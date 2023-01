4 bước chăm da giúp xóa mờ và ngăn chặn đốm nâu hiệu quả

Đốm nâu là những chấm hoặc mảng nhỏ có màu sắc tối hơn so với phần còn lại của làn da. Có nhiều nguyên nhân khiến chúng xuất hiện. Ví dụ, mụn khi biến mất sẽ để lại sẹo thâm, và đây là một trong những lý do phổ biến gây ra đốm nâu. Ngoài ra, đốm nâu có thể hiện hữu trên làn da do sự thay đổi hormone, tiếp xúc với ánh nắng, hay da bị tổn thương…

May mắn là, bạn có thể xóa bỏ và ngăn chặn sự xuất hiện của đốm nâu, bằng cách chăm sóc da. Sau đây là những bí kíp loại bỏ đốm nâu hiệu quả, bạn nên tham khảo để có làn da sạch khuyết điểm.

Dùng serum vitamin C

Nếu chưa thêm serum vitamin C vào quy trình, thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội "nâng cấp" làn da mịn đẹp hơn. Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do - thứ được sản sinh bởi tia UV, chất ô nhiễm khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Vitamin C có thể ức chế sự sản xuất của sắc tố da, đồng thời ngăn không cho những đốm nâu có sẵn trở nên sẫm màu hơn. Chưa hết, serum vitamin C mang đến công dụng tăng sinh collagen. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ có độ căng mọng, trẻ lâu.

Dùng tẩy da chết hóa học

Hãy loại bỏ sản phẩm tẩy da chết vậy lý ra khỏi quy trình. Lựa chọn này quá khắc nghiệt đối với làn da xuất hiện đốm nâu. Bạn nên chuyển sang dùng tẩy da chết hóa học.

Một trong những thành phần được bác sĩ Peterson Pierre tại California, Hoa Kỳ khuyên dùng cho làn da xuất hiện đốm nâu là glycolic acid. Thành phần này thuộc nhóm AHA giúp phá vỡ liên kết giữa các tế bào da sẫm màu, và loại bỏ chúng để bạn có được làn da tươi sáng, mịn màng hơn.

Một loại tẩy da chết đáng tham khảo khác là sản phẩm chứa salicylic acid. Thành phần này không chỉ hữu ích đối với tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng, mà còn góp phần làm sạch dầu thừa trong lỗ chân lông. Salicylic acid sẽ loại bỏ tế bào chết, kích thích da tái tạo. Thành phần này cũng giúp đẩy nhanh quá trình làm mờ đốm nâu vì giúp da mặt hấp thu tốt dưỡng chất từ các sản phẩm làm sáng da.

Thoa retinol

Retinol có thể làm rất tốt việc "là phẳng" nếp nhăn, tẩy da chết, làm mờ đốm nâu bằng cách kích thích sản sinh collagen, và giúp tăng tốc độ tái tạo da.

Retinol được biết đến là thành phần có thể gây kích ứng khi mới dùng. "Bạn nên giảm thiểu tối đa tình trạng kích ứng ở vùng da xuất hiện đốm nâu. Bởi lẽ, kích ứng có thể làm tổn thương các tế bào, khiến chúng sản sinh ra nhiều sắc tố hơn". Điều này có nghĩa là, nếu bạn bôi retinol quá nhiều, tình trạng đốm nâu sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Hãy bắt đầu một cách chậm rãi với retinol. Cụ thể thì lúc mới dùng, bạn nên thoa retinol 1 lần/tuần vào buổi tối, sau đó 2 lần/tuần rồi tăng dần tần suất khi da đã quen hơn.

Dùng kem chống nắng

Kem chống nắng đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Sản phẩm này không chỉ giúp phòng ngừa ung thư da, mà còn bảo vệ làn da khỏi tia UV - nguyên nhân khiến đốm nâu xuất hiện.

Ngoài ra, tình trạng tăng sắc tố sau mụn sẽ trở nên trầm trọng hơn do ánh nắng. Bởi vậy, việc thoa kem chống nắng là điều bắt buộc, nếu bạn muốn làn da sạch đốm nâu. Hãy chọn kem chống nắng quang phổ rộng, có chỉ số chống nắng tối thiểu là SPF 30. Quan trọng không kém, bạn cần bôi kem chống nắng mỗi ngày, không kể mùa đông hay hè, trời có nắng hay âm u.

