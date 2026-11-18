Một bức tranh được chọn treo trong lớp, một cuộc thi đạt kết quả tốt hay chú heo đất cuối cùng cũng đủ tiền mua món đồ yêu thích… Với các bạn nhỏ, những chuyện ấy đã đủ khiến cả ngày trở nên rộn ràng.

Năm 2027 được dự đoán mang đến nhiều niềm vui như thế cho Kim Ngưu, Sư Tử, Bọ Cạp và Xử Nữ nhí. Mỗi bạn có một thế mạnh riêng, cùng xem ai sẽ đón bất ngờ gì nhé!

Kim Ngưu nhí - Chăm chút từng chút, đến ngày nhận thành quả

Nhắc đến Kim Ngưu nhí, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một em bé thích sự ổn định, làm gì cũng từ tốn. Có bạn giữ gìn hộp bút rất kỹ, có bạn đều đặn bỏ tiền mừng tuổi vào heo đất, đã thích một món đồ thì kiên nhẫn dành dụm để mua.

Trong dự đoán vui năm 2027, những cố gắng bền bỉ ấy có thể mang đến cho Kim Ngưu một bất ngờ đáng yêu. Sau nhiều buổi luyện đàn, con chơi trọn vẹn được bản nhạc yêu thích. Cuốn sổ vẽ được chăm chút mỗi ngày có thêm một bức tranh được cô giáo khen. Món đồ từng ngắm mãi trong cửa hàng cũng trở thành mục tiêu trong tầm tay.

Kim Ngưu thường không vội bỏ cuộc chỉ vì chưa thấy kết quả ngay. Bạn khác đã chuyển sang trò mới, bé vẫn ngồi lắp nốt mô hình đang dang dở. Đến khi hoàn thành, niềm vui của Kim Ngưu có thể kéo dài cả buổi.

Nếu có thêm tiền mừng tuổi hoặc một phần thưởng nhỏ, bé có thể cùng bố mẹ chia ra phần để dành và phần dùng cho điều mình thích. Nhìn kế hoạch từng bước thành hiện thực cũng là một niềm vui rất hợp với Kim Ngưu.

Sư Tử nhí - Nhiệt tình với bạn, dễ đón những lời mời thú vị

Sư Tử nhí thường thích góp mặt vào những cuộc vui. Lớp cần người biểu diễn, bé hào hứng giơ tay. Nhóm bạn thiếu thành viên, bé nhanh nhẹn chạy sang. Thấy bạn lúng túng, Sư Tử cũng dễ là người chủ động rủ cùng làm.

Năm 2027, sự nhiệt tình ấy được dự đoán sẽ mang đến cho bé nhiều cơ hội thú vị. Có thể Sư Tử được bạn rủ tham gia một đội thi, được cô giáo giao nhiệm vụ trong buổi sinh hoạt hoặc có dịp thể hiện tài năng trước mọi người.

Những lần giúp bạn trước đây cũng có thể trở thành kỷ niệm khiến bé bất ngờ. Người bạn từng được Sư Tử chỉ bài nay mang vở sang giảng lại một phần khó. Bạn từng được bé rủ chơi giờ lại nhớ dành cho bé một chỗ trong nhóm.

Tuy nhiên, Sư Tử cũng dễ hào hứng quá mức khi được khen hay nhận quà. Có bạn muốn mua thật nhiều đồ để chia, có bạn vừa nhận tiền thưởng đã nghĩ ngay đến một bữa liên hoan.

Bố mẹ có thể cùng bé tính trước sẽ dùng bao nhiêu, để dành bao nhiêu. Sư Tử vẫn được tận hưởng niềm vui chia sẻ, đồng thời học cách giữ lời với kế hoạch của mình.

Bọ Cạp nhí - Tinh ý, kiên trì, có thể tìm thấy cơ hội từ điều ít ai để ý

Bọ Cạp nhí thường quan sát khá kỹ. Một chi tiết trong câu chuyện, một quy luật của trò chơi hay một thay đổi nhỏ trên mô hình đều có thể khiến bé chú ý và muốn tìm hiểu đến cùng.

Theo dự đoán vui cho năm 2027, sự tinh ý ấy có thể giúp Bọ Cạp có những phát hiện thú vị. Bé tìm được cách giải câu đố mà cả nhóm đang bí, nhận ra mảnh ghép còn thiếu hoặc hoàn thành một dự án đã theo đuổi từ lâu.

Có những việc Bọ Cạp làm khá âm thầm. Bé tập đi tập lại một động tác, sửa nhiều lần một món đồ thủ công nhưng chưa vội khoe. Đến lúc tự tin mang ra giới thiệu, mọi người mới ngạc nhiên vì con đã tiến bộ đến thế.

Điều Bọ Cạp cần chú ý là đôi khi suy nghĩ quá lâu trước một cơ hội mới. Muốn đăng ký cuộc thi nhưng cứ sợ chưa đủ giỏi, muốn chơi cùng nhóm bạn nhưng lại chần chừ chưa dám hỏi.

Bé có thể nhờ bố mẹ, thầy cô giúp xem mình cần chuẩn bị gì rồi thử từng bước. Một lần mạnh dạn giơ tay cũng có thể mở đầu cho trải nghiệm mà Bọ Cạp nhớ mãi.

Xử Nữ nhí - Đứng đầu nhờ sự chỉn chu trong những việc nhỏ

Vị trí đầu tiên trong dự đoán vui này thuộc về Xử Nữ nhí, bạn nhỏ thường chăm chút cả những chi tiết ít người để ý.

Khi cả nhóm làm báo tường, Xử Nữ có thể ngồi sửa lại dòng chữ chưa ngay ngắn. Đã nhận mang đồ dùng cho buổi học, bé sẽ kiểm tra kỹ từ tối hôm trước. Một sản phẩm thủ công chưa vừa ý cũng được bé kiên nhẫn chỉnh thêm.

Năm 2027, những cố gắng ấy được dự đoán có dịp tỏa sáng. Bức tranh sửa đi sửa lại cuối cùng được chọn trưng bày. Bài thuyết trình chuẩn bị kỹ nhận được lời khen. Thầy cô và bạn bè cũng nhớ đến bé khi cần một người làm việc cẩn thận, giữ lời.

Một niềm vui bất ngờ khác có thể đến từ những món đồ Xử Nữ đã giữ gìn. Vài cuốn truyện còn đẹp, bộ đồ chơi được cất đủ chi tiết có thể được mang đến phiên chợ nhỏ của trường để trao đổi, gây quỹ hoặc tìm chủ nhân mới.

Xử Nữ sẽ càng vui hơn khi biết dừng đúng lúc. Bài làm đã hoàn thành có thể cất vào cặp, món đồ đã làm xong có thể mang ra chơi. Bé cũng xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả của mình.

Kim Ngưu có thể bắt đầu bằng một kế hoạch để dành, Sư Tử bằng lời rủ bạn cùng tham gia, Bọ Cạp bằng một lần mạnh dạn thử sức, còn Xử Nữ bằng việc hoàn thành điều mình đã nhận.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm