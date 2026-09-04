"Búp bê sống" trong show hẹn hò bất hảo: Ngoài đời khác xa hình tượng bad girl

Mimina Ito, tên thật là Minami Ito, hay được gọi là Mimi, đang là một trong những nhân vật được chú ý khi tham gia Badly in Love 2 - show hẹn hò đình đám dành cho những thành phần "bất hảo". Ở tuổi 29, cô xuất hiện trong chương trình với hình ảnh đầy tự tin, sắc sảo và có phần áp đảo ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Thậm chí, vẻ đẹp của Mimi còn được nhiều người ví von như những idol Kpop.

Mimi gây ấn tượng với visual xinh đẹp, nhẹ nhàng tại Badly In Love. (Nguồn: TikTok)

Theo các thông tin được công khai, Mimi sinh ngày 5/1/1997, quê Hiroshima, cao khoảng 159 cm. Trước khi tham gia chương trình, đã được biết tới với nghệ danh Runa trong giới nightlife tại Osaka. Hiện cô hoạt động tại khu Kitashinchi, một trong những khu giải trí về đêm nổi tiếng của Nhật Bản.

Điều khiến profile của Mimi càng gây chú ý là hành trình sự nghiệp khá khác biệt. Trước khi bước vào thế giới nightlife, cô từng có khoảng 3-4 năm làm công việc liên quan tới chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ. Khoảng năm 21 tuổi, Mimi bắt đầu làm thêm công việc tại các club vào buổi tối, trước khi quyết định chuyển hẳn sang lĩnh vực này. Sau đó, cô dần tạo dựng tên tuổi tại Kitashinchi và trở thành một trong những nữ tiếp viên nổi bật tại đây.

Minami Ito hiện đang là tiếp viên tại một club ở Osaka. (Nguồn: TikTok)

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên mạng xã hội, dễ hiểu vì sao Mimi nhanh chóng nhận được sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình. Cô sở hữu đường nét gương mặt trong trẻo, đôi mắt lớn, sống mũi cao cùng đường viền hàm gọn gàng. Tổng thể visual mang cảm giác vừa ngọt ngào vừa có độ “sang”, đặc biệt phù hợp với hình tượng nữ tính trưởng thành.

Mimi sở hữu nhan sắc trong trẻo. (Nguồn: Instagram)

Trên Instagram, cô thường xuất hiện với những layout makeup chỉn chu, chú trọng đôi mắt và đường nét gương mặt. Đây cũng là phong cách khá đặc trưng của những mỹ nhân hoạt động trong môi trường nightlife cao cấp tại Nhật Bản.

Về thời trang, trái với hình dung về một nữ tiếp viên nightlife thường gắn với những bộ đồ ôm sát và vẻ ngoài gợi cảm hơi hướng bad girl, Instagram của Mimi lại cho thấy một màu sắc hoàn toàn khác. Cô đặc biệt chuộng những thiết kế mang đậm tinh thần nữ tính như váy ngắn dáng xòe, áo blouse điệu đà, chi tiết ren, bèo nhún hay những chiếc nơ nhỏ xinh. Bảng màu cô thường lựa chọn cũng khá ngọt ngào với trắng, hồng và các gam pastel, tạo cảm giác như một nàng tiểu thư bước ra từ những bộ phim tình cảm Nhật Bản.

Mimi khá chuộng phong cách makeup trong trẻp, nhấn vào đôi mắt to. (Nguồn: Instagram)

Ngay cả khi diện những trang phục ngắn, Mimi cũng thường giữ tổng thể theo hướng đáng yêu thay vì quá gợi cảm. Cách kết hợp cùng tóc dài uốn nhẹ, makeup trong trẻo và các phụ kiện nữ tính càng khiến hình ảnh của cô mang màu sắc “girly” rõ rệt. Đây cũng chính là điểm khiến phong cách của Mimi trở nên thú vị: cô có thể xuất hiện đầy tự tin, trưởng thành trên chương trình nhưng ngoài đời lại theo đuổi aesthetic ngọt ngào, điệu đà và rất con gái.

Đặc biệt, với chiều cao chỉ khoảng 159 cm, Mimi khá khéo léo trong việc lựa chọn trang phục để tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối. Những thiết kế ngắn, váy ôm hoặc trang phục có phần eo được nhấn rõ giúp cơ thể trông cao ráo và thanh thoát hơn.