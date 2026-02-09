Áo khoác mặc với quần ống rộng: Chọn chuẩn thì đẹp và sang từng centimet

Quần ống rộng từ lâu đã vượt qua ranh giới của một xu hướng nhất thời để trở thành món đồ "ruột" trong tủ đồ của nhiều người. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, quần ống rộng còn có khả năng cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn rất thời trang.

Khi kết hợp cùng áo khoác, item này càng phát huy tối đa tính ứng dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở, dạo phố đến những buổi gặp gỡ. Dưới đây là 4 kiểu áo khoác được xem là "cặp bài trùng" với quần ống rộng, giúp bạn dễ dàng biến hóa phong cách mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Áo blazer và quần ống rộng

Áo blazer là lựa chọn kinh điển khi nhắc đến việc phối đồ cùng quần ống rộng. Sự chỉn chu, có cấu trúc của blazer giúp cân bằng độ mềm mại và rộng rãi của ống quần, tạo nên tổng thể hài hòa và hiện đại. Với môi trường công sở, một chiếc blazer dáng suông, màu trung tính như đen, xám, be hay nâu nhạt kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao sẽ mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng không hề cứng nhắc.

Điểm thú vị của combo này nằm ở khả năng biến tấu. Bạn có thể mặc blazer theo kiểu truyền thống với áo sơ mi bên trong, hoặc trẻ trung hơn khi phối cùng áo thun trơn, áo hai dây lụa. Những chiếc blazer oversized đang được ưa chuộng cũng là lựa chọn lý tưởng, đặc biệt khi đi cùng quần ống rộng có độ rủ. Để tổng thể không bị "nuốt dáng", hãy chú ý đến tỷ lệ: áo bên trong nên được sơ vin gọn gàng, kết hợp thêm thắt lưng bản nhỏ hoặc giày mũi nhọn để kéo dài đôi chân.

Áo cardigan và quần ống rộng

Nếu blazer đại diện cho sự chỉn chu thì cardigan lại mang đến cảm giác mềm mại, gần gũi hơn. Áo cardigan kết hợp với quần ống rộng tạo nên phong cách nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh hoặc khi bạn muốn một diện mạo thư giãn nhưng vẫn có gu. Cardigan dáng ngắn thường được ưu ái khi phối cùng quần ống rộng cạp cao, giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng dáng người cao ráo hơn.

Với cardigan dáng dài, bạn có thể chọn những thiết kế mỏng, có độ rủ để tránh cảm giác nặng nề. Bảng màu trung tính như kem, nâu, xám nhạt hay pastel sẽ giúp set đồ trở nên thanh lịch và dễ ứng dụng. Ngoài ra, việc cài khuy cardigan như một chiếc áo chính, kết hợp cùng quần ống rộng và giày bệt hoặc sneaker cũng là công thức được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Phong cách này mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ đến thời trang Pháp nhưng vẫn rất phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Áo kaki và quần ống rộng

Áo khoác kaki là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách năng động, "phủi bụi". Chất liệu kaki đứng form, bền bỉ, khi kết hợp với quần ống rộng sẽ tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng không kém phần thời trang. Những chiếc áo kaki dáng ngắn hoặc dáng lửng đặc biệt phù hợp khi đi cùng quần ống rộng, giúp tổng thể gọn gàng và cân đối hơn.

Phong cách này thường được thấy trong các outfit dạo phố, du lịch hoặc những ngày cần di chuyển nhiều. Bạn có thể phối áo kaki màu be, xanh rêu hoặc nâu cùng quần ống rộng trơn màu, thêm áo thun basic bên trong để tạo lớp layer đơn giản. Giày sneaker, boots cổ thấp hay thậm chí là sandals đều có thể kết hợp ăn ý với set đồ này. Áo kaki và quần ống rộng không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm ở sự tiện dụng, dễ mặc và phù hợp với nhiều dáng người khác nhau.

Áo khoác dạ và quần ống rộng

Trong những ngày lạnh, áo khoác dạ gần như là "nhân vật chính" của mọi outfit. Khi kết hợp với quần ống rộng, áo khoác dạ mang đến vẻ ngoài sang trọng, trưởng thành nhưng vẫn rất thời thượng. Những mẫu áo dạ dáng dài, phom suông hoặc hơi oversized thường được ưa chuộng vì dễ phối và tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Để tránh cảm giác nặng nề, bạn nên chọn quần ống rộng có chất liệu rủ, độ dày vừa phải. Áo khoác dạ màu trung tính như camel, xám, đen hay navy dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu quần và áo bên trong. Một chiếc áo len mỏng hoặc áo cổ lọ đơn giản là đủ để hoàn thiện set đồ. Khi phối áo khoác dạ với quần ống rộng, những chi tiết nhỏ như chiều dài ống quần vừa chạm giày, hay việc chọn giày mũi nhọn, boots cao gót sẽ giúp tổng thể trở nên thanh thoát và tinh tế hơn.

Ảnh: Instagram