3 thương hiệu mỹ phẩm đưa ra thông báo khẩn khi có công bố danh sạch gần 300 mỹ phẩm chứa chất cấm bị thu hồi

Khi danh sách gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi vì chứa thành phần không còn được phép sử dụng được công bố, thị trường làm đẹp ngay lập tức rơi vào trạng thái "báo động". Người tiêu dùng hoang mang kiểm tra lại túi đồ trang điểm, còn các thương hiệu có tên trong quyết định thu hồi cũng đồng loạt lên tiếng, đưa ra thông báo chính thức nhằm làm rõ thông tin.

Merzy: Làm rõ việc thu hồi số tiếp nhận, không phải sản phẩm đang lưu hành

Theo thông cáo báo chí từ MEFACTORY Co., Ltd. – đơn vị sở hữu thương hiệu Merzy, việc thu hồi liên quan đến một số Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cũ, căn cứ theo Quyết định số 126/QĐ-QLD ngày 27/02/2026 của Cục Quản lý Dược.

Đáng chú ý, Merzy cho biết các số tiếp nhận bị thu hồi thuộc nhóm công bố cũ đã chấm dứt hiệu lực. Sau khi có cập nhật mới từ Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN về việc bổ sung Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh mục không được phép sử dụng (Phụ lục II – Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN), hãng đã chủ động:

Ngừng nhập khẩu và phân phối các sản phẩm liên quan trước thời điểm quy định có hiệu lực; tổ chức thu hồi nội bộ hàng tồn; đồng thời nghiên cứu, phát triển công thức mới phù hợp với quy định hiện hành.

Riêng sản phẩm Merzy The First Velvet Tint V6 – FIRENZE NEGRONI đã được công bố với công thức mới từ năm 2025, sử dụng số tiếp nhận mới và không thuộc diện thu hồi. Thương hiệu cũng khẳng định các sản phẩm đang lưu hành sau ngày 21/11/2024 đều đã được cập nhật công thức, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và ASEAN.

Merzy nhấn mạnh, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội sử dụng ảnh phiên bản mới để minh họa cho thông tin thu hồi số công bố cũ đã gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Paula's Choice Việt Nam: Ngừng kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn liên quan

Ngay trong ngày có thông tin chính thức, Paula's Choice Việt Nam cũng phát đi thông báo về việc sản phẩm SKU 3100 – Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover nằm trong danh sách thu hồi hồ sơ tiếp nhận Phiếu công bố.

Theo đại diện thương hiệu, công ty đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm này từ ngày 01/05/2025, trước thời điểm quyết định được ban hành. Đồng thời, doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan.

Paula's Choice Việt Nam khẳng định các sản phẩm hiện đang được nhập khẩu và phân phối trên thị trường đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Thương hiệu cũng công bố đầy đủ thông tin pháp lý, địa chỉ, hotline và email chăm sóc khách hàng để người tiêu dùng có thể liên hệ xác minh khi cần.

Lemonade: Ba sản phẩm phiên bản giới hạn đã ngừng bán từ cuối 2023

Về phía Lemonade, thương hiệu này cho biết ba sản phẩm phiên bản giới hạn gồm Perfect Couple Lip – Fashionistar, Perfect Couple Ver 2 và Perfect Couple Foundation được ra mắt từ năm 2021 và chỉ bán trong một thời điểm nhất định. Đến giữa năm 2023, các sản phẩm này đã ngừng kinh doanh và không còn lưu hành trên thị trường.

Lemonade giải thích rằng tại thời điểm ra mắt và lưu hành (2021–2023), các thành phần trong sản phẩm vẫn thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định lúc bấy giờ. Việc xuất hiện trong danh sách thu hồi lần này liên quan đến thay đổi quy định về thành phần sau khi Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật danh mục cấm.

Thương hiệu thừa nhận chưa hoàn tất quy trình thu hồi giấy công bố đối với ba sản phẩm đã ngừng bán, nên các số tiếp nhận vẫn xuất hiện trong danh sách. Đồng thời, Lemonade khẳng định các sản phẩm hiện đang bày bán đều tuân thủ quy định hiện hành và không chứa thành phần thuộc danh mục cấm.

Minh bạch là điều người tiêu dùng cần nhất lúc này

Việc gần 300 sản phẩm bị thu hồi không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đang lưu hành trên thị trường đều "có vấn đề". Phần lớn trường hợp liên quan đến thay đổi quy định pháp lý, thu hồi số tiếp nhận cũ hoặc sản phẩm đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục hành chính.

Tuy vậy, sự việc cũng là lời nhắc mạnh mẽ về tính cập nhật của ngành làm đẹp – nơi một thay đổi nhỏ trong danh mục thành phần cũng có thể kéo theo hệ lụy lớn. Với người tiêu dùng, điều quan trọng là theo dõi thông tin từ nguồn chính thống, kiểm tra số tiếp nhận Phiếu công bố trên bao bì sản phẩm và liên hệ trực tiếp thương hiệu khi cần xác minh.

Còn với các nhãn hàng, phản ứng nhanh, minh bạch và chủ động truyền thông như Merzy, Paula's Choice Việt Nam và Lemonade chính là cách giữ niềm tin trong bối cảnh thị trường nhạy cảm hơn bao giờ hết.