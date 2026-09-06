Có một khoảng thời gian rất đặc biệt khi mùa hè vừa đi qua nhưng tiết trời chưa thực sự chuyển lạnh. Buổi sáng và tối bắt đầu có chút se mát, trong khi ban ngày vẫn còn nắng. Đây cũng là lúc chuyện mặc gì trở nên thú vị hơn: Chưa cần đến áo len, blazer dày hay những lớp trang phục cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc quần đúng kiểu cũng đủ khiến diện mạo thay đổi.

Nếu để ý cách ăn mặc của những người có gu, bạn sẽ nhận ra họ không nhất thiết chạy theo mọi xu hướng mới. Thay vào đó, họ thường lựa chọn những món đồ có phom dáng đẹp, chất liệu phù hợp với thời tiết và quan trọng nhất là khiến cơ thể cảm thấy thoải mái.

Với thời điểm đầu thu, có 3 kiểu quần nữ đặc biệt đáng để cân nhắc: Quần cạp trễ, quần balloon và quần ống rộng satin. Mỗi kiểu mang một vẻ đẹp riêng, nhưng đều có điểm chung là giúp trang phục trông có chủ ý hơn mà không tạo cảm giác quá gồng mình để trở nên thời trang.

1. Quần cạp trễ: Tạo vẻ phóng khoáng, trẻ trung cho trang phục đầu thu

Quần cạp trễ từng có thời gian bị xem là một xu hướng khó mặc, nhưng khi trở lại trong những mùa thời trang gần đây, kiểu quần này đã được điều chỉnh để dễ ứng dụng hơn trong đời sống hàng ngày.

Thay vì kiểu cạp quá thấp, bó sát và khiến người mặc phải liên tục điều chỉnh trang phục, quần cạp trễ hiện đại thường có phần eo nằm thấp hơn cạp cao truyền thống, vừa đủ để tạo cảm giác phóng khoáng mà vẫn giữ được sự gọn gàng.

Đây có thể là một chiếc quần jeans cạp trễ có phom đứng, cũng có thể là quần cargo hoặc quần vải có thiết kế rộng vừa phải. Khi kết hợp với một chiếc áo mềm mại, hơi buông nhẹ ở phần thân trên, tổng thể sẽ tạo ra sự tương phản khá đẹp: bên dưới có chút cá tính, bên trên lại mềm mại và nữ tính.

Điểm đáng chú ý của quần cạp trễ không nằm ở việc cố tình khoe vòng eo hay đường cong cơ thể. Nếu phối khéo, nó tạo ra một tỷ lệ cơ thể khác, khiến bộ trang phục mang vẻ tự nhiên và có phần bất cần.

Với phụ nữ không muốn diện mạo quá nữ tính, quần cạp trễ có thể phối cùng áo sơ mi rộng, áo polo hoặc áo thun đơn sắc. Nếu thích vẻ mềm mại hơn, hãy thử áo len mỏng, cardigan hoặc blouse có chất liệu rủ.

Tuy nhiên, đây cũng là kiểu quần cần chú ý đến tỷ lệ. Nếu phần cạp quá thấp, ống quần quá rộng và áo bên trên cũng oversized, toàn bộ cơ thể rất dễ bị chia tỷ lệ, khiến người mặc trông thấp và nặng nề hơn.

Mẹo chọn quần cạp trễ: Không nhất thiết phải chọn loại có cạp thấp nhất. Với trang phục đời thường, một thiết kế chỉ thấp hơn cạp tự nhiên một chút thường dễ mặc và dễ phối hơn. Đặc biệt, nên ưu tiên phom quần đứng hoặc có độ rộng vừa phải để giữ vẻ gọn gàng.

2. Quần balloon: Rộng rãi nhưng không xuề xòa

Nếu quần skinny nhấn mạnh đường cong và quần ống đứng tạo cảm giác chỉn chu thì quần balloon lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Đặc trưng của kiểu quần này là phần hông và đùi được thiết kế rộng, tạo độ phồng nhẹ ở thân quần, sau đó thu dần về phía mắt cá chân. Nhờ vậy, chiếc quần không ôm sát chân nhưng cũng không tạo cảm giác dài và rộng một cách đơn điệu như một số kiểu quần ống rộng. Đây chính là lý do quần balloon đang được nhiều người yêu thích: Nó cho cơ thể đủ khoảng thở nhưng tổng thể vẫn có cấu trúc rõ ràng.

Một chiếc balloon pants bằng cotton hoặc linen sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên, rất hợp với những ngày đầu thu. Trong khi đó, chất liệu có độ rủ như rayon, lụa pha hoặc vải mềm sẽ khiến phom quần bớt cứng và tạo chuyển động đẹp hơn khi bước đi.

