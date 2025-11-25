Phụ nữ có gu đừng ham rẻ: 4 màu áo phao càng mặc càng “dìm” nhan sắc

Người ta hay nói: “Ba phần nhan sắc, bảy phần ăn mặc”. Có những người thời trẻ nhìn cũng bình thường, nhưng càng có tuổi càng đẹp sang, càng có gu. Ngược lại, cũng có người mặt mũi rất ổn nhưng càng lớn càng “dừ”, phần nhiều vì cách ăn mặc “tố cáo” tuổi thật. Với phụ nữ trung niên, chuyện chọn màu sắc quần áo, đặc biệt là áo phao mùa đông càng quan trọng.

Đông đã lạnh, người mình lại hay chọn áo phao cho dày, cho ấm, chỉ cần thêm một màu sắc lòe loẹt, sai tông da là tổng thể trông vừa rườm rà, vừa “rẻ tiền”, kéo tụt hết khí chất. Bài viết này rủ chị em nhìn lại tủ áo phao của mình: có 4 màu sau đây thì mua ít lại, hạn chế diện, để mình vừa ấm vừa đẹp, không bị “dìm” sắc vóc mà vẫn rất đời thường, dễ áp dụng.

1. Vì sao màu áo phao lại dễ “bán đứng” gu thời trang?

Áo phao vốn dày, cồng kềnh, dễ làm cơ thể nhìn to hơn thực tế. Nếu cộng thêm một màu sắc chói, gắt, lệch với tông da thì tổng thể nhìn càng nặng nề, “phèn” và kém sang.

Với phụ nữ ngoài 30, làn da không còn căng bóng như trước, nhiều người bắt đầu sạm, xỉn màu do nắng, do bận con cái, gia đình, ít chăm sóc bản thân. Lúc đó, chọn sai màu áo phao không chỉ làm lộ nhược điểm da mà còn khiến mình trông mệt mỏi, già hơn.

Nói một cách đơn giản: cùng một chiếc áo phao, nhưng nếu màu hợp, nhìn chị em sẽ sáng sủa, chỉn chu, có gu. Màu không hợp, cùng gương mặt ấy, cùng kiểu tóc ấy, tự nhiên thành “cô dì” đi chợ.

4 màu áo phao nên tránh nếu muốn nhìn sang và bớt “dừ”

Xanh neon nổi thì có, đẹp thì… chưa chắc

Nhiều chị em nghĩ đông lạnh lẽo thì nên “chơi” màu cho vui mắt, thế là chọn ngay áo phao xanh neon. Đúng là màu lạnh như xanh sẽ “chiều” làn da châu Á hơn một chút, nhưng khi nó bị đẩy lên tông quá chói, độ bão hòa quá cao, nhìn vào là choáng, thì lại thành “con dao hai lưỡi”.

Với những ai da không đều màu, da ngăm, da vàng, xanh neon càng dễ làm lộ khuyết điểm. Người có thần thái rất “xịn” mặc còn đỡ, chứ khí chất bình thường mà khoác áo xanh neon là dễ bị chê loè loẹt, sến và… hơi rẻ tiền.

Cam chói ấm đâu chưa thấy, chỉ thấy… sạm da

Màu cam nghe đã thấy ấm áp, rực rỡ, nhiều chị em nghĩ đông mặc cam cho “tươi như nắng”. Nhưng thực tế, cam là gam nóng, đã vậy còn thường được may ở tông đậm, rất “đốt” da.

Với làn da châu Á vốn hay ngả vàng, hơi xỉn, áo phao màu cam đậm rất dễ khiến da trông xám hơn, nhợt hơn. Đứng dưới ánh đèn vàng hoặc trời âm u, màu cam lại càng “nuốt” hết độ tươi tắn trên gương mặt. Kết quả là nhìn không hề sang, mà chỉ thấy chói và mệt mỏi.

Hồng “bánh bèo” tuổi 18 thì được, U35 trở lên là cân nhắc kỹ

Hồng là màu được nhiều chị em yêu thích vì gợi cảm giác ngọt ngào, nữ tính và “ăn gian tuổi”. Nhưng không phải tông hồng nào cũng hợp với phụ nữ đã qua tuổi 30.

Những tông hồng kẹo ngọt, hồng cánh sen, hồng neon… rất dễ khiến người mặc trông “cố trẻ”, như đang gồng mình níu kéo tuổi xuân. Trên gương mặt đã có đường nét trưởng thành, vài nếp nhăn nhẹ, màu hồng quá “con nít” sẽ làm lộ sự lệch pha, khiến tổng thể thiếu tự nhiên, thiếu sang.

