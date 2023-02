3 tín hiệu khi ăn cho thấy bạn đã giảm cân thành công, từ 2 điều là kế hoạch đã thực hiện được 70% rồi đấy

Giảm cân chắc chắn là chủ đề muôn thuở mà hội chị em vô cùng quan tâm. Quá trình này sẽ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ từ chế độ ăn uống và phương pháp tập luyện mà bạn theo đuổi hàng ngày. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình có đang giảm cân hiệu quả hay chưa?

Thực tế thì nhiều người cứ hùng hục thử hết phương pháp giảm cân này đến chế độ ăn theo người nọ người kia mà không biết rõ được cơ thể mình phù hợp với kiểu giảm cân nào. Do đó, kết quả thu về có khi lại chậm hơn, hoặc thậm chí không thấy thay đổi gì mấy. Tuy nhiên, khi bạn giảm cân thành công thì cơ thể sẽ phát ra một số tín hiệu để thông báo cho bạn biết đó.

Ngay khi thấy 3 biểu hiện này xuất hiện thì bạn nên mừng thầm vì mình đã chọn đúng phương pháp để giảm cân rồi.

1. Mới ăn chút đã cảm thấy no

Trước đây khi ăn cơm, bạn thường không có cảm giác no rõ rệt. Do lúc đó bạn còn béo nên sức ăn cũng sẽ khỏe hơn. Nhưng sau khi giảm cân qua một thời gian, bạn sẽ cảm thấy sức ăn mình yếu hẳn đi, mỗi khi ăn thường chỉ gắp qua loa vài miếng là đã cảm thấy no. Điều này ngầm cho thấy dạ dày bạn đã thu nhỏ lại nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý.

Dù vậy, bạn cũng đừng vội mừng thầm nhanh vì dễ no cũng dễ đói vặt nhanh. Khi bạn ăn xong mà cảm thấy đói ngay trong vài giờ sau đó thì chỉ nên ăn một quả táo. Ăn vặt khoa học chứ đừng nên chọn những món ăn "xôi thịt" như ngày trước sẽ tốt hơn cho quá trình giảm cân này đấy.

2. Không còn thích ăn đồ nhiều dầu mỡ

Một tín hiệu khác cho thấy bạn đang giảm cân thành công là không còn cảm thấy hứng thú với những món nhiều gia vị, đậm đà, dầu mỡ. Do sau một thời gian điều chỉnh, hầu hết các bữa ăn hiện tại của bạn thường được nêm nếm ít gia vị, ăn rất nhạt, ít dầu và ít đường. Ngay cả khi thỉnh thoảng bạn mới ra ngoài ăn với bạn bè thì điều này cũng không thể làm bạn yêu thích lại những món ăn nhiều dầu mỡ.

Thế nên, cứ hạn chế ăn đồ dầu mỡ dần sẽ giúp bạn giảm cân thành công và tiết chế được thói quen ăn mặn tốt hơn.

3. Luôn nhớ phải ăn đúng giờ

Khi chưa giảm cân, bạn rất hiếm khi quan tâm đến chuyện ăn uống đúng giờ và luôn cảm thấy đói vặt suốt cả ngày. Nhưng nếu bạn bỗng nghiêm túc nhớ chuyện ăn uống đúng giờ và tuân thủ thói quen này thì có vẻ như bạn đã giảm cân hiệu quả hơn rồi đấy.

Do từ khi bắt đầu giảm cân, bạn đã ít ăn vặt và trung thành ăn đúng 3 bữa. Về lâu dài sẽ dần hình thành khuôn mẫu cho dạ dày nên cứ đến bữa chính sẽ nghiêm túc ăn ngay.

Nguồn và ảnh: Sohu