4 công thức diện chân váy đẹp nhất mùa đông, giúp chị em chạm đỉnh cao của sự sang trọng và tôn dáng

Mùa đông năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của các kiểu chân váy, từ dáng dài thướt tha đến dáng ngắn trẻ trung đầy năng lượng. Vẻ nữ tính, mềm mại của chân váy khi kết hợp với những chất liệu ấm áp như len, dạ hay nỉ giúp bộ trang phục vừa đủ ấm, vừa tăng tính thẩm mỹ. Nếu bạn đang tìm kiếm vài gợi ý dễ áp dụng nhưng vẫn đảm bảo phong cách, 4 cách mix chân váy dưới đây chính là "cẩm nang" ngắn gọn nhưng giúp bạn mặc đẹp suốt cả mùa lạnh.

Áo cổ lọ và chân váy dài

Áo cổ lọ là một trong những món đồ kinh điển của mùa đông, sở hữu ưu điểm lớn nhất là giữ ấm tốt nhưng vẫn gọn gàng, không tạo cảm giác cồng kềnh. Khi kết hợp với chân váy dài, đặc biệt là dáng A hoặc dáng suông, bộ trang phục mang đến vẻ thanh lịch pha nét cổ điển rất cuốn hút.

Một chiếc áo cổ lọ ôm nhẹ kết hợp chân váy dài bằng vải dạ hoặc len dệt sẽ tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, giúp vóc dáng trông cao hơn và thon gọn hơn. Những gam màu trung tính như be, nâu, xám, kem, đen rất dễ phối và mang lại cảm giác ấm áp. Nếu muốn nổi bật, bạn có thể thử chân váy dài họa tiết kẻ hoặc hoa văn nhỏ vẫn sang trọng, mà không quá chói.

Ngoài ra, hãy lưu ý sơ vin gọn gàng để tổng thể hài hòa. Bạn có thể hoàn thiện outfit với một đôi boots cao gót mũi nhọn để tăng thêm độ thanh thoát. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày bạn muốn vừa ấm, vừa sang xịn mịn mà không cần suy nghĩ nhiều.

Áo len và chân váy suông

Áo len dáng rộng kết hợp chân váy suông luôn là lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ nhàm chán. Sự mềm mại của áo len khi đặt cạnh form thẳng của chân váy suông tạo nên sự cân bằng đẹp mắt. Công thức này phù hợp với nhiều dáng người, đặc biệt là những nàng muốn che khuyết điểm phần hông hoặc bụng.

Bạn có thể chọn kiểu áo len mỏng, độ rủ tốt nếu muốn phong cách thanh lịch. Ngược lại, áo len dày hoặc móc to sẽ mang hơi hướng trẻ trung và phóng khoáng hơn. Chân váy suông chất liệu nỉ, tweed hoặc len dệt là lựa chọn hoàn hảo cho mùa lạnh vì vừa đứng dáng, vừa giữ ấm tốt.

Để trang phục không bị "nuốt dáng", bạn nên chọn chân váy suông dài qua gối một chút, đi kèm boots cổ thấp hoặc giày mary jane. Cách phối này tạo điểm nhấn ở phần chân mà vẫn đảm bảo sự hài hòa tổng thể. Thêm một chiếc túi đeo vai nhỏ xinh nữa là bạn đã có bộ đồ vừa sang, vừa thời thượng.

Áo len và chân váy xẻ tà

Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức nữ tính hơn và quyến rũ hơn một chút, chân váy xẻ tà chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự kết hợp giữa nét mềm mại của len và khoảng hở tinh tế ở phần tà váy giúp bộ trang phục trông hiện đại, có điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết cho mùa đông.

Với áo len, bạn có thể chọn dáng ôm để tạo vẻ gọn gàng, hoặc dáng rộng để tạo phong thái thời thượng. Khi mặc chân váy xẻ tà, ưu tiên chọn những gam màu trầm hoặc lạnh như xám đá, nâu socola, xanh navy để tăng độ sang. Bên cạnh đó, đường xẻ vừa phải, trên đầu gối một chút, là mức dễ mặc nhất, đủ thoải mái khi di chuyển mà vẫn tinh tế.

Phụ kiện phù hợp nhất cho công thức này thường là boots cao cổ hoặc boots ôm chân. Chúng tạo sự liền mạch từ thân váy xuống chân, giúp tổng thể thanh thoát và tôn dáng. Công thức này đặc biệt lý tưởng cho những buổi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu mà không quá trang trọng.

Áo thun dài tay và chân váy ngắn

Không phải lúc nào mùa đông cũng phải "quấn" mình trong những chiếc áo dày cộp. Với những ngày trời lạnh vừa phải, áo thun dài tay và chân váy ngắn là combo giúp bạn trẻ trung, năng động và tươi tắn hơn hẳn.

Áo thun dài tay dáng ôm khi phối với chân váy chữ A ngắn tạo cảm giác cân đối, giúp phần thân trên gọn gàng trong khi đôi chân được tôn lên tối đa. Nếu muốn thêm phần ấm áp, bạn có thể mặc thêm áo khoác dạ ngắn, blazer hoặc cardigan dáng lửng, vừa hợp phong cách, vừa tiện dụng.

Ảnh: Sưu tầm