phục trở nên rất hài hòa và mang đậm tinh thần mùa hè.

Áo thun

Áo thun luôn là món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Trong tủ đồ mùa hè của các mỹ nhân Việt, áo thun xuất hiện với nhiều kiểu dáng khác nhau như áo form rộng, croptop hoặc áo ôm đơn giản.

Điểm mạnh của áo thun nằm ở sự linh hoạt. Một chiếc áo thun trắng hoặc đen có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans, quần short, chân váy tennis hoặc chân váy dài. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ và phụ kiện, người mặc đã có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau, từ năng động đến nữ tính.

Nhiều sao nữ cũng ưa chuộng áo thun in chữ hoặc họa tiết nhỏ để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng và giày sneaker, tổng thể trang phục mang đến cảm giác trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn rất thời trang. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè bận rộn nhưng vẫn muốn ăn mặc gọn gàng và đẹp mắt.

Áo sơ mi

Áo sơ mi không chỉ dành cho môi trường công sở mà còn là món đồ được nhiều mỹ nhân Việt biến tấu linh hoạt trong mùa hè. Thay vì những thiết kế cứng cáp truyền thống, các sao nữ thường chọn sơ mi chất liệu mỏng nhẹ như linen, cotton hoặc voan.

Một trong những cách mặc phổ biến là sơ vin áo sơ mi cùng quần short hoặc quần jeans để tạo vẻ ngoài năng động. Ngoài ra, áo sơ mi cũng có thể được sử dụng như một lớp khoác nhẹ bên ngoài áo hai dây hoặc áo thun. Cách phối này vừa giúp trang phục trông phong cách hơn vừa tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển dưới trời nắng.

