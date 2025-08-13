Hot mom Helen Nguyễn chia sẻ hành trình "gọi sữa" cùng Ngô Thanh Vân: Đau đớn vì tắc sữa nhưng mẹ bỉm U50 vẫn cố gắng cho con bú mẹ hoàn toàn

Nguyễn Thị Trà My (Helen Nguyễn – mẹ bé Len) là hot mom nổi tiếng trong cộng đồng bỉm sữa, được mệnh danh “bàn tay vàng trong làng gọi sữa” nhờ phương pháp kích sữa bằng bấm huyệt độc đáo, giúp hàng ngàn mẹ sau sinh lấy lại nguồn sữa quý giá.

Cô sáng lập chuỗi Cordy Café Take Away, Yến sào Tuệ Tâm và điều hành nhóm kích sữa phi lợi nhuận hơn 51.000 thành viên. Ngoài hỗ trợ các mẹ, chị còn hiến tặng sữa cho ngân hàng sữa giúp trẻ sơ sinh mồ côi, sinh non, bệnh tật.

Hiểu rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho trẻ sơ sinh thứ không loại sữa nào có thể thay thế. Vì vậy, Helen tận tâm chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng để các mẹ sau sinh tự tin hơn khi nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời giúp xóa bỏ những quan niệm sai lầm, ngộ nhận về việc cho con bú.

Hiện tại, hot mom này vẫn không ngừng nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm từ bốn lần sinh nở, mang lại phương pháp tiện lợi, tiết kiệm và an toàn cho hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Mới đây, hot mom Helen Nguyễn đã chia sẻ hành trình đồng hành cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu làm mẹ.

Sau khi vượt cạn thành công thì chương mới của hành trình làm mẹ bắt đầu mở ra, lần đầu tiên làm mẹ, dù là bất kỳ ai trên đời đều không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Điều tự nhiên nhất sau khi sinh con là cho con bú nhưng cũng không phải là điều dễ dàng gì. Chỉ cần 1 chút sai lầm trong những ngày đầu sau sinh, em bé có thể sẽ phải bỏ lỡ những giọt sữa non 72 giờ đầu đầy quý giá mà không gì có thể thay thế được.

Đó chính là lý do mà mẹ bé gọi đã nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia để đảm bảo rằng bé Gạo nhận được những giọt sữa non quý giá này.

Hot mom Helen chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh cả cô và mẹ bé Gạo đều phờ phạc nhưng bù lại là bình sữa vàng ươm và sự tự hào rằng bé Gạo đang được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn.

"Chúc mừng mẹ Ngô Thanh Vân.

Mẹ ơi, coi hai đứa mình bơ phờ, nhưng đẹp vì hạnh phúc. Theo dõi hành trình của chị Ba Ngô Thanh Vân, em Len đã mong được đồng hành với chị Ba trên sự nghiệp bò sữa vì em ước được góp phần nhỏ giúp chị có 1 hành trình làm mẹ viên mãn sau những thứ thách khó khăn mà chị đã trải qua.

Mặc dù tự tin với kinh nghiệm nhiều năm nhưng cũng không ít hồi hộp vì ca sinh của chị mà 1 ca sinh đầy thứ thách. Vậy nhưng em cứ quyết tâm, mẹ cứ nỗ lực cùng em, hai chị em đã có những ngày ăn ngủ trong viện với biết bao kỉ niệm và tiếng cười.

Dù có đau, dù có mệt nhưng mẹ vì Gạo mà luôn cố gắng. Một người mẹ tuyệt vời!

Cảm ơn mẹ vì đã cho em cơ hội, cảm ơn mẹ vì đã tin em, cảm ơn ba Huy Trần đã luôn phối hợp cùng 2 chị em.

Chúc cho hành trình của ba mẹ luôn hạnh phúc ngập tràn sau những khó khăn vừa qua!".

Thành quả của những ngày cố gắng đó là chỉ đến ngày thứ 3 sau sinh, mẹ Ngô Thanh Vân đã có thể hút được lượng sữa non không hề ít cho bé Gạo và từ lúc chào đời, bé Gạo được ăn sữa mẹ hoàn toàn. Đó là cả 1 sự cố gắng, 1 hành trình đáng tự hào!

Những gì hot mom Helen chia sẻ minh chứng cho việc dù ở độ tuổi nào thì các mẹ vẫn có thể thành công trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, để thành công được cũng cần đến rất nhiều yếu tố.

Để gọi sữa mẹ về thành công và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, cần hội đủ 4 nhóm yếu tố chính:

1. Kiến thức và kỹ thuật đúng

Hiểu nguyên lý tạo sữa: Sữa mẹ được sản xuất dựa trên cơ chế “cung – cầu”, càng bú/hút nhiều và đúng cách thì sữa càng về nhiều.

Bú/ hút sữa đúng tư thế & khớp ngậm chuẩn: Giúp bé nhận đủ sữa, kích thích tuyến sữa hoạt động và tránh đau, nứt đầu ti.

Kích sữa khoa học: Có thể kết hợp hút sữa đúng lịch, mát-xa, bấm huyệt hoặc da kề da để kích thích hormone prolactin và oxytocin.

Phòng và xử lý sự cố: Biết cách xử lý sớm các vấn đề như tắc tia sữa, viêm tuyến sữa, ít sữa… để không làm gián đoạn quá trình nuôi con.

2. Sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của mẹ

Ăn uống đầy đủ dưỡng chất: Không cần ăn quá nhiều nhưng cần cân đối 4 nhóm chất (đạm – béo – tinh bột – vitamin, khoáng chất).

Uống đủ nước: Khoảng 2–2,5 lít nước/ngày, gồm cả nước lọc, canh, sữa…

Nghỉ ngơi hợp lý: Thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài sẽ làm giảm hormone tạo sữa.

Theo dõi sức khỏe sau sinh: Điều trị kịp thời nếu có bệnh lý ảnh hưởng đến việc tiết sữa.

3. Yếu tố tinh thần và tâm lý

Giữ tâm trạng thoải mái: Căng thẳng, lo lắng dễ làm giảm phản xạ xuống sữa.

Nhận được sự hỗ trợ từ gia đình: Người thân chia sẻ việc nhà, chăm con để mẹ tập trung hồi phục.

Tự tin vào khả năng của mình: Tránh bị ảnh hưởng bởi lời nói tiêu cực như “ít sữa, không đủ cho con”.

4. Môi trường và công cụ hỗ trợ

Không gian yên tĩnh, thoải mái: Giúp mẹ thư giãn khi cho bú hoặc hút sữa.

Dụng cụ hỗ trợ phù hợp: Máy hút sữa chất lượng, đồ trữ sữa an toàn, gối cho bú…

Nguồn tham vấn tin cậy: Chuyên gia tư vấn sữa mẹ, nhóm cộng đồng hỗ trợ, tài liệu khoa học đáng tin.