Áo trắng và quần jeans xanh: Bộ đôi kinh điển có tới 4 cách mặc trong mùa hè

Khi nói tới thời trang, có những công thức đơn giản nhưng gần như không bao giờ lỗi mốt. Một trong số đó chính là áo trắng và quần jeans xanh. Hai món đồ cơ bản này có mặt trong hầu hết mọi tủ đồ, nhưng điều thú vị là chỉ cần thay đổi kiểu áo trắng một chút, tổng thể trang phục đã mang đến những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Từ nữ tính, quyến rũ cho đến thanh lịch hay năng động, áo trắng và quần jeans xanh có thể biến hóa linh hoạt hơn nhiều người nghĩ.

Áo blouse trắng và quần jeans xanh

Áo blouse trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn vẻ ngoài vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế. Những thiết kế blouse thường có chi tiết bèo nhún, tay phồng, cổ vuông hoặc cổ tròn mềm mại, tạo nên nét nữ tính rất riêng. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh, tổng thể trang phục trở nên cân bằng: chiếc áo mang lại sự bay bổng, còn jeans giúp giữ lại nét năng động và phóng khoáng.

Một chiếc blouse trắng dáng rộng sơ vin nhẹ vào quần jeans cạp cao có thể giúp vóc dáng trông gọn gàng và cao ráo hơn. Nếu muốn tạo cảm giác thanh lịch, bạn có thể chọn jeans ống đứng hoặc ống suông. Ngược lại, jeans ống loe nhẹ sẽ mang lại hơi thở cổ điển, rất hợp với những chiếc blouse có chi tiết vintage.

Áo hai dây trắng và quần jeans xanh

Nếu blouse mang lại vẻ dịu dàng, thì áo hai dây trắng lại tạo cảm giác phóng khoáng và hiện đại hơn. Sự kết hợp giữa áo hai dây và quần jeans xanh là công thức quen thuộc của mùa hè, bởi nó vừa mát mẻ vừa cực kỳ thời trang.

Một chiếc áo hai dây lụa hoặc cotton ôm nhẹ cơ thể sẽ làm nổi bật bờ vai và phần cổ thanh thoát. Khi đi cùng quần jeans xanh dáng ống rộng hoặc ống suông, tổng thể outfit trở nên cân đối và có chút cá tính. Với những ai thích phong cách tối giản, đây là cách phối đồ gần như không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng vẫn luôn hiệu quả.

Áo len tăm màu trắng và quần jeans xanh

Áo len tăm trắng là món đồ cơ bản nhưng lại có sức hút đặc biệt nhờ phom dáng ôm gọn và chất liệu co giãn. Khi kết hợp với quần jeans xanh, bộ trang phục mang lại vẻ ngoài gọn gàng, trẻ trung và khá hiện đại.

Những chiếc áo len tăm cổ tròn hoặc cổ vuông thường giúp tôn dáng rất tốt, đặc biệt khi bạn chọn quần jeans cạp cao. Sự tương phản giữa chiếc áo ôm sát và quần jeans dáng suông hoặc ống rộng tạo nên tỷ lệ cơ thể hài hòa, khiến tổng thể trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Điểm mạnh của set đồ này là tính ứng dụng cao. Bạn có thể mặc đi làm hoặc đi dạo phố mà vẫn cảm thấy thoải mái. Chỉ cần thêm một đôi sneaker trắng và túi tote là đã có ngay vẻ ngoài năng động.

Áo sơ mi trắng và quần jeans xanh

Áo sơ mi trắng có lẽ là món đồ kinh điển nhất khi nói đến sự kết hợp với quần jeans xanh. Công thức này xuất hiện trong thời trang suốt nhiều thập kỷ nhưng vẫn luôn giữ được sức hút nhờ sự đơn giản và thanh lịch.

Một chiếc sơ mi trắng dáng rộng sơ vin gọn gàng vào quần jeans ống đứng mang lại vẻ ngoài rất chỉn chu, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ bạn bè. Nếu muốn phong cách thoải mái hơn, bạn có thể buộc vạt áo nhẹ ở phần eo hoặc mặc sơ mi hơi oversized để tạo cảm giác phóng khoáng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử cách mặc sơ mi như áo khoác mỏng: bên trong là áo thun hoặc áo hai dây, bên ngoài khoác sơ mi trắng và kết hợp cùng jeans xanh. Kiểu layering này giúp bộ trang phục trông thú vị hơn mà vẫn giữ được tinh thần tối giản.

