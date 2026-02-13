4 cách mặc áo khoác siêu tôn dáng, chị em phải ghim ngay để tới Tết sành điệu xuất sắc

Áo khoác không chỉ là món đồ giữ ấm hay hoàn thiện outfit, mà còn là "bảo bối thời trang" giúp bạn hack dáng đáng kể nếu biết cách lựa chọn và phối hợp khéo léo. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong cách mặc, tổng thể trang phục có thể trở nên gọn gàng, cao ráo và cân đối hơn hẳn. Dưới đây là 4 cách mặc áo khoác siêu tôn dáng mà bạn có thể áp dụng ngay, dù theo đuổi phong cách nữ tính, năng động hay thanh lịch.

Ưu tiên áo khoác ngắn

Một trong những nguyên tắc vàng để cải thiện tỷ lệ cơ thể chính là "chia lại" phần thân trên và thân dưới. Áo khoác dáng ngắn, có độ dài ngang eo hoặc trên hông, chính là lựa chọn lý tưởng để tạo hiệu ứng này.

Khi mặc áo khoác ngắn, phần chân sẽ trông dài hơn nhờ điểm kết thúc của áo được đẩy lên cao. Đặc biệt với những nàng có chiều cao khiêm tốn, đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để "ăn gian" vài centimet. Các thiết kế như blazer lửng, cardigan croptop, denim jacket dáng ngắn hay áo khoác tweed trên eo đều mang lại hiệu ứng thị giác tích cực.

Ngoài ra, áo khoác ngắn còn giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng, tránh cảm giác luộm thuộm, nhất là khi bạn mặc nhiều lớp vào mùa lạnh. Nếu muốn tăng thêm độ thanh thoát, hãy chọn những gam màu trung tính hoặc đồng màu với trang phục bên trong để tạo sự liền mạch.

Áo khoác mix cùng chân váy ngắn/quần short

Sự kết hợp giữa áo khoác và chân váy ngắn hoặc quần short là công thức "hack tuổi" và hack dáng được nhiều fashionista ưa chuộng. Khi phần chân được lộ ra nhiều hơn, tổng thể sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát, đồng thời tạo cảm giác cao ráo hơn hẳn.

Vào những ngày se lạnh, bạn có thể phối blazer oversized cùng chân váy ngắn chữ A và boots cao cổ. Sự tương phản giữa độ dài áo khoác và phần váy ngắn bên dưới tạo nên hiệu ứng phân tầng thú vị, khiến đôi chân trở thành điểm nhấn. Nếu muốn tăng thêm cảm giác thon gọn, hãy chọn chân váy cạp cao để nâng vị trí vòng eo.

Quần short cũng là lựa chọn đáng thử, đặc biệt khi kết hợp với áo khoác dáng dài vừa phải. Set đồ này mang lại vẻ năng động nhưng vẫn đủ thời thượng. Một chiếc quần short cạp cao mix cùng áo len mỏng bên trong và khoác ngoài bằng trench coat hoặc blazer sẽ giúp bạn vừa ấm áp vừa tôn dáng hiệu quả.

Áo khoác và chân váy suông

Chân váy suông thường bị "đóng khung" trong hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng, nhưng khi kết hợp đúng cách với áo khoác, item này có thể giúp bạn trông cao và thon hơn đáng kể.

Điểm quan trọng nằm ở phom dáng. Chân váy suông dáng dài qua gối hoặc chạm bắp chân sẽ tạo đường thẳng dọc cơ thể, giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng áo khoác có cấu trúc rõ ràng như blazer, áo dạ dáng đứng hay trench coat, tổng thể sẽ trở nên gọn gàng và tinh tế.

Nếu lo ngại việc mặc váy dài khiến mình "bị nuốt dáng", hãy ưu tiên những thiết kế có đường xẻ nhẹ hoặc chất liệu mềm rủ. Đồng thời, bạn có thể chọn áo khoác có độ dài tương đương hoặc dài hơn váy một chút để tạo hiệu ứng lớp lang thời thượng.

Sơ vin lớp áo và quần bên trong

Không phải lúc nào áo khoác cũng là yếu tố duy nhất quyết định tỷ lệ cơ thể. Cách bạn xử lý lớp đồ bên trong cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu ứng tổng thể. Một thao tác nhỏ như sơ vin áo vào quần hoặc chân váy có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Khi phần áo bên trong được sơ vin gọn gàng, vòng eo sẽ được định hình rõ ràng hơn. Điều này giúp phần thân dưới trông dài ra, đặc biệt khi bạn mặc quần hoặc váy cạp cao. Sau đó, chỉ cần khoác ngoài một chiếc áo khoác vừa vặn, bạn đã có ngay set đồ tôn dáng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Bên cạnh đó, đừng quên chú ý đến độ dày của các lớp trang phục. Việc chọn áo bên trong quá dày có thể khiến phần eo bị "độn" lên, làm mất đi hiệu ứng thon gọn. Ưu tiên những chất liệu mềm, ôm vừa phải để lớp áo khoác bên ngoài phát huy tối đa công dụng tôn dáng.