Kiểu quần này cũng khá hữu ích với những người không muốn mặc đồ bó. Phần thân rộng giúp che đi những vùng cơ thể mà người mặc không muốn nhấn mạnh, trong khi phần gấu thu nhẹ giúp tổng thể không bị nuốt dáng.

Cách phối đơn giản nhất là quần balloon + áo vừa vặn. Không cần chiếc áo quá bó, nhưng nên tránh việc cả áo lẫn quần đều phồng rộng. Một chiếc áo thun trơn, sơ mi sơ vin một phần, cardigan mỏng hoặc áo len cổ tròn đều có thể tạo thành một bộ đồ đẹp.

Nếu muốn trông cao ráo hơn, hãy chọn quần có phần gấu dừng ở quanh mắt cá chân và kết hợp với giày mũi gọn. Một khoảng hở nhỏ ở cổ chân cũng giúp bộ trang phục có thêm cảm giác nhẹ nhàng.

Mẹo chọn quần balloon: Hãy chú ý đến độ rủ trước khi nhìn vào độ rộng. Một chiếc quần quá cứng dễ khiến phần hông và đùi bị phồng không kiểm soát, trong khi chất liệu có độ rơi vừa phải sẽ tạo đường cong mềm hơn. Phần gấu cũng không nên quá dài, đặc biệt với người có chiều cao khiêm tốn.

3. Quần ống rộng satin: Chỉ cần chuyển động là đã có vẻ sang

Nếu hai kiểu quần trên thiên về vẻ trẻ trung và phóng khoáng thì quần ống rộng satin lại mang đến cảm giác thanh lịch, nữ tính và có phần sang trọng hơn.

Satin vốn nổi bật bởi bề mặt có độ bóng nhẹ và khả năng bắt sáng. Khi được sử dụng cho quần ống rộng, chất liệu này tạo nên những đường rủ mềm chạy dọc theo chân, khiến từng chuyển động của người mặc trở nên uyển chuyển hơn.

Điểm hay nhất của quần satin không phải là vẻ bóng bẩy, mà nằm ở độ rủ của chất liệu. Khi chiếc quần có trọng lượng vừa đủ, phần ống sẽ rơi thẳng từ hông xuống, tạo một đường dọc liền mạch và khiến đôi chân trông dài hơn.

Đó cũng là lý do kiểu quần này rất hợp với phong cách tối giản. Bạn không cần quá nhiều phụ kiện. Một chiếc áo sơ mi trắng, áo len mỏng, áo tank top mặc cùng blazer hoặc thậm chí một chiếc áo thun đơn giản cũng đủ để tạo thành một bộ trang phục thanh lịch.

Tuy nhiên, satin cũng là chất liệu khá dễ lộ nhược điểm nếu chọn sai. Loại vải quá mỏng, quá nhẹ hoặc có độ bóng cao đôi khi khiến trang phục trông kém sang. Ngược lại, satin có độ dày và độ rủ tốt sẽ tạo ra những nếp gấp mềm, giúp bộ đồ có chiều sâu hơn.

Mẹo chọn quần ống rộng satin: Khi cầm chiếc quần lên, hãy cảm nhận độ rủ và trọng lượng của vải. Không nên chọn loại quá nhẹ và bay. Phần ống cũng không cần rộng quá mức; một thiết kế vừa đủ rộng, rơi thẳng và không kéo lê trên mặt đất thường dễ mặc hơn.

Thực ra, điều khiến những kiểu quần này đáng chú ý không chỉ nằm ở xu hướng. Chúng cùng phản ánh một thay đổi khá rõ trong cách phụ nữ hiện đại lựa chọn trang phục: đẹp không còn đồng nghĩa với việc phải chịu đựng sự bất tiện. Quần cạp trễ đem lại vẻ phóng khoáng và trẻ trung. Quần balloon tạo khoảng thở cho đôi chân. Quần ống rộng satin lại dùng độ rủ của chất liệu để tạo vẻ thanh lịch mà không cần phô trương.

Vì thế, thay vì mua một chiếc quần chỉ vì nó đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, hãy thử tự hỏi: Mình có thực sự thoải mái khi mặc nó không? Nó có hợp với vóc dáng và những món đồ đang có trong tủ không? Mình có thể mặc nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau không?

Đó mới là cách xây dựng một tủ đồ có gu.

Đầu thu vốn là mùa của những thay đổi rất nhẹ. Không nhất thiết phải thay toàn bộ tủ quần áo chỉ vì thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Một chiếc quần có phom dáng đẹp, chất liệu phù hợp và khiến cơ thể được tự do vận động đôi khi đã đủ để tạo ra cảm giác mới mẻ. Mặc đẹp sau cùng không phải là mặc thứ khiến người khác chú ý nhất, mà là mặc thứ khiến chính mình cảm thấy dễ chịu và tự tin nhất.