Nếu chị em thích hồng, có thể chọn các tông hồng đất, hồng phấn trầm, hồng nude… sẽ tinh tế và hợp tuổi hơn nhiều.

Bạc - xám ánh kim nhìn một giây là thấy… nhựa

Áo phao màu bạc, xám ánh kim từng có thời gian rất hot. Nhưng với đa số phụ nữ trung niên, đây là gam màu khó mặc.

Bạc - xám ánh kim là sự kết hợp của hai gam lạnh, lại thêm bề mặt bóng, rất dễ tạo cảm giác “nhựa”, như một lớp vỏ bọc chứ không phải quần áo. Khi đi cùng da xỉn màu, tóc tối, gương mặt mệt, màu này sẽ làm người mặc trông càng lạnh và xa cách, không hề toát lên được nét thanh lịch hay sang trọng.

Thay vì “chơi lớn” màu chói, hãy chọn các gam áo phao dễ mặc mà vẫn sang

Màu kem - trắng ngà dễ tính, tôn da, hợp mọi độ tuổi

Áo phao màu trắng tinh dễ bị bẩn và đôi khi hơi “gắt”, nhưng trắng ngà, kem sữa lại là chuyện khác. Gam này đứng giữa trắng và be, vừa đủ sáng để tôn da, lại đủ ấm để không bị “lạnh mặt”. Dù chị em mặc với quần jeans, chân váy len hay quần nỉ, nhìn vẫn rất nhẹ nhàng, tinh tươm.

Xanh dương - xanh navy trong trẻo, hiện đại

Xanh dương là màu được yêu thích quanh năm vì mang lại cảm giác mát mắt, sạch sẽ. Với áo phao, chị em có thể chọn xanh denim, xanh pastel, hoặc đậm hơn là xanh navy.

Người trẻ mặc xanh sẽ trẻ thêm, người có tuổi mặc xanh lại trông trí thức, vững vàng. Đây cũng là gam màu ít khi lỗi mốt, năm này qua năm khác diện vẫn ổn.

Tím nhạt, tím khói nữ tính mà không sến

Nếu ngày xưa tím hay bị gắn với sự già dặn, thì mấy năm gần đây, các tông tím nhạt, tím khói, tím lilac đã “cứu” lại danh tiếng của màu này. Áo phao tím nhạt giúp gương mặt sáng hơn, toát lên nét mềm mại nhưng không “bánh bèo”. Đặc biệt, ai da trắng hoặc da vàng sáng diện tím nhạt lên ảnh rất “ăn hình”.

Nâu - be - màu đấ ấm, sang, hợp không khí mùa đông

Các gam nâu, be, cà phê sữa, nâu hạt dẻ… luôn được ưu ái mỗi mùa lạnh. Chúng hòa vào màu của lá khô, của cây cối mùa đông, nhìn đã thấy ấm áp, gần gũi. Với phụ nữ trung niên, áo phao màu đất còn giúp tạo cảm giác trầm tĩnh, nền nã, rất hợp để diện đi làm, đi cà phê, đưa đón con cái.

Một vài mẹo nhỏ để áo phao trông “đắt” hơn

- Đừng tham quá nhiều màu: Toàn bộ set đồ chỉ nên xoay quanh tối đa ba màu. Mùa đông mà “dát” lên người đủ kiểu màu sẽ khiến tổng thể rối mắt, nhìn rẻ hơn hẳn.

- Chọn điểm nhấn: Nếu áo đã sáng hoặc nổi, phần còn lại (quần, giày, túi) nên dịu lại. Ngược lại, áo phao màu trung tính thì có thể thêm khăn, mũ hoặc túi xách làm điểm nhấn.

- Đầu tóc gọn gàng, phụ kiện vừa đủ: Một chiếc khăn len đẹp, đôi bông tai đơn giản, mái tóc được chải gọn… đôi khi còn giúp áo phao nhìn sang hơn nhiều so với việc cố chọn màu chói mà thiếu chỉn chu.

Cuối cùng, “có gu” không phải là chạy theo xu hướng hay mua thật nhiều đồ, mà là biết cái gì hợp, cái gì nên tránh. Nhất là với áo phao - món đồ chúng ta mặc suốt cả mùa đông, chọn được màu tinh tế một chút, chị em sẽ thấy mình mỗi sáng soi gương đều dễ chịu hơn rất nhiều.