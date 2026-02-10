3 kiểu quần jeans không những thu gọn mà còn kéo dài chân

Trong tủ đồ thời trang của các chị em, quần jeans luôn giữ một vị trí "bất bại" vì tính ứng dụng cao và khả năng thích nghi với mọi vóc dáng. Tuy nhiên, không phải kiểu jeans nào cũng giúp đôi chân trông thon gọn và dài hơn. Chỉ cần chọn đúng phom dáng và màu sắc, bạn hoàn toàn có thể "hack" chiều cao một cách tinh tế mà không cần đến giày cao gót quá cao hay những set đồ cầu kỳ.

Dưới đây là 3 kiểu quần jeans vừa giúp thu gọn phần thân dưới, vừa tạo hiệu ứng kéo dài chân đáng kể.

Quần jeans ống vẩy

Quần jeans ống vẩy từng gắn liền với phong cách retro của thập niên 70, nhưng đến nay vẫn được các tín đồ thời trang ưu ái nhờ khả năng tôn dáng cực tốt. Đặc trưng của kiểu quần này là phần ống ôm nhẹ từ hông đến đầu gối, sau đó loe dần xuống dưới. Chính thiết kế này tạo nên hiệu ứng thị giác giúp đôi chân trông dài và thẳng hơn, đồng thời che đi nhược điểm bắp chân to hoặc chân không thẳng.

Một ưu điểm khác của quần jeans ống vẩy là khả năng cân đối tỷ lệ cơ thể. Khi phần ống quần loe rộng vừa phải, ánh nhìn sẽ tự nhiên hướng xuống dưới, khiến tổng thể vóc dáng trông cao ráo hơn. Đặc biệt, những mẫu quần cạp cao còn giúp "ăn gian" thêm vài centimet chiều cao, đồng thời làm gọn vòng eo và hông.

Để phát huy tối đa hiệu quả kéo dài chân, bạn nên chọn quần ống vẩy có độ dài chạm gần mắt cá chân hoặc chỉ dài hơn một chút. Kết hợp cùng áo ôm gọn hoặc áo sơ mi sơ vin sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng, hiện đại hơn. Nếu muốn tăng thêm vẻ thanh lịch, một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Quần jeans đen

Không phải ngẫu nhiên mà quần jeans đen luôn nằm trong danh sách "must-have" của mọi tủ đồ. Màu đen vốn nổi tiếng với khả năng tạo hiệu ứng thon gọn, và khi áp dụng lên chất liệu denim, hiệu quả này càng được nhân đôi. Quần jeans đen giúp phần chân trông nhỏ gọn, liền mạch và dài hơn so với các gam màu sáng hoặc wash bạc.

Điểm mạnh của quần jeans đen nằm ở sự tối giản. Khi không có quá nhiều chi tiết rách, wash hay chuyển màu, ánh nhìn sẽ không bị chia cắt, từ đó tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Đặc biệt, những thiết kế quần jeans đen dáng suông hoặc ôm vừa phải, cạp cao sẽ giúp định hình vóc dáng rõ ràng, mang lại vẻ ngoài gọn gàng và thanh lịch.

Quần jeans đen cũng rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp cùng áo cùng tông màu để tạo hiệu ứng "all black" – một công thức kinh điển giúp kéo dài cơ thể. Nếu muốn set đồ bớt đơn điệu, hãy thêm một chiếc áo sáng màu nhưng vẫn giữ quần và giày cùng tông tối. Cách phối này vẫn đảm bảo hiệu ứng kéo dài chân mà không làm mất đi sự hài hòa.

Quần jeans suông

Quần jeans suông là kiểu quần được yêu thích trong những năm gần đây nhờ sự thoải mái và tính thời thượng. Không ôm sát như skinny, cũng không loe rộng như ống vẩy, jeans suông có phom dáng thẳng từ trên xuống dưới, tạo cảm giác đôi chân dài và cân đối hơn.

Ưu điểm lớn nhất của quần jeans suông là khả năng "giấu" khuyết điểm. Phần ống thẳng giúp che đi bắp đùi to, đầu gối kém thon hoặc chân cong nhẹ. Khi được thiết kế với cạp cao, quần jeans suông còn giúp nâng tỷ lệ cơ thể, khiến phần thân trên trông ngắn lại và phần chân như dài ra.

Để tránh cảm giác luộm thuộm, bạn nên chọn quần jeans suông có độ rộng vừa phải, không quá thùng. Chất liệu denim đứng phom sẽ giúp ống quần rơi thẳng, tạo đường nét rõ ràng cho đôi chân. Kết hợp cùng áo croptop, áo thun ôm hoặc áo sơ vin sẽ giúp tổng thể gọn gàng và trẻ trung hơn.

Ảnh: Instagram