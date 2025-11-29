Cả set chân váy trông sang hơn hẳn nhờ 5 mẫu giày

Mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh, nhưng không vì thế mà chúng ta phải từ bỏ phong cách thời trang nữ tính. Chân váy, một item quen thuộc trong tủ đồ mùa đông của nhiều người, có thể dễ dàng kết hợp với những mẫu giày khác nhau để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, ấm áp nhưng vẫn rất thời trang. Dưới đây là 5 mẫu giày phối hợp hoàn hảo với chân váy mùa đông, giúp bạn vừa giữ ấm vừa thể hiện phong cách cá nhân.

Giày boots

Giày boots là món đồ không thể thiếu trong mùa đông, đặc biệt là khi kết hợp với chân váy. Những đôi boots cổ cao hoặc cổ thấp đều có thể phối hợp cùng váy dài, váy ngắn hay chân váy xếp ly đều rất hợp lý. Boots giúp giữ ấm cho đôi chân trong những ngày lạnh giá, đồng thời tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính.

Nếu bạn yêu thích sự thanh lịch, hãy thử kết hợp chân váy midi hoặc chân váy bút chì với đôi boots cao cổ bằng da. Nếu muốn tạo một phong cách phá cách hơn, một đôi boots chiến binh (combat boots) sẽ là lựa chọn hoàn hảo khi phối với váy ngắn. Kiểu kết hợp này mang lại một sự hòa quyện giữa nữ tính và mạnh mẽ, thích hợp cho những buổi đi chơi hoặc dạo phố.

Giày loafer

Giày loafer là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng và thanh lịch. Mặc dù đôi loafer có thể hơi "cổ điển", nhưng khi kết hợp với chân váy, chúng sẽ tạo ra một vẻ ngoài trang nhã nhưng vẫn rất hiện đại. Một đôi loafer bằng da bóng hoặc da lộn kết hợp cùng chân váy midi hoặc chân váy xòe sẽ tạo nên một bộ outfit hài hòa và dễ chịu.

Giày loafer còn rất đa dạng về kiểu dáng, từ loafer đơn giản đến loafer với chi tiết như khóa kim loại hay nơ, giúp bạn dễ dàng lựa chọn theo phong cách cá nhân. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đi làm hay những dịp gặp mặt bạn bè, khi bạn muốn vừa thoải mái lại vừa tinh tế.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane là một trong những kiểu giày được yêu thích nhờ vẻ ngoài nữ tính và duyên dáng. Với thiết kế đơn giản nhưng dễ dàng tạo điểm nhấn nhờ dây đeo ngang bàn chân, giày Mary Jane rất hợp khi phối cùng những chiếc chân váy xếp ly, váy bút chì hoặc váy suông.

Đặc biệt, giày Mary Jane thích hợp với những quý cô yêu thích phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nếu bạn muốn một bộ trang phục dễ thương nhưng không kém phần sang trọng, kết hợp một đôi giày Mary Jane cùng chân váy midi và áo khoác dài là lựa chọn không tồi. Với những ngày trời lạnh, bạn có thể chọn những đôi Mary Jane được làm từ chất liệu da, vừa ấm áp lại vừa thanh lịch.

Giày mule

Giày mule mang đến một cảm giác tự do, thoải mái và thanh thoát. Đây là mẫu giày rất phổ biến trong mùa đông vì sự tiện dụng và dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, bao gồm cả chân váy. Đặc biệt, giày mule không có dây, quai hay chốt, nên rất dễ dàng xỏ vào và tháo ra, phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn giữ phong cách.

Với chân váy, một đôi giày mule gót vuông hoặc gót nhọn sẽ giúp bạn tạo ra một vẻ ngoài nữ tính, thanh thoát. Bạn có thể chọn giày mule với màu sắc trung tính như đen, nâu, hoặc những tông pastel nhẹ nhàng cho mùa đông thêm phần ấm áp. Kết hợp với chân váy midi hoặc chân váy xòe, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa hiện đại lại rất dễ chịu trong những ngày đông.

Giày sneaker trắng

Giày sneaker trắng từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách năng động, nhưng chúng vẫn có thể trở nên thật sự ấn tượng khi kết hợp với chân váy. Giày sneaker trắng mang lại một cảm giác năng động, thoải mái nhưng không kém phần sành điệu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự trẻ trung và phóng khoáng.

Khi phối giày sneaker trắng với chân váy, bạn có thể chọn những kiểu chân váy ngắn hoặc váy midi để tạo sự cân đối. Đặc biệt, một chiếc chân váy bút chì hoặc váy da ngắn sẽ kết hợp tuyệt vời với giày sneaker trắng, tạo ra một phong cách pha trộn giữa sự nữ tính và thể thao. Đây là sự kết hợp lý tưởng cho những ngày cuối tuần, đi dạo phố hay thậm chí là đi làm, mang đến sự thoải mái tối đa mà vẫn không làm mất đi vẻ ngoài thời trang.

Ảnh: Sưu tầm